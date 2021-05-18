Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года

Канал MTV вручил свои премии по части кино и телевизионных проектов - TV Movie & TV Awards.
Первая часть церемонии состоялась 16 мая, и триумфатором из нее вышел "марвеловский" сериал "Ванда/Вижн", стяжавший четыре статуэтки - как "Лучший сериал", за "Лучшую роль в сериале", "Лучшего злодея" и за "Лучшую битву".
При этом победа в номинации "Лучший герой" тоже осталась за Marvel - это Энтони Маки, шоу "Сокол и Зимний солдат". У них же - приз на лучший экранный дуэт.
Полный список номинантов и победителей обнародован на сайте MTV и выглядит следующим образом (первая строчка - победитель, остальные - номинанты):
Лучший фильм
"Всем парням: С любовью"
Лучшее шоу
"Эмили в Париже"
Лучшая роль в кино
Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
Зендея ("Мальком и Мари")
Лучшая роль в сериале
Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн")
Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
Эллиот Пейдж ("Академия "Амбрелла")
Эмма Корин ("Корона")
Михаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")
Лучший герой
Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат")
Гал Гадот ("Чудо-женщина: 1984")
Джейк Куэйд ("Пацаны")
Педро Паскаль ("Мандалорец")
Тейона Паррис ("Ванда/Вижн")
Лучший поцелуй
"Внешние отмели"
"Эмили в Париже"
"Я никогда не..."
"Бриджертоны"
Лучшая комедийная роль
Лесли Джонс ("Поездку в Америку 2")
Энни Мерфи ("Шиттс Крик")
Эрик Андре ("Приколисты в дороге")
Исса Рэй ("Белая ворона")
Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
Лучший злодей
Кэтрин Хан ("Ванда/Вижн")
Ая Кэш ("Пацаны")
Юэн Макгрегор ("Хищные птицы")
Джанкарло Эспозито ("Мандалорец")
Николас Холт ("Великая")
Прорыв года
Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
Антония Джентри ("Джинни и Джорджиа")
Эшли Парк ("Эмили в Париже")
Мария Бакалова ("Борат 2")
Пол Мескал ("Нормальные люди")
Лучшая битва
"Ванда/Вижн" (Агата против Ванды)
"Хищные птицы" (драка в финале)
"Кобра Кай" (битва в финале)
"Пацаны" (супергероини против Штормфронт)
"Лига справедливости Зака Снайдера" (финальное сражение со Степпенвульфом)
Лучшая роль в хорроре
Виктория Педретти ("Призраки усадьбы Блай")
Элизабет Мосс ("Человек-невидимка")
Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Симона Браун ("В её глазах")
Винс Вон ("Дичь")
Лучший экранный дуэт
"Сокол и Зимний солдат"
"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"
"Мандалорец"
"Эмили в Париже"
"Борат 2"
Кроме того, призов за особые заслуги удостоены 36-летняя Скарлетт Йоханссон - как "лицо поколения", и Саша Барон Коэн - как "комедийный гений".