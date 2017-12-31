Итоги 2017 года: лучшие фильмы по версии "Кинократии"
До конца 2017 года осталось всего несколько часов (а в некоторых частях нашей огромной страны - и минут), и настало время подвести самые главные киноитоги. Вашему вниманию предлагается подборка лучших - по версии проекта "Кинократия" - фильмов (есть среди них и пара отечественных), выходивших в российский прокат в уходящем году. Наша редакция по тем или иным причинам крайне не рекомендует пропускать какую-либо из этих лент.
"Малыш на драйве" / Baby Driver
Эдгар Райт с самого начала карьеры и все последующие лет 20 занимался тем, что разбирал на винтики жанровое кино и мастерил из этих винтиков забавные постмодернистские конструкции. А потом взял и сделал просто отличное жанровое кино. При всей своей несерьезности - серьезное. В смысле если раньше его фильмы были сами по себе остроумными шутками, то "Малыш на драйве" - проект изначально коммерческий, по-взрослому, профессионально сработанный. Что не мешает ему при этом быть веселым.
"Малыш" рос вместе со своим создателем: замысел родился еще в 1996-м, затем в 2002-м он оформился в музыкальный клип, где звезда "Майти Буш" Ноэл Филдинг сыграл шофера банды налетчиков, увлеченно наслаждающегося музыкой в ожидании подельников. Клип перерос в открывающую сцену фильма, продолженную несложным, но твердо стоящим на ногах криминальным сюжетом. Именно так: саундтрек здесь первичен. Он не просто дополняет визуальный ряд, но диктует его. Выстрелы громыхают в унисон барабанам, монтаж подчиняется ритму.
Ну и кроме того, "Малыш на драйве" - это крайне увлекательная стильная экшн-комедия, плотно нашпигованная юмором, сочными персонажами, трогательной любовной линией, погонями и перестрелками.
"Бегущий по лезвию 2049" / Blade Runner 2049
Сиквел культового постапокалипстического неоунара 1982 года по мотивам знаменитого романа великого Филипа Дика любители фантастики ждали с большим нетерпением. И терпение было вознаграждено: продолжение, снятое Дени Вильневом под присмотром Ридли Скотта, получилось очень достойным.
Визуальная сторона просто потрясающа, а содержательная сторона пусть и не безупречна, дает современным жанровым конкурентам большую фору.
"Перестрелка" / Free Fire
Кстати о перестрелках. Другой британский производитель культовых вещей, Бен Уитли, автор сюрреалистичного и жуткого "Списка смертников", тоже выстрелил. Во всех смыслах. Типичную сцену из какого-нибудь раннего фильма Гая Ричи или Тарантино, где две группы бандитов не могут поделить деньги и товар, он растянул на полтора часа, и каким-то волшебным образом получилось здорово.
Нет, разумеется, никакого волшебства. Ловкость монтажера и оператора, изобретательность сценариста (за монтаж и сценарий, кстати, тоже Бен Уитли отвечает), плюс актерский состав мечты: Киллиан Мерфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Майкл Смайли и даже оскароносная Бри Ларсон. Еще сам Мартин Скорсезе в продюсерах.
Ну и вот. С десяток взрослых людей ползают в пыли, ругаются и палят друг в друга. Иногда (изредка) - попадают. Периодически - с летальным исходом. Поди сними это так, чтобы не надоело через десять минут. А у Бена Уитли получилось. Потому его "Перестрелка" - в данном списке.
"Патерсон" / Paterson
Получивший приз Каннского кинофестиваля за лучшую роль собаки "Патерсон" Джима Джармуша мог бы побороться за "Оскар". Но вряд ли станет. Потому что не хочет никого победить. Как "Митьки". Вообще у этого фильма с давным-давно почившим питерским движением как минимум есть точки соприкосновения - в плане взглядов на красоту повседневности, одинаково умильных.
