Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года

Канал MTV вручил свои премии по части кино и телевизионных проектов - TV Movie & TV Awards.

Первая часть церемонии состоялась 16 мая, и триумфатором из нее вышел "марвеловский" сериал "Ванда/Вижн", стяжавший четыре статуэтки - как "Лучший сериал", за "Лучшую роль в сериале", "Лучшего злодея" и за "Лучшую битву".

При этом победа в номинации "Лучший герой" тоже осталась за Marvel - это Энтони Маки, шоу "Сокол и Зимний солдат". У них же - приз на лучший экранный дуэт.

Полный список номинантов и победителей обнародован на сайте MTV и выглядит следующим образом (первая строчка - победитель, остальные - номинанты):

Лучший фильм

"Всем парням: С любовью"

"Борат 2"

"Иуда и черный мессия"

"Девушка, подающая надежды"

"Душа"

Лучшее шоу

"Ванда/Вижн"

"Бриджертоны"

"Кобра Кай"

"Эмили в Париже"

"Пацаны"

Лучшая роль в кино

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Зендея ("Мальком и Мари")

Лучшая роль в сериале

Элизабет Олсен ("Ванда/Вижн")

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Эллиот Пейдж ("Академия "Амбрелла")

Эмма Корин ("Корона")

Михаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")

Лучший герой

Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат")

Гал Гадот ("Чудо-женщина: 1984")

Джейк Куэйд ("Пацаны")

Педро Паскаль ("Мандалорец")

Тейона Паррис ("Ванда/Вижн")

Лучший поцелуй

"Внешние отмели"

"Убивая Еву"

"Эмили в Париже"

"Я никогда не..."

"Бриджертоны"

Лучшая комедийная роль

Лесли Джонс ("Поездку в Америку 2")

Энни Мерфи ("Шиттс Крик")

Эрик Андре ("Приколисты в дороге")

Исса Рэй ("Белая ворона")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Лучший злодей

Кэтрин Хан ("Ванда/Вижн")

Ая Кэш ("Пацаны")

Юэн Макгрегор ("Хищные птицы")

Джанкарло Эспозито ("Мандалорец")

Николас Холт ("Великая")

Прорыв года

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

Антония Джентри ("Джинни и Джорджиа")

Эшли Парк ("Эмили в Париже")

Мария Бакалова ("Борат 2")

Пол Мескал ("Нормальные люди")

Лучшая битва

"Ванда/Вижн" (Агата против Ванды)

"Хищные птицы" (драка в финале)

"Кобра Кай" (битва в финале)

"Пацаны" (супергероини против Штормфронт)

"Лига справедливости Зака Снайдера" (финальное сражение со Степпенвульфом)

Лучшая роль в хорроре

Виктория Педретти ("Призраки усадьбы Блай")

Элизабет Мосс ("Человек-невидимка")

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Симона Браун ("В её глазах")

Винс Вон ("Дичь")

Лучший экранный дуэт

"Сокол и Зимний солдат"

"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"

"Мандалорец"

"Эмили в Париже"

"Борат 2"

Кроме того, призов за особые заслуги удостоены 36-летняя Скарлетт Йоханссон - как "лицо поколения", и Саша Барон Коэн - как "комедийный гений".