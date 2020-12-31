Главные автомобильные новинки России в 2020 году. Топ-15 моделей

Несмотря на спад продаж новых легковых автомобилей из-за пандемии коронавируса, большинство автопроизводителей не стали переносить на 2021 год выход своих перспективных и долгожданных моделей. В итоге 2020-й оказался для российского авторынка богатым на премьеры. "Российская газета" представляет топ-15 главных новинок.

Kia Seltos

Kia Seltos, названный "убийцей" Hyundai Creta, стал доступен для покупки со 2 марта. Компактный кроссовер получил "прописку" на калининградском заводе "Автотор". Более модная и современная модель Kia оказалась дороже своего аналога - Creta. Начальная стоимость Seltos составляет 1 179 900 рублей.

Главными отличительными особенностями Kia Seltos являются светодиодные полоски, которые соединяют головную оптику, а также "парящий" тачскрин мультимедийного комплекса. В линейку силовых агрегатов модели вошли "атмосферники" объемом 1,6 литра (121-123 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.), 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. Для автомобиля доступен широкий ряд коробок: 6-ступенчатые "механика" и "автомат", вариатор, 7-диапазонный "робот". Есть и система полного привода.

Kia K5

Kia К5, преемник Optima, добрался до российских дилеров марки 1 сентября. Выпуск модели налажен на заводе "Автотор" в Калининграде.

K5 получил оригинальный внешний вид и абсолютно новый салон. Седан бизнес-класса составил серьезную конкуренцию Toyota Camry. Цены на корейскую четырехдверку лежат в диапазоне от 1 579 900 до 2 289 900 рублей.

Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями 2.0 MPI и 2.5 GDI мощностью 150 и 194 л.с. соответственно. Первый сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, второй работает в связке с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Kia Rio

Самая продаваемая иномарка в России - Kia Rio - обновилась 1 октября.

Седан Rio получил линзованные фары с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, более агрессивные бампера, оригинальную решетку радиатора, колесные диски нового дизайна, а также улучшенную шумоизоляцию, электропривод складывания боковых зеркал, электропривод поясничного упора, дистанционный запуск двигателя и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Аналогичные изменения получил и кросс-хэтчбек Rio X, который вышел чуть позже.

Для Rio по-прежнему предусмотрены бензиновые двигатели объемом 1,4 литра и 1,6 литра мощностью 100 л.с. и 123 л.с. Они агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Рестайлинговая четырехдверка стоит от 834 900 рублей, пятидверка от 944 900 рублей. Семейство Kia Rio производят на заводе в Санкт-Петербурге.

Hyundai Solaris

Раньше Kia Rio прошел модернизацию соплатформенный Hyundai Solaris. Этот автомобиль также изготавливают на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге.

Седан получил новую бамперную группу, измененную светотехнику, увеличенную сетчатую решетку радиатора и колесные диски оригинального дизайна.

Помимо этого, в люксовых комплектациях появились большой тачскрин с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и крупный цветной дисплей комбинации приборов. Модель оборудована системой дистанционного запуска двигателя, электроприводом складывания наружных зеркал, электроприводом поясничного упора.

Силовые агрегаты Hyundai Solaris не изменились. Он предлагается с атмосферными моторами объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Оба двигателя стыкуются либо с 6-ступенчатой "механикой", либо с "автоматом" на шесть передач. Машина доступна от 790 000 рублей.

Кстати говоря, Solaris в 2020 году отметил 10-летний юбилей. В честь этого события корейская марка вывела на наш рынок специальную версию седана.

Hyundai Creta

Компания Hyundai не забыла слегка обновить и Creta, которая является бестселлером сегмента SUV в России. Производство модели организовано на заводе в северной столице.

Компактный кроссовер обзавелся ячеистой решеткой радиатора, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, двухцветной окраской кузова. В топовой версии появились светодиодные фонари, кожаная отделка интерьера и "мультимедийка" с "Яндекс.Авто".

После такого рестайлинга цены на автомобиль выросли на 3-7 тысяч рублей в зависимости от исполнения. Creta продается по цене от 1 067 000 до 1 567 000 рублей.

Hyundai Creta предлагается как с передним приводом, так и с полным. Машина оснащается 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 121-123 л.с. и 2,0-литровым мотором на 149 л.с. Коробки на выбор - 6-ступенчатые МКП или АКП.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo в 2020 году сменил поколение. Автомобиль сходит с конвейера завода Volkswagen в Калуге.

