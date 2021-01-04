Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

В Сети обнародован список фильмов, которые зритель алчет особо напряженно. Составлением данного чарта озаботилось издание Variety.

Помимо новейших картин, в него внесены и фильмы, премьеры которых пришлось переносить из-за пандемии.

Итак, весной намечены анимационная полнометражка "Рейя и последний дракон", сиквел "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи, "Множественные святые Ньюарка" - приквел "Клана Сопрано", комикс-хоррор с Джаредом Лето "Морбиус" и многострадальный юбилейный фильм "бондианы" "Не время умирать". Плюс второе "Тихое место", еще один "марвеловский" кинокомикс - "Черная вдова" с Йоханссон, "Годзилла против Конга", "Круэлла" - "сольник" злодейки из "101 далматинца" и девятый "Форсаж" (теперь еще и в космосе).

На лето нам обещают: "Французский вестник" Уэса Андерсона, очередную попытку освежить франшизу - "Охотники за привидениями: Наследники", экранизацию бродвейского мюзикла "На высоте", ленты "Веном: Да будет Карнаж" - с Томом Харди и Вуди Харрельсоном, "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом и Вэлом Килмером, "Шан-Чи и легенда десяти колец" (да, опять Marvel), плюс сиквел "Космического джема", "Круиз по джунглям" со Скалой Джонсоном и Эмили Блант, новый "Отряд самоубийц" и окончательно черный ребут "Кэндимена".

Осень - это "Три тысячи лет тоски" от создателя "Безумного Макса" Джорджа Миллера, новая "Дюна", "Последняя дуэль" Ридли Скотта, седьмая часть серии "Миссия невыполнима" и байопик про Элвиса от База Лурманна - с Томом Хэнксом.

Зимой ждем "Аллею кошмаров" Дель Торо, адаптацию "Вестсайдской истории" от Спилберга, третью часть новой трилогии про Человека-паука, четвертую "Матрицу", "Макбета" от Джоэла Коэна, который в этот раз работал без брата, таинственную "Сырую долину" Пола Томаса Андерсона и "Аннетт" Каракаса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр.

Ранее английское издание Radio Times назвало самые ожидаемые премьеры года