"Патерсон" - чистая простодушная поэзия в форме кинодневника ушастого водителя автобуса, который обитает в своем маленьком тихом городке, сочиняет неуклюжие стихи и радуется. Так же, как и все в его окружении. Замкнутый мирок счастливых Сизифов, обреченных вечно и безуспешно к чему-то стремиться, столь очарователен, что затягивает в свое теплое, приятное болотце не только своих обитателей, но и сторонних наблюдателей, заставляя хотя бы минуту помечтать о такой жизни вдали от вот этого всего.
Особенно рекомендуется к просмотру тем, кого до чесотки раздражает Кайло Рен в новых "Звездных войнах" (Адам Драйвер мил и уютен), и в целом как терапия от стресса. Вряд ли найдется, по крайней мере, в 2017 году, фильм более успокаивающий и при этом не скучный.
"T2: Трейнспоттинг" / "На игле 2" / T2: Trainspotting
Еще одно долгожданное возвращение на экраны героев большого писателя: Дэнни Бойл показал нам продолжение истории Рентона, Кайфолома, Бегби и Кочерыжки, опираясь на роман Ирвина Уэлша "Порно".
Не пытаясь даже имитировать темп легендарной наркоманской комедийной драмы 1996-го, новый фильм предстает как хрестоматийно правильная ностальгическая драма - с постоянными поклонами в сторону оригинала, неизбывной надрывной грустью по ушедшему и одновременно - болезненным неприятием того, что пришло на смену. И - неповторимым шотландским юмором.
"Моя девушка - монстр" / Colossal
Об испанском самородке Начо Вигалондо до недавнего времени знали только фанаты жанрового кино - по хоррор-альманахам "Азбука смерти" и "З/Л/О", "Временной петле" и "Пришельцу из космоса". В 2016-м по фестивалям проехался его первый большой голливудский фильм Colossal. Чуть позже, в 2017-м, он вышел в широкий прокат. И вот теперь, наконец, о Начо Вигалондо знают еще несколько человек.
Молодая алкоголица теряет работу, жениха и жилплощадь в Нью-Йорке и удаляется обратно в свой Занюхинск-сити. Где заводит дружбу с бывшим одноклассником и обнаруживает занятную вещь: всякий раз, когда она возвращается под утро домой, по далекому Сеулу проходит гигантское чудище, в точности повторяющее все ее движения.
Colossal (мы специально не называем фильм тем именем, которое дали ему отечественные локализаторы) - одновременно недурное кайдзю-муви, достаточно тонкая и ненавязчивая сатира и отличная драмедия. Все вместе - главный фильм года для любителей немножко тронувшегося умом в правильную сторону кино.
"Звездные войны: Последние джедаи" / Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi
Райан Джонсон сделал всё не так. Джедаи - на самом деле не последние, Люк Скайуокер - уже не тот, Рей - не Скайуокер и даже не Кеноби, канон - не канон и так далее. Короче, фанаты негодуют. Но все равно продолжают исправно приносить компании Disney сотни миллионов долларов. Что для них, в принципе, обычное дело.
И молодец Райан Джонсон. Галактика не стоит на месте, герои умирают. Цепляться за прошлое, проворачивая один и тот же фарш по десятому кругу, - путь в никуда. Поэтому, хотя "Последние джедаи" ничего почти во вселенную не добавили, направление задано вполне очевидное: через слом старых сюжетных схем - к новому, неизведанному.
Например, как выясняется, Сила - вовсе не в мидихлорианах. Но это мы и без всяких "Звездных войн", если честно, знали. Сила - в правде. А правда - штука изменчивая и далеко не всегда соответствует ожиданиям.
"Конг: Остров Черепа" / Kong: Skull Island
Первым из двух голливудских блокбастеров этого года, посвященных противостоянию брутальным приматам и бросающихся цитатами из вечнозеленого "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы стал "Остров Черепа" Джордана Вот-Робертса.
