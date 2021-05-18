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Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года

Новости
    18.05.2021, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал MTV вручил свои премии по части кино и телевизионных проектов - TV Movie & TV Awards.

Фото: youtube.com/ Peacock
Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна

Первая часть церемонии состоялась 16 мая, и триумфатором из нее вышел "марвеловский" сериал "Ванда/Вижн", стяжавший четыре статуэтки - как "Лучший сериал", за "Лучшую роль в сериале", "Лучшего злодея" и за "Лучшую битву".

При этом победа в номинации "Лучший герой" тоже осталась за Marvel - это Энтони Маки, шоу "Сокол и Зимний солдат". У них же - приз на лучший экранный дуэт.

Полный список номинантов и победителей обнародован на сайте MTV и выглядит следующим образом (первая строчка - победитель, остальные - номинанты):

Лучший фильм

"Всем парням: С любовью"

"Борат 2"

Фото: youtube.com
Marvel показала расширенную сцену в лифте из сериала "Локи"

"Иуда и черный мессия"

"Девушка, подающая надежды"

"Душа"

Лучшее шоу

"Ванда/Вижн"

"Бриджертоны"

Фото: youtube.com
Marvel опубликовала сцену погони из "Черной вдовы" с Йоханссон

"Кобра Кай"

"Эмили в Париже"

"Пацаны"

Лучшая роль в кино

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер спин-оффа "Броска кобры"

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Зендея ("Мальком и Мари")

Лучшая роль в сериале

Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн")

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Фото: kinopoisk.ru
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Эллиот Пейдж ("Академия "Амбрелла")

Эмма Корин ("Корона")

Михаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")

Лучший герой

Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат")

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном

Гал Гадот ("Чудо-женщина: 1984")

Джейк Куэйд ("Пацаны")

Педро Паскаль ("Мандалорец")

Тейона Паррис ("Ванда/Вижн")

Лучший поцелуй

"Внешние отмели"

Фото: twitter.com/ kiwieroses
Появились первые кадры из новой "Золушки" с чернокожим геем в роли феи

"Убивая Еву"

"Эмили в Париже"

"Я никогда не..."

"Бриджертоны"

Лучшая комедийная роль

Лесли Джонс ("Поездку в Америку 2")

Фото: kinopoisk.ru
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа"

Энни Мерфи ("Шиттс Крик")

Эрик Андре ("Приколисты в дороге")

Исса Рэй ("Белая ворона")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучший злодей

Кэтрин Хан ("Ванда/Вижн")

Фото: twitter.com/ netflix
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Ая Кэш ("Пацаны")

Юэн Макгрегор ("Хищные птицы")

Джанкарло Эспозито ("Мандалорец")

Николас Холт ("Великая")

Прорыв года

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

Фото: kinopoisk.ru
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Антония Джентри ("Джинни и Джорджиа")

Эшли Парк ("Эмили в Париже")

Мария Бакалова ("Борат 2")

Пол Мескал ("Нормальные люди")

Лучшая битва

"Ванда/Вижн" (Агата против Ванды)

Фото: kinopoisk.ru
Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой"

"Хищные птицы" (драка в финале)

"Кобра Кай" (битва в финале)

"Пацаны" (супергероини против Штормфронт)

"Лига справедливости Зака Снайдера" (финальное сражение со Степпенвульфом)

Лучшая роль в хорроре

Виктория Педретти ("Призраки усадьбы Блай")

Фото: youtube.com/ Katy Perry
Кэти Перри выпустила совместный клип с покемоном Пикачу

Элизабет Мосс ("Человек-невидимка")

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Симона Браун ("В её глазах")

Винс Вон ("Дичь")

Лучший экранный дуэт

"Сокол и Зимний солдат"

Фото: youtube.com/ Empire Magazine
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"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"

"Мандалорец"

"Эмили в Париже"

"Борат 2"

Кроме того, призов за особые заслуги удостоены 36-летняя Скарлетт Йоханссон - как "лицо поколения", и Саша Барон Коэн - как "комедийный гений".

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