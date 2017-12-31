Итоги 2017 года: лучшие фильмы по версии "Кинократии"

До конца 2017 года осталось всего несколько часов (а в некоторых частях нашей огромной страны - и минут), и настало время подвести самые главные киноитоги. Вашему вниманию предлагается подборка лучших - по версии проекта "Кинократия" - фильмов (есть среди них и пара отечественных), выходивших в российский прокат в уходящем году. Наша редакция по тем или иным причинам крайне не рекомендует пропускать какую-либо из этих лент.

Эдгар Райт с самого начала карьеры и все последующие лет 20 занимался тем, что разбирал на винтики жанровое кино и мастерил из этих винтиков забавные постмодернистские конструкции. А потом взял и сделал просто отличное жанровое кино. При всей своей несерьезности - серьезное. В смысле если раньше его фильмы были сами по себе остроумными шутками, то "Малыш на драйве" - проект изначально коммерческий, по-взрослому, профессионально сработанный. Что не мешает ему при этом быть веселым.

"Малыш" рос вместе со своим создателем: замысел родился еще в 1996-м, затем в 2002-м он оформился в музыкальный клип, где звезда "Майти Буш" Ноэл Филдинг сыграл шофера банды налетчиков, увлеченно наслаждающегося музыкой в ожидании подельников. Клип перерос в открывающую сцену фильма, продолженную несложным, но твердо стоящим на ногах криминальным сюжетом. Именно так: саундтрек здесь первичен. Он не просто дополняет визуальный ряд, но диктует его. Выстрелы громыхают в унисон барабанам, монтаж подчиняется ритму.

Ну и кроме того, "Малыш на драйве" - это крайне увлекательная стильная экшн-комедия, плотно нашпигованная юмором, сочными персонажами, трогательной любовной линией, погонями и перестрелками.

Сиквел культового постапокалипстического неоунара 1982 года по мотивам знаменитого романа великого Филипа Дика любители фантастики ждали с большим нетерпением. И терпение было вознаграждено: продолжение, снятое Дени Вильневом под присмотром Ридли Скотта, получилось очень достойным.

Визуальная сторона просто потрясающа, а содержательная сторона пусть и не безупречна, дает современным жанровым конкурентам большую фору.

Кстати о перестрелках. Другой британский производитель культовых вещей, Бен Уитли, автор сюрреалистичного и жуткого "Списка смертников", тоже выстрелил. Во всех смыслах. Типичную сцену из какого-нибудь раннего фильма Гая Ричи или Тарантино, где две группы бандитов не могут поделить деньги и товар, он растянул на полтора часа, и каким-то волшебным образом получилось здорово.

Нет, разумеется, никакого волшебства. Ловкость монтажера и оператора, изобретательность сценариста (за монтаж и сценарий, кстати, тоже Бен Уитли отвечает), плюс актерский состав мечты: Киллиан Мерфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Майкл Смайли и даже оскароносная Бри Ларсон. Еще сам Мартин Скорсезе в продюсерах.

Ну и вот. С десяток взрослых людей ползают в пыли, ругаются и палят друг в друга. Иногда (изредка) - попадают. Периодически - с летальным исходом. Поди сними это так, чтобы не надоело через десять минут. А у Бена Уитли получилось. Потому его "Перестрелка" - в данном списке.

Получивший приз Каннского кинофестиваля за лучшую роль собаки "Патерсон" Джима Джармуша мог бы побороться за "Оскар". Но вряд ли станет. Потому что не хочет никого победить. Как "Митьки". Вообще у этого фильма с давным-давно почившим питерским движением как минимум есть точки соприкосновения - в плане взглядов на красоту повседневности, одинаково умильных.

"Патерсон" - чистая простодушная поэзия в форме кинодневника ушастого водителя автобуса, который обитает в своем маленьком тихом городке, сочиняет неуклюжие стихи и радуется. Так же, как и все в его окружении. Замкнутый мирок счастливых Сизифов, обреченных вечно и безуспешно к чему-то стремиться, столь очарователен, что затягивает в свое теплое, приятное болотце не только своих обитателей, но и сторонних наблюдателей, заставляя хотя бы минуту помечтать о такой жизни вдали от вот этого всего.

Особенно рекомендуется к просмотру тем, кого до чесотки раздражает Кайло Рен в новых "Звездных войнах" (Адам Драйвер мил и уютен), и в целом как терапия от стресса. Вряд ли найдется, по крайней мере, в 2017 году, фильм более успокаивающий и при этом не скучный.

Еще одно долгожданное возвращение на экраны героев большого писателя: Дэнни Бойл показал нам продолжение истории Рентона, Кайфолома, Бегби и Кочерыжки, опираясь на роман Ирвина Уэлша "Порно".

