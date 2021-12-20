Новости

У сериала "Трудные подростки" выйдет новогодний эпизод с Анной Семенович 14:01
Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
"Операция "Фортуна" выйдет в России на день раньше мировой премьеры 12:01
Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
"Человек-паук" стал лидером кинопроката по России и СНГ в выходные 11:23

"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru"

Новости
    20.12.2021, 13:45
Текст:   Анастасия Николаева

Зрители Кино Mail.ru назвали "Дюну" фильмом года. Рейтинг составлен на основании 1 тыс 55 оценок, у ленты Вильнёва - 7,5 звезды. Она оправдала ожидания, отличившись "масштабом, красотой, тонкостью социально-политического контекста". Такой же рейтинг у "Круэллы", но оценок у неё 666, на третьем месте - "Главный герой", затем - "Никто", замыкает пятерку "Гнев человеческий".

Самыми популярными фильмами стали "Последний богатырь: Корень зла", "Форсаж 9", "Мортал Комбат", "Лига справедливости" Зака Снайдера, "Веном 2".

Лучшие зарубежные сериалы - "Мейр из Исттауна", "Игра в кальмара", "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами", "Колесо времени", "Ванда/Вижн".

Лучшие российские сериалы - "Хрустальный", "Контакт", "Вампиры средней полосы", "Вертинский", "Мосгаз. Дело №8: Западня".

Топ-3 самых популярных актеров, по версии ресурса: Юра Борисов ("Купе номер шесть"), Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублёвки"), Павел Прилучный ("Соври мне правду"). Среди актрис - Юлия Пересильд ("Медиатор"), Светлана Ходченкова ("Дело"), Анна Михалкова ("Вертинский").

Новости

28-летнего музыканта Drakeo The Ruler зарезали на рэп-шоу в США 11:22
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 10:16
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Marvel начала разработку нового фильма про Человека-паука 19.12.2021
Умерла икона поп-культуры, автор книги "Секс и ярость" Ева Бабиц 19.12.2021
Актриса из "Секса в большом городе" хотела сыграть Монику в "Друзьях" 19.12.2021
⧣ Россия
Фото: Александра Мудрац/ ТАСС
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 19.12.2021
В Москве сотни фанатов пришли на встречу с актером из "Гарри Поттера" 18.12.2021
В России выпустят комикс по фильму "Брат" 18.12.2021
⧣ сериалы
Фото: ABC Television/ wikipedia.org
Умерла актриса из "Коломбо" Бриджит Хэнли 18.12.2021
Вышел первый тизер финального сезона "Убивая Еву" 18.12.2021
Какие фильмы россияне будут смотреть в новогодние каникулы 18.12.2021