Модель, построенная на старой платформе PQ25, вместо кузова седан примерила кузов типа лифтбек. По интерьеру машина также полностью видоизменилась.

Доплата за новое поколение Polo составила примерно от 100 000 до 300 000 рублей (в зависимости от комплектации). Диапазон цен от 877 900 до 1 284 900 рублей.

Лифтбек оснащается 90- и 100-сильными двигателями объемом 1,6 литра. Первый сочетается только с 5-МКП, второму положены "механика" или 6-АКП. Сохранился и 125-сильный 1,4-литровый турбомотор, работающий в паре с роботизированной трансмиссией 7-DSG.

Skoda Rapid

В мае у дилеров чешской марки Skoda начал появляться новый Rapid. Он базируется на вышеупомянутой платформе PQ25 и производится на калужском заводе компании Volkswagen.

Снаружи Rapid получил треугольные фары в стиле Scala, фонари схожие с Superb и Octavia. Салон может похвастать современной панелью с "парящим" сенсорным экраном мультимедиа, двухспицевым рулевым колесом, цифровой "приборкой".

Лифтбек доступен с тремя типами силовых агрегатов: 1,6 литра мощностью 90 л.с. (5-МКП), 1,6 литра мощностью 110 л.с. (5-МКП, 6-АКП) и 1,4 литра с турбонаддувом на 125 сил (7-DSG). За Rapid в "базе" просят 847 000 рублей, в "люксе" - 1 264 000 рублей.

Skoda Octavia

В середине ноября в автосалонах Skoda появилась Octavia нового поколения.

Пока под капотом модели располагается 150-сильный 1,4-литровый турбомотор. Коробки - 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый "автомат". В 2021 году моторная гамма пополнится за счет 1,6-литрового "атмосферника" (110 л.с.) и 2,0-литрового двигателя мощностью 190 л.с.

Цены на новую Octavia начинаются с 1 409 000 рублей и заканчиваются на отметке 1 757 000 рублей. Стандартная версия лифтбека имеет светодиодную светотехнику, двухспицевый руль, мультимедийный комплекс со штатной навигацией, электронные ассистенты и многое другое.

Выпуск Skoda Octavia налажен по методу полного цикла на нижегородском автозаводе "Группы ГАЗ".

Skoda Karoq

На заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде производится и Skoda Karoq, продажи которого стартовали в феврале.

Компактный кроссовер от чешского бренда можно выбрать с двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, с мотором 1.4 TSI (150 л.с.), который на переднеприводных модификациях стыкуется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, на полноприводных - с 6-диапазонным "роботом".

Цены на модель лежат в диапазоне от 1 393 000 до 1 897 000 рублей. В базовую версию автомобиля со 110-сильным "атмосферником" входит кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, система помощи подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, двухспицевое рулевое колесо с кожаной оплеткой.

Opel Grandland X

Немецкая марка Opel вернулась в Россию в декабре 2019-го с кроссовером Grandland X, микроавтобусом Zafira Life и фургоном Vivaro. Полноценные продажи моделей начались в 2020 году. При этом продукция компании на российском авторынке не продавалась в период с 2015 по 2019 годы.

Что касается Opel Grandland X, то он доступен с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В стартовой комплектации переднеприводный городской SUV оборудован светодиодными фарами, задними парктрониками, металлической защитой картера, зимним пакетом, электростеклоподъемниками, информационно-развлекательной системой. Такой автомобиль стоит от 2 069 000 рублей. Средний вариант обойдется в 2 349 000 рублей, максимальный - в 2 499 000 рублей.

Lada 4x4

Самая старая модель АвтоВАЗа - Lada 4x4, в начале 2020-го пережила обновление.

Главным новшеством для легендарного внедорожника стало внедрение передней панели с современной системой отопления и вентиляции. Салон также получил щиток приборов от Lada Priora, сиденья с развитой боковой поддержкой и широким задним диваном с двумя подголовниками, формованный потолок с системой ЭРА-ГЛОНАСС и новую обивку стоек лобового стекла.

Помимо этого, кресла имеют модернизированный механизм складывания и могут подогреваться, водительское сиденье и вовсе обзавелось боковой подушкой безопасности. Изменился и центральный тоннель.

