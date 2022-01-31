Лучшие российские фильмы 2021 года по версии "Кинократии"

"Последняя "Милая Болгария"

Фото: kinopoisk.ru

Алексей Федорченко, один из самых интересных и разносторонних отечественных режиссёров наших дней, представил на 43-м ММКФ свою печально-ироничную интерпретацию главного труда жизни Михаила Зощенко - повести "Перед восходом солнца" - и имел полное право рассчитывать на "Золотого Георгия". Однако главный приз смотра решили отдать более "актуальной" румынской "#засранке". Что ж, "Серебряный Георгий" за лучшую режиссуру в любом случае вполне заслужен, а вот относительная малозаметность, с которой затем картина прошла в прокате, несколько удручает. Это остроумное и яркое кино о пируэтах судьбы талантливого человека в судьбоносные для мира и страны времена действительно стоит увидеть. Даже если вы знакомы с Зощенко только по рассказам из школьной программы. Обзор - здесь.

"Лётчик"

Фото: kinopoisk.ru

Военных картин в нашей стране в последние годы снимают великое множество, и значительная их часть посвящена именно благородным асам. Среди них драма Рената Давлетьярова - определённо лучшая. Пётр Фёдоров, которого мы вновь стали видеть на экранах всё чаще (и это замечательно) сыграл героя, продолжившего воевать с нацистами, лишившись ног. До этого ему пришлось преодолеть невероятный путь от сбитого самолёта через линию фронта к своим. Да, всё это сильно напоминает "Повесть о настоящем человеке", но Давлетьяров намеренно отошёл от прямой ассоциации с Мересьевым-Маресьевым. Просто потому что таких случаев было много, и центральная фигура "Лётчика" - более широкий собирательный образ. Получилось здорово - пусть не без некоторых драматургических огрехов, которые легко прощаются за великолепные сцены в лесу (их справедливо сравнивают с "Выжившим" Иньярриту) и очень достойно снятые небесные баталии. Рецензия - здесь.

"Красный призрак"

Фото: kinopoisk.ru

Снова о войне и снова с собирательным образом в центре фабулы. Только на этот раз - совсем не мейнстрим. Андрей Богатырёв решился на очень смелый эксперимент, сняв ленту о снайпере - народном мстителе, недвусмысленно позиционируя его как настоящего советского супергероя и лихо эксплуатируя художественный арсенал кинокомиксов. К концу автор, кажется, опасаясь перегнуть палку, слегка трансформирует концепцию, но и этому находит вполне адекватное смысловое объяснение. Так или иначе, получилось необычно, а снято здорово - продолжительная схватка за уединённый хутор чудо как хороша. А каст "Красного призрака" - Юра Борисов, Владимир Гостюхин, Михаил Горевой, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни - может украсить любой фильм. Обзор - здесь.

"Блокадный дневник"

Закрывая военную тематику, вспомним ещё раз добрым словом "Блокадный дневник", победителя 42-го ММКФ и обладателя "Золотого орла"-2021, о котором мы писали в подборке лучших фильмов 2020-го. Но так как до проката он добрался только осенью 2021-го, в новом перечне ему самое место. Тем более что в прошлый четверг страна отметила 78-летие снятия блокады Ленинграда. Эпическое полотно Андрея Зайцева, автора "14+", основано на воспоминаниях поэтессы Ольги Берггольц и "Блокадной книге" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. В нём показаны самые тяжёлые блокадные дни - первая зима. Это - визуально потрясающая, леденящая душу работа, которая во второй части удивительным образом находит место для душевного тепла и парадоксального на первый взгляд оптимизма. Рецензия - здесь.

"День мёртвых"

Фото: kinopoisk.ru

Нетривиальное роуд-муви Виктора Рыжакова рассказывает историю нескольких поколений обычной русской семьи через непростое общение двух современных её представителей - матери (Агриппина Стеклова) и сына (Александр Паль). Они колесят по кладбищам средней полосы, где покоятся их предки. Пожилая женщина и молодой мужчина беспрерывно выясняют отношения - взаимных претензий накопилось немало, и дело вовсе не только в классическом антагонизме "отцов и детей" (хотя в нём, конечно, не в последнюю очередь). И через призму этих частных случаев маленьких трагедий в одной отдельно взятой семье удаётся взглянуть на драматичную историю целой страны, пережившей многое в XX веке.

