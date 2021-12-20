"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru"

Зрители Кино Mail.ru назвали "Дюну" фильмом года. Рейтинг составлен на основании 1 тыс 55 оценок, у ленты Вильнёва - 7,5 звезды. Она оправдала ожидания, отличившись "масштабом, красотой, тонкостью социально-политического контекста". Такой же рейтинг у "Круэллы", но оценок у неё 666, на третьем месте - "Главный герой", затем - "Никто", замыкает пятерку "Гнев человеческий".

Самыми популярными фильмами стали "Последний богатырь: Корень зла", "Форсаж 9", "Мортал Комбат", "Лига справедливости" Зака Снайдера, "Веном 2".

Лучшие зарубежные сериалы - "Мейр из Исттауна", "Игра в кальмара", "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами", "Колесо времени", "Ванда/Вижн".

Лучшие российские сериалы - "Хрустальный", "Контакт", "Вампиры средней полосы", "Вертинский", "Мосгаз. Дело №8: Западня".

Топ-3 самых популярных актеров, по версии ресурса: Юра Борисов ("Купе номер шесть"), Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублёвки"), Павел Прилучный ("Соври мне правду"). Среди актрис - Юлия Пересильд ("Медиатор"), Светлана Ходченкова ("Дело"), Анна Михалкова ("Вертинский").