Главные фильмы 2020 года по версии "Кинократии"

Экранизация года

"Думаю, как всё закончить" / I'm Thinking of Ending Things

Фото: kinopoisk.ru

Фильм Чарли Кауфмана - не просто замечательная экранизация, а тот редчайший (хотя, конечно, отнюдь не беспрецедентный) случай, когда киноадаптация превосходит литературный источник. Удивляться этому, пожалуй, не стоит, ведь ею занимался признанный мэтр сценарного мастерства, занявший заодно и режиссёрское кресло (а на этой позиции Кауфман тоже успел себя неплохо зарекомендовать). Поездка девицы к родителям молодого человека, с которым она планирует расстаться, оборачивается вовсе не тем, чем кажется изначально, и в этот момент Кауфман вовсю задействует своё визионерское мастерство, которое было недоступно писателю Иану Рэйду. (Рецензия)

Комедия года

"Ещё по одной" / Druk

Фото: kinopoisk.ru

До коликов смешная при всей своей безжалостной реалистичности лента одного из самых примечательных режиссёров современности, соратника Ларса фон Триера по "Догме 95" Томаса Винтерберга. Рассказывая об алкоголизме и кризисе среднего возраста, знаменитый датчанин не избегает тёмных красок, умудряясь ни на секунду не впасть в унылое морализаторство. А это дорогого стоит. Как и блестящая игра Мадса Миккельсена с командой других прекрасных датских актёров. (Рецензии: раз и два)

Мультфильм года

"Легенда о волках" / WolfWalkers

Фото: kinopoisk.ru

Уходящий год удивителен, конечно, во всех отношениях. Вот, например, лучшей анимационной полнометражкой в 2020-м определённо стал не мультфильм студии Pixar, несмотря на то, что она их успела выпустить целых два (второй, правда, в наш прокат выходит только в январе). С другой стороны, не так уж это удивительно, ведь ирландский кудесник Томм Мур, разродившись, наконец, своим долгожданным WolfWalkers, не оставил ровно никаких шансов никому. Потрясающе красивая лента. Буквально каждый кадр, каждая деталь заставляют зрительные органы сиять от восторга. Вдобавок всё это, как обычно, густо замешано на завораживающей кельтской мифологии. Но и ревнители актуальных трендов - в первую очередь феминизма и экологической повестки - обиженными не уйдут. (Рецензия)

Байопик года

"Дело Ричарда Джуэлла"

Фото: kinopoisk.ru

Пока неутомимый Клинт Иствуд, отметивший в этом году 90-летие (!), снимает очередной фильм с собой в главной роли (!), отдадим должное его работе, вышедшей у нас в начале года. Старина Клинт верен себе: в центре внимания - снова простой белый американец, ничем не примечательный и предельно далёкий от тех, кто нынче в моде у голливудских сердоболов. Ричард Джуэлл, молчаливый пухлый увалень, самоотверженно спас множество людей на Олимпиаде-1996 в Атланте. Но вместо благодарности оказался под огнём бессовестных хайпожоров-журналистов, быстро породивших в головах падких на стереотипы обывателей подозрения, моментально превратившиеся в убеждённость. Кое-что напоминает, не правда ли? Только кто, если не Иствуд с его неослабевающим даже в преклонном возрасте здравомыслием, в состоянии вовремя напомнить "передовым массам", как это работает? (Рецензия)

Фантастика года

"Бескрайняя ночь" / The Vast of Night

Фото: kinopoisk.ru

Во всех смыслах скромное кино от дебютанта Эндрю Паттерсона, который тут и режиссёр, и сценарист, и продюсер, и монтажом занимался, вышедшее на платформе Amazon; любовная стилизация под фантастику 50-х с сюжетом на классическую тему пришельцев. Эфир маленькой радиостанции, вещающей на тихий провинциальный городок, одним тёплым вечером прерывается странным сигналом, и далее молодой радиоведущий при активном содействии верной подруги-телефонистки берётся выяснить, что это было. В процессе раскрывая тайны глобального значения. Слушается - именно слушается - на одном дыхании, как старая ламповая радиопостановка. Но и смотрится отлично - визуальный ряд служит фактически декоративным дополнением, но правильный тон задаёт как следует. Своего рода антиблокбастер, который увлекательнее любого блокбастера.