Не пытаясь даже имитировать темп легендарной наркоманской комедийной драмы 1996-го, новый фильм предстает как хрестоматийно правильная ностальгическая драма - с постоянными поклонами в сторону оригинала, неизбывной надрывной грустью по ушедшему и одновременно - болезненным неприятием того, что пришло на смену. И - неповторимым шотландским юмором.

Об испанском самородке Начо Вигалондо до недавнего времени знали только фанаты жанрового кино - по хоррор-альманахам "Азбука смерти" и "З/Л/О", "Временной петле" и "Пришельцу из космоса". В 2016-м по фестивалям проехался его первый большой голливудский фильм Colossal. Чуть позже, в 2017-м, он вышел в широкий прокат. И вот теперь, наконец, о Начо Вигалондо знают еще несколько человек.

Молодая алкоголица теряет работу, жениха и жилплощадь в Нью-Йорке и удаляется обратно в свой Занюхинск-сити. Где заводит дружбу с бывшим одноклассником и обнаруживает занятную вещь: всякий раз, когда она возвращается под утро домой, по далекому Сеулу проходит гигантское чудище, в точности повторяющее все ее движения.

Colossal (мы специально не называем фильм тем именем, которое дали ему отечественные локализаторы) - одновременно недурное кайдзю-муви, достаточно тонкая и ненавязчивая сатира и отличная драмедия. Все вместе - главный фильм года для любителей немножко тронувшегося умом в правильную сторону кино.

Райан Джонсон сделал всё не так. Джедаи - на самом деле не последние, Люк Скайуокер - уже не тот, Рей - не Скайуокер и даже не Кеноби, канон - не канон и так далее. Короче, фанаты негодуют. Но все равно продолжают исправно приносить компании Disney сотни миллионов долларов. Что для них, в принципе, обычное дело.

И молодец Райан Джонсон. Галактика не стоит на месте, герои умирают. Цепляться за прошлое, проворачивая один и тот же фарш по десятому кругу, - путь в никуда. Поэтому, хотя "Последние джедаи" ничего почти во вселенную не добавили, направление задано вполне очевидное: через слом старых сюжетных схем - к новому, неизведанному.

Например, как выясняется, Сила - вовсе не в мидихлорианах. Но это мы и без всяких "Звездных войн", если честно, знали. Сила - в правде. А правда - штука изменчивая и далеко не всегда соответствует ожиданиям.

Первым из двух голливудских блокбастеров этого года, посвященных противостоянию брутальным приматам и бросающихся цитатами из вечнозеленого "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы стал "Остров Черепа" Джордана Вот-Робертса.

В отличие от Питера Джексона, задачей авторов нового "Конга" была не реинкарнация классической франшизы усилиями современных технологий, а интродукция гигантской островной обезьяны для ее последующего участия в монструозном вертепе, в котором уже поселилась Годзилла. Но если фильм о японской океанской рептилии вышел сильно так себе, с Конгом все в порядке: получилось очень нажористо и почти без всяких водянистых драматических добавок.

Джон Уик отомстил кому надо за собачку, но то было только начало. Сиквел расширил и укрупнил всё, что можно и что нельзя было расширить и укрупнить. А дальше будет еще больше - по крайней мере, в плане количества: помимо триквела нас ждет еще сериал-спин-офф.

Без всяких сомнений "Джон Уик 2" - лучший боевик года. А то и не одного. Брутальнейший, распрекраснейший. Холодным неоном пульсирующий, сотни голов насквозь простреливающий. Изысканный балет насилия, пропитанный мифическими аллюзиями. И не будем забывать о здорово придуманном и детализированном подпольном мире наемников, со своими законами, иерархией и валютой.

Плюс, разумеется, вечно молодой Киану Ривз в роли Бабы-яги, которому в свете его вечной молодости отлично подошла бы роль Дункана МакЛауда. А тут как раз режиссер "Уика" Чад Стахелски вроде бы назначен "Горца" перезапускать. По касту там никаких новостей пока нет, но зато будет о чем загадать желание под бой курантов (если всеми остальными радостями вы уже одарены).

Нолан - может, и не гений, но точно бог войны. Многорукий. Одной рукой он вздымает волны, другой - топит корабли, третьей - дирижирует Циммером, четвертой - гоняет массовку, пятой - взрывает и поджигает, шестой - держит камеру. Для нарратива и драматургии, правда, рук уже не остается, ну да и бог (какой-нибудь другой) с ними.