Снаружи обновленная Lada 4x4 Urban отличается передним пластиковым бампером со встроенными ПТФ. Обычную же Lada 4x4 с алюминиевыми бамперами можно идентифицировать только по наличию штатной антенны на крыше.

На автомобиль установлены новые опоры силового агрегата (снижающие уровень вибраций), улучшенный пакет шумо-виброизоляции, ограничители и трехкамерные уплотнители дверей.

Lada 4x4 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с., 5-ступенчатой механической КП, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

После обновления Lada 4x4 подорожала на 15 000 рублей. Сегодня трехдверка стоит от 587 900 рублей, пятидверка от 630 900 рублей.

Renault Kaptur

В июне французский автопроизводитель объявил о запуске продаж нового Kaptur. Диапазон цен на модель от 1 115 000 до 1 605 000 рублей.

По экстерьеру кроссовер получил оригинальную хромированную решетку радиатора и литые колесные диски иного дизайна. Цветовая гамма автомобиля пополнилась за счет ярко-синего цвета Blue Iron, а для крыши появился серебристый Gris Platine.

Внутри Kaptur теперь имеет переработанный интерьер с мягким пластиком, пересмотренной эргономикой органов управления, новым рулевым колесом, электроусилителем рулевого управления, другим центральным тоннелем, тачскрином на 8 дюймов с "Яндекс.Авто".

Наконец, Renault Kaptur стали оснащать 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, который агрегатируется с бесступенчатой автоматической трансмиссией X-Tronic. Кроссовер также предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра (116 л.с.) и 2,0 литра (143 л.с.). Доступен как передний, так и полный привод.

Kaptur построен на платформе кросс-купе Arkana. Обе модели выпускают на заводе "Автофрамос" в столице.

Toyota Highlander

Фото: Пресс-служба Toyota

Кардинальным образом изменился Highlander. В последний день лета начались продажи четвертой генерации модели.

Полноразмерный кроссовер от Toyota переехал на модульную платформу TNGA-K с компактной задней многорычажкой и пониженным центром тяжести. Автомобиль стал крупнее, что повлияло на объем внутреннего пространства. Также была улучшена шумоизоляция.

Highlander предлагается исключительно в семиместном исполнении. Модель оснащается системой полного привода, 249-сильным атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 литра, 8-скоростным гидромеханическим "автоматом".

Японский SUV можно приобрести в двух версиях. Первая стоит 3 813 000 рублей, вторая - 4 416 000 рублей. В перечень стандартного оборудования Highlander включен комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0, в который входит адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, автоматическое удержание в полосе движения, считывание дорожных знаков.

Chery Tiggo 7 Pro

Китайская марка Chery продолжает развивать свой модельный ряд. В сентябре компания вывела на наш авторынок рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 Prо стоимостью от 1 529 900 рублей.

Модель увеличилась в размерах. Снаружи Pro получил узкую светодиодную головную оптику, новую решетку радиатора, передний бампер с ПТФ по обе стороны. Сбоку изменились подоконная линия и задняя стойка кузова. Корма примерила светодиодные фонари с иным оформлением. Внутри автомобиль отличает цифровая комбинация приборов, "планшет" мультимедийной системы, сенсорный блок управления климатом.

В "арсенале" у кроссовера из Поднебесной только передний привод, 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., бесступенчатая автоматическая трансмиссия (CVT).

Chery Tiggo 7 Pro называют конкурентом Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Hyundai Tucson.

Land Rover Defender

Осенью компания Land Rover привезла в Россию Defender следующего поколения, разработанный на новой архитектуре.

В движение внедорожник приводится либо дизельными двигателями мощностью 200 л.с. и 249 л.с., либо шестицилиндровым бензиновым мотором и мягким гибридом на 400 сил. Все версии Defender оснащаются 8-ступенчатой АКП, 2-ступенчатой раздаточной коробкой и системой полного привода.

Автомобиль обладает зимним пакетом с подогревом лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также с функцией автономного обогрева силового агрегата и салона с дистанционным управлением.

Модель можно выбрать только в пятидверном кузове "110". Комплектаций пять: Standard, S, SE, HSE, X. Цены на Defender начинаются с 4 060 000 рублей и заканчиваются на отметке 7 042 000 рублей. Ожидается, что трехдверная модификация "90" появится в начале 2021 года.