Николас Кейдж года

"Цвет из иных миров" / Color Out of Space

Фото: kinopoisk.ru

Николас Кейдж играет фермера, разводящего альпака, в экранизации рассказа Говарда Лавкрафта. И как раньше никто не додумался, что творчество Говарда Лавкрафта и Николас Кейдж созданы друг для друга? Но вот наконец-то всё сошлось: и Николас Кейдж, и продюсеры сенсационной "Мэнди", и режиссёр Ричард Стэнли, о котором последние лет 30 не было ни слуху ни духу, впряглись в одну упряжь и понеслись прямиком в фиолетовый психоделический ад, где форменное лавкрафтовское безумие, разогнанное в синхрофазотроне неогранённого кейджевского гения, дарует чудные картины. Николас Кейдж кричит на машину, кричит на помидоры, чешется, доит альпака, расстреливает альпака из ружья. Говард Лавкрафт смотрит на это из запредельного космического хаоса и блаженно улыбается.

Хоррор года

"Маяк" / The Lighthouse

Фото: kinopoisk.ru

Да, это не совсем хоррор, но с хоррорами в уходящем году такая штука, что вроде и были неплохие, и немало, но вот прямо на хоррор года ни один из них не тянет. Поэтому "Маяк". Один из крупнейших современных мастеров жанра Дэвид Эггерс вообще строго рамок жанра, да и каких бы то ни было рамок, не придерживается, на то он и мастер. А всё ж формально это оммаж старым фильмам ужасов. В том числе. Который суть всего лишь обрамление для многослойной, остроумной, просто умной и жуткой картины. Вдохновлённой, что, опять же, в контексте немаловажно, работами классиков литературы ужасов, включая земляка Эггерса, помянутого выше Лавкрафта. (Рецензия)

Камбэк года

"Джентльмены" / The Gentlemen

Фото: kinopoisk.ru

Когда публика встретила "Меч короля Артура" с недоумением (незаслуженным), Гай Ричи загрустил и продался Микки Маусу, сварганив для корпорации Disney очередной бездушный ремейк. А потом взял себя в руки - и триумфально вернулся. К истокам, да. Но немного не в том смысле, какой в этот штамп многие вкладывают. То есть не стал заводить старую шарманку. Хотя на первый взгляд кажется, будто это тот же хулиганский трёп под старомодную музыку, как двадцать лет назад. Просто Гай Ричи свой творческий арсенал модернизировал так, что и незаметно со стороны. Придал своему стилю благородного винтажного - джентльменского - лоска и облачил в него высказывание. Раньше-то он ни о чём конкретно не высказывался. А теперь глядите-ка: наш дерзкий пацанчик вырос в рассудительного консерватора. Актуализирует культовую "Долгую Страстную пятницу", цитируя между делом Шекспира и свысока поучая неразумных зумеров устами со вкусом одетых красивых белых мужчин. (Рецензия)

Азиатское кино года

"Звери, что цепляются за соломинку" / Jipuragirado japgo sipeun jimseungdeul

Фото: kinopoisk.ru

В Корее, оказывается, тоже свой Гай Ричи есть. Да, собственно, где их нет. Гай Ричи по всему миру знаменит и любим, неудивительно, что его всюду пытаются копировать. Мало где и у кого получается, это да. А вот у Ким Ён Хуна очень даже получилось. Хороший Гай Ричи. Именно так, должно быть, решили, наши прокатчики, локализовав название фильма как "Большой куш". Хотя на самом деле это кино не "под Гая Ричи" скорее, а "под братьев Коэн". Имеется сумка с деньгами, она переходит из рук в руки, и все, к кому она попадает, имеют на эти деньги виды. А задействованные в круговороте денег личности - как на подбор гадкие, но интересные. Нехитрая в целом история, но так затейливо и изыскано подана, что не устоять. (Обзор)

Военное кино года

"1917"

Фото: kinopoisk.ru

Можно сколько угодно ворчать, что у европейцев и американцев "неправильное" отношение к обеим мировым войнам, однако у нас тут не урок исторической философии, мы пишем про кино. Поэтому было бы странно не включить в итоговый рейтинг "1917" - до мурашек зрелищный фильм, где события ПМВ показаны с помощью доселе невиданного арсенала изобразительных средств. Сначала - как череда пусть и жестоких, страшных, но всё-таки реалистических эпизодов. Потом - как грандиозная сюрреалистическая гекатомба. Обидно, конечно, что всё это понадобилось Сэму Мендесу ради совсем уж простеньких пацифистских выводов - хотя за сцену с Wayfaring Stranger ему хочется многое простить. А про операторский подвиг Роджера Дикинса вы и так знаете. (Рецензия)