"Технические" "Оскары" фильму уже, можно сказать, обеспечены. Как два года назад Том Харди промчался по "Дороге ярости", улепетывая от Несмертного Джо, и собрал шесть статуэток, так и теперь. Промчался уже не по суху, а по небу и не улепетывая, а прикрывая улепетывание. Но в остальном - все то же.

Дэвид Литч делал первого "Джона Уика" вместе с Чадом Стахелски, но далее пошел своим путем: в наступающем году выйдет сиквел "Дэдпула" за его авторством, а в уходящем он порадовал нас "Взрывной блондинкой".

До самой премьеры казалось, что это женская версия "Джона Уика" с Шарлиз Терон вместо Ривза. А оказалось, что казалось. "Блондинка" - шпионский триллер, не слишком хорошо написанный, но блестяще поставленный и обставленный. Берлин на кануне падения по обе от этой стены стороны не только выглядит невероятно стильно и привлекательно, но и звучит чудесно. Схватка в гэдээровском кинотеатре на фоне экрана, где крутят "Сталкера", достойна какой-нибудь специальной награды. А большая, снятая одним планом сцена, состоящая из драк, перестрелок и снова драк - десяти таких наград.

Ну и как можно не любить фильм, где Шарлиз Терон говорит по-русски и вышибает мозги нескольким советским резидентам под родные завывания Высоцкого?

Тейлор Шеридан, сценарист великолепных мрачных триллеров "Убийца" и "Любой ценой", уже пробовал себя в амплуа режиссера, сняв по чужому сценарию хоррор "Гадкий", неуклюжий эпигон "Пилы". В уходящем году он наконец решил взять все в свои руки, заняв в работе над "Ветреной рекой" обе ключевые позиции.

Медленный детектив в жестоких декорациях нищей индейской резервации со скандинавским привкусом, соответствующим саундтреком (Ник Кейв!) и Джереми Реннером в главной роли, резко прерывающийся простым и эффектным тарантиновско-коэновским приемом, мог бы вполне претендовать на звание фильма года, если бы не несколько топорный социальный пафос. Но это сущие мелочи.

Мэтт Ривз завершил трилогию об эволюции, затем - восстании и, наконец, окончательной победе хвостатых и лохматых приматов над голыми и бесхвостыми. Завершил убойно во всех смыслах. Постапокалиптической версией "Апокалипсиса сегодня".

Кроме того, еще одну победу ознаменовала третья "Планета обезьян". Победу кибернетических актеров (Энди Серкис, motion capture и CGI) над обычными актерами (Вуди Харрельсон). Не за горами светлое будущее, где режиссеру не придется терпеть пьянство, разврат и другие проявления тяжелого нрава зазвездившихся голливудцев вроде Джонни Деппа. С другой стороны, помните "Симону" Эндрю Никкола с Аль Пачино? Джони Деппу хотя бы можно по морде, если что, ударить.

Джордан Пил, известный в США комик (в основном по шоу "Ки энд Пил"), ушел в большое кино и сразу достиг небывалого буквально успеха. "Прочь" побил несколько рекордов, в том числе - установленный когда-то "Ведьмой из Блэр", окупившись более 30 раз.

И дело не только в модной антирасистской теме. Хотя и в ней тоже, будем честны. "Прочь" достаточно ироничен и забавен, достаточно оригинален (какой еще "Ключ от всех дверей"?) и под завязку наполнен живородящим саспенсом. Триллер года - без вариантов.

Пронзительное, вдумчивое, масштабное, многослойное богоискательское эссе Мартина Скорсезе вышло в России уже в этом году, до этого побывав в американском прокате и успев попасть на прославившийся скандалами "Оскар". Впрочем - стыд и позор Американской киноакадемии! - "Молчание" получило всего одну номинацию - операторскую - и уступило в ней вездесущему "Ла-Ла Ленду".

Ну и бог с ним, с "Оскаром". "Молчание" с Эндрю Гарфилдом, которому уже не в первый раз довелось быть центральной фигурой в мощном религиозном высказывании одного из голливудских мэтров, безусловно, стало одним из глубочайших фильмов Скорсезе.

"Горячее время ставит свою пробу" - эта песня из той далекой эпохи, когда русский рэп был чище, добрее и не сидел в печенках, отлично бы подошла к фильму братьев Сэфди и в качестве названия, и как музыкальное сопровождение. Но тогда бы он вряд ли получил премию за лучший саундтрек в Канне. А он получил, и вполне заслуженно. Впрочем, не только саундтреком хороша картина.