"Иччи"

Фото: kinopoisk.ru

Когда в России удаётся жанровое кино - это всегда особая радость. Уж тем более - когда речь идёт о кинематографе региональном. Впрочем, к тому, что в Якутии в этом смысле умеют удивлять, пора бы уже привыкнуть. Мистический фолк-хоррор Костаса Марсаана "Иччи" начинается как крепкая семейная драма, разворачивающаяся в колоритной северной глуши, а затем стремительно перетекает в жесточайший, безумнейший кошмарный трип, из которого выбраться оказывается не так-то просто. В том числе - самому Марсаану, концовку несколько смазавшему. Что на общем - более чем впечатляющем - фоне вполне простительно. Рецензия - здесь.

"Пара из будущего"

Фото: kinopoisk.ru

Другой жанровый успех пришёл откуда совсем не ждали - со стороны ромкомов. Алексей Нужный умудрился создать достаточно оригинальный образец давно, казалось, поросшего мхом жанра, скрестив его с ироничной футуристической сатирой в духе "Чёрного зеркала" и с легкомысленной (а она, похоже, теперь жизнеспособна только в таком виде, только Кристоферу Нолану не рассказывайте) темпоральной фантастикой. Герои Сергея Бурунова и Марии Ароновой попадают из 2040 года в 2020-й - как раз в день собственной помолвки. Семейная жизнь обоим давно радости не доставляет, и они решают судьбоносное мероприятие сорвать. Зачем-то при этом продолжая друг другу вредить. Ну то есть не "зачем-то", конечно, а для того, чтобы в конце концов сюжет мог увенчаться хэппи-эндом. Но на эту натяжку можно закрыть глаза, потому что комедия действительно получилась приличной. Местами - даже смешной. Рецензия - здесь.

"Чёрный снег"

Фото: kinopoisk.ru

Как мы уже сказали, якутское кино не перестаёт радовать. Ещё один крутейший представитель республиканского кинематографа - триллер Степана Бурнашева, которому только ненужный формализм может помешать добавить приставку "моно". Дальнобойщик Гоша, травящий своих соплеменников палёной водкой, да ещё дерущий за неё в три шкуры, подгоняемый непомерной алчностью, сам отправляется в дальнюю поездку. Там его наказывает судьба: грузовик ломается посреди бескрайней заснеженной степи, и в результате неудачного ремонта Гоша оказывается придавлен многотонным грузовиком. Помощи ждать неоткуда, и несчастному приходится самостоятельно вести кошмарную борьбу за жизнь. Снято всё с бескомпромиссным натурализмом и в душераздирающих подробностях. Словом, "Чёрный снег" легко затыкает "127 часов" Дэнни Бойла за пояс, серьёзно. Обзор - здесь.

Трилогия "Бендер"

Можете не верить и снобистски приподнять бровь, но разухабистый проект Игоря Зайцева получился весьма симпатичным. Хотя по большому счёту удивляться здесь, право, товарищи, нечему, если вспомнить, какую реакцию вызвал поначалу анонс "Гоголя" и какая в результате из него вышла прикольная пёстрая штуковина. Ведь "Бендер" "Гоголю" - ближайший родственник. Такой же откровенно дурашливый и так же искромётно мешающий пародии на штампы из развлекательных голливудских франшиз с близким русскому сердцу сеттингом (и восхитительно обнажённая Таисия Вилкова!). В данном случае речь идёт о хаосе Гражданской войны, отражённом, кстати, во всём умопомрачительном разнообразии русского бунта. И даже знаменитое переигрывание Сергея Безрукова, играющего папу Остапа Бендера Ибрагима, как это иногда бывает, гротескную ленту только украшает, как и уморительный парад второстепенных персонажей. Обзоры - здесь и здесь.

*В список вошли только ленты, выходившие в 2021 году в российский прокат.