Киноитоги недели: "Вечные" в кино, "Декстер" дома, Уэс Андерсон в уме

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, мы запускаем новую еженедельную рубрику, где собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекинули мостик к неделе следующей

Премьера недели: "Вечные"

Один из самых дорогих проектов 2021-го открывает новую фазу в истории киновселенной Marvel. На смену Железному человеку, Капитану Америке и Халку приходят еще более могущественные существа, по сути - боги, или - Вечные.

В режиссерском кресле - триумфатор Венеции, обладательница Золотого глобуса, оскароносная Хлоя Чжао. Супергеройские плащи примерили Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и ряд менее статусных в Голливуде актеров.

Синтез авторского и студийного кино, помещенного в прокрустово ложе Новой этики и инклюзивности. Незамысловатый сюжет (если не сказать большего) и необходимость отрабатывать повестку Чжао, чей талант бесспорен, пытается компенсировать диалогами и манипуляцией зрительскими эмоциями.

Режиссер (она же - автор сценария) вынуждена облекать вопросы не менее вечные, чем главные герои фильма - целесообразность прогресса, конечность человеческой жизни, ужас потери личности - в форму, доступную целевой аудитории - подросткам (никакого снобизма, просто констатация), попутно принося в жертву экшн.

Получилось компромиссное кино с языческим представлением о Божественном, но с нарочитой христианской идеей о всепобеждающей Любви. Временами - красиво, иногда - остроумно, порой - утомительно, как правило - глупо, часто - трогательно. Но желание понравиться всем грозит обернуться всеобщим же раздражением. О чём свидетельствуют и рейтинги.

Рецензия - здесь.

Анонс недели: "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм очаровательного Уэса Андерсона, презентованный миру на Каннском фестивале, добирается до России. Одна из главных премьер не только будущей недели, но и всего года. Как всегда, россыпь звезд первой величины: от пожилого "патриарха" Билла Мюррея до "краша всех девушек" Тимоти Шаламе, которому наконец-то представилась возможность проявить себя в качестве артиста, а не универсального смазливого манекена.

Как всегда, каждый кадр переполнен очаровательными деталями. Как всегда, умиротворяющая музыкальная гармония. Как всегда, нарочито вневременная, универсальная история, точнее - целый альманах. Приятная предсказуемость, чей терапевтический эффект приобретает особую ценность в нервозный период эпидемии, политических и экономических кризисов и невысказанной нависшей угрозы.

Сериал недели: "Декстер"

Фото: youtube.com/ Amediateka

На этой неделе конкуренция между сериалами на редкость высока. И всё же брутальный добротный "Йеллоустон" вынужден по выслуге лет уступить громогласно возвращающемуся спустя 8 лет на экраны "Декстеру".

Наш убийца маньяков инсценировал собственную смерть, переехал в глушь, встречается с женщиной-полицейским, ведет тихую жизнь, но со временем в нём снова пробуждается спавший до поры зверь.

Насколько второе пришествие Декстера получилось триумфальным - мнения критиков и зрителей разделились. Разумеется, по нескольким эпизодам выводы делать рано. Общее настроение следующее: новый сезон лучше провальных шестого-восьмого, но и до звездных третьего и четвёртого недотягивает.

Начиная с 7 ноября, у всех желающих есть возможность вновь задуматься о природе Зла, о людском дуализме и о Добре с кулаками. А заодно - предаться ностальгии и пощекотать нервы.

Богач недели: Генри Кавилл

Ведьмаку заплатили чеканной монетой: стало известно, сколько Генри Кавилл заработал за съемки во втором сезоне "Ведьмака". За каждый эпизод актер получил по миллиону долларов. Это более чем в два раза превышает гонорар за первый сезон. Учитывая неприятные слухи о новом сезоне экранизации легендарной саги, так и подмывает предположить, что доход исполнителя роли Геральта обратно пропорционален качеству сериала. Но прежде чем судить, дождемся премьеры на Netflix. Она назначена на 17 декабря этого года.

Красавчик недели: Пол Радд

Журнал People объявил самым сексуальным мужчиной года исполнителя роли Человека-муравья Пола Радда.

Наконец-то мы дождались момента, когда наиболее желанным признан актер, к которому намертво прилипло амплуа "парня по соседству". Сложно представить, что после "Немножко беременна" Радда кто-то воспринимал иначе как забавного чудака или эксперта по сортам пива. Но ему удалось сломать стереотипы, накачать пресс и обрести новую жизнь внутри вселенной Marvel.