В отличие от Питера Джексона, задачей авторов нового "Конга" была не реинкарнация классической франшизы усилиями современных технологий, а интродукция гигантской островной обезьяны для ее последующего участия в монструозном вертепе, в котором уже поселилась Годзилла. Но если фильм о японской океанской рептилии вышел сильно так себе, с Конгом все в порядке: получилось очень нажористо и почти без всяких водянистых драматических добавок.
"Джон Уик 2" / John Wick: Chapter Two
Джон Уик отомстил кому надо за собачку, но то было только начало. Сиквел расширил и укрупнил всё, что можно и что нельзя было расширить и укрупнить. А дальше будет еще больше - по крайней мере, в плане количества: помимо триквела нас ждет еще сериал-спин-офф.
Без всяких сомнений "Джон Уик 2" - лучший боевик года. А то и не одного. Брутальнейший, распрекраснейший. Холодным неоном пульсирующий, сотни голов насквозь простреливающий. Изысканный балет насилия, пропитанный мифическими аллюзиями. И не будем забывать о здорово придуманном и детализированном подпольном мире наемников, со своими законами, иерархией и валютой.
Плюс, разумеется, вечно молодой Киану Ривз в роли Бабы-яги, которому в свете его вечной молодости отлично подошла бы роль Дункана МакЛауда. А тут как раз режиссер "Уика" Чад Стахелски вроде бы назначен "Горца" перезапускать. По касту там никаких новостей пока нет, но зато будет о чем загадать желание под бой курантов (если всеми остальными радостями вы уже одарены).
"Дюнкерк" / Dunkirk
Нолан - может, и не гений, но точно бог войны. Многорукий. Одной рукой он вздымает волны, другой - топит корабли, третьей - дирижирует Циммером, четвертой - гоняет массовку, пятой - взрывает и поджигает, шестой - держит камеру. Для нарратива и драматургии, правда, рук уже не остается, ну да и бог (какой-нибудь другой) с ними.
"Технические" "Оскары" фильму уже, можно сказать, обеспечены. Как два года назад Том Харди промчался по "Дороге ярости", улепетывая от Несмертного Джо, и собрал шесть статуэток, так и теперь. Промчался уже не по суху, а по небу и не улепетывая, а прикрывая улепетывание. Но в остальном - все то же.
"Взрывная блондинка" / Atomic Blonde
Дэвид Литч делал первого "Джона Уика" вместе с Чадом Стахелски, но далее пошел своим путем: в наступающем году выйдет сиквел "Дэдпула" за его авторством, а в уходящем он порадовал нас "Взрывной блондинкой".
До самой премьеры казалось, что это женская версия "Джона Уика" с Шарлиз Терон вместо Ривза. А оказалось, что казалось. "Блондинка" - шпионский триллер, не слишком хорошо написанный, но блестяще поставленный и обставленный. Берлин на кануне падения по обе от этой стены стороны не только выглядит невероятно стильно и привлекательно, но и звучит чудесно. Схватка в гэдээровском кинотеатре на фоне экрана, где крутят "Сталкера", достойна какой-нибудь специальной награды. А большая, снятая одним планом сцена, состоящая из драк, перестрелок и снова драк - десяти таких наград.
Ну и как можно не любить фильм, где Шарлиз Терон говорит по-русски и вышибает мозги нескольким советским резидентам под родные завывания Высоцкого?
"Ветреная река" / Wind River
Тейлор Шеридан, сценарист великолепных мрачных триллеров "Убийца" и "Любой ценой", уже пробовал себя в амплуа режиссера, сняв по чужому сценарию хоррор "Гадкий", неуклюжий эпигон "Пилы". В уходящем году он наконец решил взять все в свои руки, заняв в работе над "Ветреной рекой" обе ключевые позиции.
Медленный детектив в жестоких декорациях нищей индейской резервации со скандинавским привкусом, соответствующим саундтреком (Ник Кейв!) и Джереми Реннером в главной роли, резко прерывающийся простым и эффектным тарантиновско-коэновским приемом, мог бы вполне претендовать на звание фильма года, если бы не несколько топорный социальный пафос. Но это сущие мелочи.