"Беги, Паттинсон, беги" - как еще один альтернативный вариант заголовка. На веки вечные печатью "Звезда "Сумерек" и гламурный вампир" отмечено чело этого артиста. Тем не менее Роберт, фактурный и бородатый, старается, изо всех сил удирая от прошлого по ночным кварталам. Однозначно лучшая его роль в одном из самых нервных, ритмичных, кислотном фильме года.

Среди лучших хорроров уходящего года действительно нашлось место картине со словом "оно" в названии, но это отнюдь не глянцевая экранизация романа Стивена Кинга Андерсом Мускетти. Молодой режиссер и сценарист Трей Эдвард Шульц, отметившийся до этого весьма любопытной лентой "Криша", снял очень атмосферный и издевательски остроумный психотриллер, умело притворяющийся постапокалиптическим хоррором.

Упертые фанаты скример-стандартов справедливо почувствуют себя обманутыми, но любители необычного мрачного кинематографа обязательно оценят.

2017-й был богат на изобретательные кинокомиксы, но менее всего из них похож на кинокомикс "Логан", и именно поэтому он занял место в данном списке. Да, были пестрые и удалые "Стражи галактики 2", примерно такой же "Тор: Рагнарек" замечательного новозеландца Тайки Вайтити, но шершавый футуристический нео-вестерн с интонациями позднего Джонни Кэша - самое смелое и необычное, что вообще когда-либо выходило под знаменем Marvel.

Хочется верить, что Disney после покупки конкурента не свернет с пути, который наметили люди из 20th Century Fox: их интерпретации марвеловских комиксов последнее время только радовали. "Дэдпул", "Легион", опять же, а еще на очереди - чуть ли не хоррор, судя по трейлеру, "Новые мутанты".

Номинация этого года на главный "Оскар", победа в категории "За лучший сценарий" и триумфы на "Золотой глобус" и BAFTA - список достижений у картины Кеннета Лонергана действительно впечатляет. Кейси Аффлек вдобавок получил за "Манчестер" отдельные статуэтки как лучший актер.

Тем не менее рекомендовать всем и каждому эту тягучую и крайне болезненную экзистенциальную драму мы воздержимся. Но если американское независимое кино со всеми его плюсами и минусами вам по душе, спешите видеть один из лучших его образцов, если еще этого не сделали.

"По ту сторону надежды" / Toivon tuolla puolen

Общепризнанный мэтр финского кинематографа Аки Каурисмяки выпустил свою драмедию в начале года, но до нашего проката она дошла совсем недавно. Для тех, кто соскучился по порой печально-ироничным, порой - ядовито-ехидным, а иногда - беспросветно-мрачным социальным комментариям печального гуманиста, "По ту стороны надежды" - настоящий подарок.

А если вы еще не знакомы с его легко узнаваемым языком, это - отличный повод начать знакомство. Благо, одна из основных тем - сложность жизни ближневосточных беженцев в Европе - особенно злободневна. Суровый финский юмор в качестве фона, само собой, прилагается.

Последний фильм Гая Ричи был втоптан в грязь критиками и провалился в прокате. Но это только на прогнившем Западе. Не врубились американцы с европейцами, насколько "Меч короля Артура" на самом деле веселый и классный.

Да, не "Игра престолов". Ну так и что? Зато здесь есть гигантские боевые слоны. Криминальная комедия в духе раннего Ричи, перенесенная в средневековые декорации, где магия уютно соседствует с кунг-фу, - только один из слоев. А под ним - целые культурные пласты: мифология, Библия, Шекспир, панк-рок. Особенно панк-рок.

Российское кино било какие-то рекорды, дважды летало в космос, возило по просторам инвалида Серебрякова под плохую музыку, рисовало Брейгеля на стенах морга и так далее, но нас все это почти ни разу на впечатлило, уж простите. Вопросики и там, и тут неприятные возникали. Даже "Аритмия" не всех в редакции восхитила.

И все же. Совсем обойти вниманием отечественного производителя было бы неправильно. Поэтому - "Аритмия". Как к ней ни относись, а важнее и нужнее фильма у нас, пожалуй, не было. Смотреть - надо. А там уже ваше личное дело - плакать или воротить нос.

Второй и последний российский фильм в списке. Невразумительная первая треть картины не смогла, к счастью, сильно подпортить впечатление от того, что воспоследовало. Трогательное бадди-муви с отличным юмором ("А куда ее?") и захватывающая, зрелищная космическая катастрофа - вот что такое "Время первых".

К сожалению, в прокате лента прошла слабовато. Похожий по форме, но в разы более слабый "Салют-7", где Вдовиченков и Деревянко пьют водку с тараканом и чинят орбитальную станцию кувалжой, заработал больше.

Посему призываем хоть немного исправить недоразумение. Посмотрите, это правда очень хорошо.