Драма года

"Гнездо" / The Nest

Фото: kinopoisk.ru

Джуд Лоу, не устаём повторять, уже не просто отличный артист, а без преувеличения великий. Очередное подтверждение - многослойная киноновелла Шона Дуркина, которую можно трактовать и как мощную семейную драму, и как назидательную притчу о паническом бегстве от себя, и, в конце концов, как дерзкий, колкий, провокационный вызов американской концепции американской же мечты. Обёртка, кстати, тоже максимально разнообразная: "Гнездо" успевает поиграть и в Бергмана, и в Тони Ричардсона, и даже в старомодный английский готический хоррор про страшный особняк, всюду более-менее одинаково преуспевая. Отдельно отметим прекрасные диалоги и главную женскую роль Кэрри Кун, составившей с тем же Лоу дуэт прямо-таки экстра-класса. (Рецензия)

Боевик года

"Тайлер Рейк: Операция по спасению" / Extraction

Фото: kinopoisk.ru

Это, конечно, не "Джон Уик", но вполне себе гениальный экшн, который полностью соответствует всем современным требованиям к гениальным экшнам. Есть достаточно харизматичный протагонист. Есть занятный сеттинг. Есть рудиментарный сценарий, чтобы лишний раз не отвлекаться от драк. И есть, собственно, драки - вкусные, хрусткие, брутальные, многолюдные, с этим вашим "эффектом полного погружения". А дополнительная польза "Тайлера Рейка" в том, что вышел он на пике коронавирусной пандемии, когда все мы сидели по домам и, чего греха таить, себя всячески запускали - но посмотрели вот на Криса Хемсворта в великолепной физической форме и отправились качать пресс да в планке стоять. Короче говоря, нужное, народное кино. (Рецензия)

"Коэнщина" года

"Дьявол всегда здесь" / The Devil All the Time

Фото: kinopoisk.ru

Сами братья Коэн в этом году не показали ничего нового, а четвёртый сезон телевизионного "Фарго" оказался, прямо скажем, так себе, но достойная замена всё же нашлась. The Devil All The Time по одноименному роману-бестселлеру Дональда Поллока - вдумчивая оглядка на собирательное прошлое собирательного же "американского Юга". Соответственно, здесь, во-первых, щедрые порции "южной готики". Во-вторых - целая галерея колоритнейших персонажей. А в-третьих - эпическое (как раз-таки абсолютно коэновское) переплетение множества человеческих судеб в единый узор с помощью трагически-нелепых случайностей. Классная, в общем, штука. К тому же без "повесточки". И украшенная мастерскими актёрскими работами, особо фееричная из которых - у Роберта Паттинсона. (Рецензия)

"Гражданин Кейн" года

"Манк" / Mank

Фото: kinopoisk.ru

Любимые темы Дэвида Финчера - власть, амбиции, контроль - в формате невероятного крутого, эффектного, скрупулёзного стилистического эксперимента. "Манк" - история сценариста "Гражданина Кейна" Германа Манкевича, притом снятая не то что с подражанием, а с практически дословным копированием самого "Гражданина Кейна": чёрно-белая картинка, пресловутый "глубокий фокус", операторские изыски, специально состаренный звук, выдающийся ретро-саундтрек Трента Резнора/Аттикуса Росса. Плюс остроумная мешанина жанров - от сатирической комедии до без пяти минут шекспировской трагедии. Плюс, возможно, лучшая роль в карьере замечательного Гэри Олдмана. Всему этому традиционно для финчеровских фильмов чуть не хватает эмоций, но и ладно. (Рецензия)

Триллер года

"Неогранённые алмазы" / Uncut Gems

Фото: kinopoisk.ru

Адам Сэндлер раз в десять раз позволяет себе сняться в чём-нибудь серьёзном. Вот этот раз и наступил: роль нервного голлумообразного владельца ювелирной лавки села на звезду скабрезных комедий как влитая. И это, что ценно, далеко не единственное достоинство нашумевшего фильма братьев Сэфди. Среди прочих - их фирменный хаотичный, разболтанный, панический ритм, сумасшедший пулемётный монтаж, увлекательный криминальный сюжет, куча интересных твистов, изящные приветы великим "семидесятникам" Кассаветису и Скорсезе. По итогу - ловкая комбинация мрачного неонуарного триллера с гротескной, взвинченной до предела комедией абсурда. Впрочем, триллера всё-таки больше, поэтому "Неогранённые драгоценности" побеждают в соответствующей номинации. (Рецензия)