"Планета обезьян: Война" / War for the Planet of the Apes
Мэтт Ривз завершил трилогию об эволюции, затем - восстании и, наконец, окончательной победе хвостатых и лохматых приматов над голыми и бесхвостыми. Завершил убойно во всех смыслах. Постапокалиптической версией "Апокалипсиса сегодня".
Кроме того, еще одну победу ознаменовала третья "Планета обезьян". Победу кибернетических актеров (Энди Серкис, motion capture и CGI) над обычными актерами (Вуди Харрельсон). Не за горами светлое будущее, где режиссеру не придется терпеть пьянство, разврат и другие проявления тяжелого нрава зазвездившихся голливудцев вроде Джонни Деппа. С другой стороны, помните "Симону" Эндрю Никкола с Аль Пачино? Джони Деппу хотя бы можно по морде, если что, ударить.
"Прочь" / Get Out
Джордан Пил, известный в США комик (в основном по шоу "Ки энд Пил"), ушел в большое кино и сразу достиг небывалого буквально успеха. "Прочь" побил несколько рекордов, в том числе - установленный когда-то "Ведьмой из Блэр", окупившись более 30 раз.
И дело не только в модной антирасистской теме. Хотя и в ней тоже, будем честны. "Прочь" достаточно ироничен и забавен, достаточно оригинален (какой еще "Ключ от всех дверей"?) и под завязку наполнен живородящим саспенсом. Триллер года - без вариантов.
"Молчание" / Silence
Пронзительное, вдумчивое, масштабное, многослойное богоискательское эссе Мартина Скорсезе вышло в России уже в этом году, до этого побывав в американском прокате и успев попасть на прославившийся скандалами "Оскар". Впрочем - стыд и позор Американской киноакадемии! - "Молчание" получило всего одну номинацию - операторскую - и уступило в ней вездесущему "Ла-Ла Ленду".
Ну и бог с ним, с "Оскаром". "Молчание" с Эндрю Гарфилдом, которому уже не в первый раз довелось быть центральной фигурой в мощном религиозном высказывании одного из голливудских мэтров, безусловно, стало одним из глубочайших фильмов Скорсезе.
"Хорошее время" / Good Time
"Горячее время ставит свою пробу" - эта песня из той далекой эпохи, когда русский рэп был чище, добрее и не сидел в печенках, отлично бы подошла к фильму братьев Сэфди и в качестве названия, и как музыкальное сопровождение. Но тогда бы он вряд ли получил премию за лучший саундтрек в Канне. А он получил, и вполне заслуженно. Впрочем, не только саундтреком хороша картина.
"Беги, Паттинсон, беги" - как еще один альтернативный вариант заголовка. На веки вечные печатью "Звезда "Сумерек" и гламурный вампир" отмечено чело этого артиста. Тем не менее Роберт, фактурный и бородатый, старается, изо всех сил удирая от прошлого по ночным кварталам. Однозначно лучшая его роль в одном из самых нервных, ритмичных, кислотном фильме года.
"Оно приходит ночью" / It Comes at Night
Среди лучших хорроров уходящего года действительно нашлось место картине со словом "оно" в названии, но это отнюдь не глянцевая экранизация романа Стивена Кинга Андерсом Мускетти. Молодой режиссер и сценарист Трей Эдвард Шульц, отметившийся до этого весьма любопытной лентой "Криша", снял очень атмосферный и издевательски остроумный психотриллер, умело притворяющийся постапокалиптическим хоррором.
Упертые фанаты скример-стандартов справедливо почувствуют себя обманутыми, но любители необычного мрачного кинематографа обязательно оценят.