К слову, в этом году, по слухам, главным конкурентом Радда был Крис Эванс (два белых цисгендерных мужчины, уму непостижимо). Но от кандидатуры Эванса отказались после того, как он случайно (?) выложил в Twitter фото своего пениса.

Трейлер недели: "Охотники за привидениями: Наследники"

Еще один ролик, вселяющий надежду на удачное возрождение франшизы. После провала "женского" перезапуска 2016 года поклонники классической серии приуныли - да и как было не приуныть? Теперь есть надежда, что Джейсон Райтман, сын автора тех самых фильмов, исправит ситуацию, и трейлеры её пока только укрепляли. Каст тоже настраивает на оптимизм: Полл Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард. Плюс Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд - в камео.

Мероприятие недели: Disney Plus Day

Фото: instagram.com/ disneyplus

Интернет-презентация новых диснеевских проектов оказалась куда скромнее, чем ожидали фанаты. Основные вселенные "мышиного дома", Marvel и "Звёздные войны", были довольно скупы на анонсы. Впрочем, кое-что всё-таки было показано. Подробнее - здесь.

Невеста недели: Пэрис Хилтон

40-летняя светская львица, певица и актриса Пэрис Хилтон впервые вышла замуж, её избранником стал бизнесмен Картер Реум. Такой финал весьма насыщенной личной жизни, которую вела наследница гостиничной империи, она отметила праздничной фотографией в Instagram.

Курьёз недели: запрет фильма с Зеленским на Украине

Фото: kinopoisk.ru

При президенте Владимире Зеленском цензура на Украине - вопреки его предвыборным обещаниям - перешла на новый уровень, но до сих пор российские картины с его участием волшебным образом она обходила. И даже "Сваты" с кучей "неблагонадёжных" актёров из РФ не без проблем, но всё-таки получили новый сезон. Но вот трэш-комедии Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона", где нынешний глава украинского государства, как нетрудно догадаться, играл последнего, повезло меньше. За то, что там во второстепенной роли снялся комик Юрий Гальцев, попавший перечень "лиц, угрожающих госбезопасности Украины", ленту в стране запретили.

Скандал недели: увольнение Владимира Талашко

Фото: kino-teatr.ru

Тем временем "вайнштейнгейт" добрался и до Украины. 75-летний Владимир Талашко, заслуженный артист УССР, народный артист Украины, известный по фильмам "Овод", "В бой идут одни старики", "Русь изначальная" и множеству других советских хитов, уволился по собственному желанию из Киевского национального университета театра, кино и телевидения после обвинений в изнасиловании и домогательствах. Вину свою он отрицает.

Происшествие недели: ДТП с Еленой Сафоновой

Фото: kino-teatr.ru

В центре Москвы 21-летняя девушка из Красноярска, победительница местного конкурса красоты, не справилась с управлением BMW и столкнулась с несколькими машинами, в одной из которых находилась 65-летняя актриса Елена Сафонова, известная по фильмам "Зимняя вишня" и "Очи чёрные". Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными переломами. Врачи её состояние оценивают как средней тяжести.

Утраты недели: Валентина Малявина, Грэм Эдж, Виктор Коклюшкин

Фото: kino-teatr.ru

Уходящая неделя принесла немало печальных новостей, от нас ушли многие легенды.

В Москве на 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Валентина Малявина, первая жена Александра Збруева, прожившая насыщенную и тяжёлую жизнь. Одной из первых ролей в её фильмографии, насчитывающей четыре десятка картин, была Маша в "Ивановом детстве" - все помнят знаменитую сцену с поцелуем над окопом. В 1983 году карьера одной из самых красивых женщин советских экранов прервалась - Малявина провела пять лет в тюрьме за убийство сожителя (всего - включая незарегистрированные браки - актриса была замужем пять раз), но своей вины никогда не признавала. После освобождения по амнистии она сыграла ещё несколько незначительных ролей, а в 2001-м потеряла зрение, сильно ударившись головой. Вот такая удивительная судьба.

Основатель культовой британской группы The Moody Blues, барабанщик Грэм Эдж, был на гол младше - он скончался в 80 лет. Он был последним живым участником пионеров прог-рока. Три года назад он перенёс инсульт.

В возрасте 75 лет ушёл из жизни советский и российский писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин, автор множества книг и юмористических диалогов, участник передач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало".