Ревакцинация от коронавируса: через сколько месяцев делать новую прививку

Агрессивный штамм COVID-19 "омикрон" заставляет страны мира усиливать борьбу против инфекции. Особый упор сделан на получение бустерной дозы - так называют очередную прививку в рамках ревакцинации.

В США по рекомендации CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США - федеральное агентство министерства здравоохранения) срок ревакцинации уже сократили с 6 до 5 месяцев. Англия заявила о необходимости получения бустерной дозы через три месяца после первичной вакцинации. А власти Бельгии решили выдавать гражданам страны сертификаты о прививках только после ревакцинации.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко на выступлении Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что исследования показали: ревакцинация через шесть месяцев позволяет создать надежную защиту от всех штаммов, включая "омикрон".

- Поддержание напряженного иммунитета в условиях изменяющегося вируса - метод, безусловно, эффективный. Эпидемическая активность антител после ревакцинации резко возрастает. Но повторять прививки раз в три месяца нецелесообразно, - считает замдиректора Центра имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Врачи предупреждают: частить не стоит. Ревакцинация, полученная в короткий промежуток времени, дает обратный эффект и может вызвать иммунологический паралич, отмечает президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. Ученый считает, что наиболее оптимальным вариантом является вакцинация раз в полгода. Его поддерживает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и уточняет, что частая ревакцинация почти не влияет на уровень антител.

Некоторые исследователи допускают отсрочку от бустерной дозы, если это позволяет наличие высокого уровня антител. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев не исключает, что при высоком титре стоит повременить с бустерной дозой. Но на официальном уровне российские власти настаивают на своевременном получении бустерной дозы.

Так, из методических указаний Минздрава страны следует, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно вовремя вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител, так как сейчас нет утвержденного маркера, то есть определенного защитного уровня антител, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Ученые исследуют потенциальные параметры, но они еще не приняты мировым научным сообществом.

- Антитела - это, конечно, хорошо, но я все-таки рекомендую проводить повторную вакцинацию. Пока устойчивости нет, существует риск. Никто не знает, когда антитела могут исчезнуть. Постоянно проверять их - процедура недешевая. Все исследования платные и для большинства людей это накладно. А вирус очень коварный, его агрессия снизится, только когда ему сложно будет найти "материал", где хорошо жить и размножаться. Человек стал для коронавируса уютным "домом". Хотим избавиться - должны создать неприемлемые условия, - объясняет позицию российской медицины главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

По данным главного врача 71-й городской московской больницы Александра Мясникова, после получения бустерной дозы увеличение уровня защитных антител происходит через две-три недели.

Людям до 65 лет ревакцинироваться можно любой вакциной. Если первую вакцинацию "Спутником" человек перенес с осложнениями, врач может посоветовать ему "ЭпиВакКорону" или "КовиВак".

Для пожилых людей медики советуют двухкомпонентную вакцину, чтобы создать более высокий иммунитет на фоне "омикрона".

Вакцинироваться каждые полгода - вынужденная мера в сложившийся ситуации. В будущем срок будет увеличен. По словам Александра Харитонова, к одному циклу вакцинации через год, как при гриппе, можно прийти только после достижения 60 процентов вакцинированных от COVID-19. Именно после такого показателя в обществе формируется устойчивый коллективный иммунитет к заразе.

К середине января ревакцинацию от COVID-19 прошли более 11 миллионов россиян. По информации пресс-службы Минобороны РФ, к 17 января бустерную дозу получили более 531 тысячи военных. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин уже заявил, что округ завершит ревакцинацию военных и их семей к 1 февраля.

Ревакцинация - одна из приоритетных задач властей субъектов страны на 2022 год. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что критически важно наращивать темпы повторной вакцинации для тех, кто привился от ковида более полугода назад.