"Логан: Росомаха" / Logan
2017-й был богат на изобретательные кинокомиксы, но менее всего из них похож на кинокомикс "Логан", и именно поэтому он занял место в данном списке. Да, были пестрые и удалые "Стражи галактики 2", примерно такой же "Тор: Рагнарек" замечательного новозеландца Тайки Вайтити, но шершавый футуристический нео-вестерн с интонациями позднего Джонни Кэша - самое смелое и необычное, что вообще когда-либо выходило под знаменем Marvel.
Хочется верить, что Disney после покупки конкурента не свернет с пути, который наметили люди из 20th Century Fox: их интерпретации марвеловских комиксов последнее время только радовали. "Дэдпул", "Легион", опять же, а еще на очереди - чуть ли не хоррор, судя по трейлеру, "Новые мутанты".
"Манчестер у моря" / Manchester By The Sea
Номинация этого года на главный "Оскар", победа в категории "За лучший сценарий" и триумфы на "Золотой глобус" и BAFTA - список достижений у картины Кеннета Лонергана действительно впечатляет. Кейси Аффлек вдобавок получил за "Манчестер" отдельные статуэтки как лучший актер.
Тем не менее рекомендовать всем и каждому эту тягучую и крайне болезненную экзистенциальную драму мы воздержимся. Но если американское независимое кино со всеми его плюсами и минусами вам по душе, спешите видеть один из лучших его образцов, если еще этого не сделали.
"По ту сторону надежды" / Toivon tuolla puolen
Общепризнанный мэтр финского кинематографа Аки Каурисмяки выпустил свою драмедию в начале года, но до нашего проката она дошла совсем недавно. Для тех, кто соскучился по порой печально-ироничным, порой - ядовито-ехидным, а иногда - беспросветно-мрачным социальным комментариям печального гуманиста, "По ту стороны надежды" - настоящий подарок.
А если вы еще не знакомы с его легко узнаваемым языком, это - отличный повод начать знакомство. Благо, одна из основных тем - сложность жизни ближневосточных беженцев в Европе - особенно злободневна. Суровый финский юмор в качестве фона, само собой, прилагается.
"Меч короля Артура" / King Arthur: Legend of the Sword
Последний фильм Гая Ричи был втоптан в грязь критиками и провалился в прокате. Но это только на прогнившем Западе. Не врубились американцы с европейцами, насколько "Меч короля Артура" на самом деле веселый и классный.
Да, не "Игра престолов". Ну так и что? Зато здесь есть гигантские боевые слоны. Криминальная комедия в духе раннего Ричи, перенесенная в средневековые декорации, где магия уютно соседствует с кунг-фу, - только один из слоев. А под ним - целые культурные пласты: мифология, Библия, Шекспир, панк-рок. Особенно панк-рок.
"Аритмия"
Российское кино било какие-то рекорды, дважды летало в космос, возило по просторам инвалида Серебрякова под плохую музыку, рисовало Брейгеля на стенах морга и так далее, но нас все это почти ни разу на впечатлило, уж простите. Вопросики и там, и тут неприятные возникали. Даже "Аритмия" не всех в редакции восхитила.
И все же. Совсем обойти вниманием отечественного производителя было бы неправильно. Поэтому - "Аритмия". Как к ней ни относись, а важнее и нужнее фильма у нас, пожалуй, не было. Смотреть - надо. А там уже ваше личное дело - плакать или воротить нос.
"Время первых"
Второй и последний российский фильм в списке. Невразумительная первая треть картины не смогла, к счастью, сильно подпортить впечатление от того, что воспоследовало. Трогательное бадди-муви с отличным юмором ("А куда ее?") и захватывающая, зрелищная космическая катастрофа - вот что такое "Время первых".
К сожалению, в прокате лента прошла слабовато. Похожий по форме, но в разы более слабый "Салют-7", где Вдовиченков и Деревянко пьют водку с тараканом и чинят орбитальную станцию кувалжой, заработал больше.
Посему призываем хоть немного исправить недоразумение. Посмотрите, это правда очень хорошо.