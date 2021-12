Главные фильмы 2021 года по версии "Кинократии"

Триллер года

"Гнев человеческий"

После возвращения к корням с блестящими "Джентльменами" расчудесный Гай Ричи вновь решил поэкспериментировать. "Гнев человеческий" - в своём роде уникальное кино: в нём одновременно безошибочно узнаётся неповторимый почерк всеми любимого режиссёра-хулигана, хотя таким мы его ещё не видели. "Гнев человеческий" - на первый взгляд, мрачнейший триллер, стилизованный под американские криминальные экшн-боевики, но почти за каждой сценой прячется ироничная улыбка мастера.

Боевик года

"Никто"

Автор "Хардкора" Илья Найшуллер отправился покорять Голливуд - и сразу зашёл со всех своих козырей. "Никто" с замечательным Бобом Оденкёрком в главной роли изобилует крутейшими боевыми сценами, отменным юмором, умилительной клюквой, неожиданными камео и - что вообще-то тоже немаловажно для боевика - увлекательным сюжетом. Знай, как говорится, наших.

Комедия года

"Жвалы"

Крупнейший абсурдист современности Квентин Дюпье порадовал нас трогательной комедией о дружбе. И о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Даже если это гигантская муха (не такая прямо гигантская, как в фильмах про кайдзю, но по мушиным меркам вполне огромная), случайно найденная в багажнике угнанной машины.

При этом "Жвалы" по градусу вот этого самого абсурда до некоторых иных работ Дюпье, конечно, не дотягивают. Что отнюдь не в упрёк: зато понятнее, доступнее, соразмернее. Почти нормальное кино с легкой сновиденческой придурью и уморительными неожиданностями. Покрикивает, но не буянит.

Чёрная комедия года

"Рыцари справедливости"

Датский кинематограф продолжает радовать нас высочайшего качества юмором с отчётливым горьким привкусом - всё, как мы в России любим. "Рыцари справедливости" Андерса Томаса Йенсена - это одновременно чёрная комедия, тяжелейшая драма, захватывающий триллер и чрезвычайно остроумный комментарий к всевозможным теориям заговора.

Фантастика года

"Дюна"

Дени Вильнёву, одному из главных современных специалистов по кинофантастике, удался настоящий подвиг. После провала грандиозной затеи Алехандро Ходоровски и громкой неудачи Дэвида Линча мало кто верил в то, что тяжеловесный роман Фрэнка Герберта вообще поддаётся вменяемой адаптации. Вильнёв доказал обратное, сняв потрясающее картинкой и звуком полотно, при этом умудрившись внятно изложить основную фабулу без существенных потерь. Разумеется, заметно её упростив, что, однако, уж точно было неизбежно. Напоминаем, это - только первая половина истории, с нетерпением ждём продолжения.

Кинокомикс года

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Как ни изгалялись в этом году Marvel и Sony, навыпускав всякого в разных жанрах и форматах, а лучшее супергеройское кино всё равно вышло в рамках давно сильно хворающей вселенной DC. Такой вот парадокс. Объясняется он очень просто: студия Disney сама подтолкнула Джеймса Ганна, выдающегося умельца делать всё как надо, к сотрудничеству с конкурентами из WB. А те удачу не упустили и дали весельчаку карт-бланш. Результат ожидания оправдал с лихвой: это самый смешной, брутальный и в хорошем смысле слова безумный фильм по комиксам, который мы когда-либо видели.

Хоррор года

"Кошмары"

Пока вы смотрели мейнстримное третье "Заклятье" с разрекламированными "Оленьими рогами", в мире авторских хорроров происходили вещи куда более интересные - от буколического "Агнца" и провокационной "Спасительницы" до ретроманского "Цензора" и хтонического "Иччи". Выбрать фаворита было непросто, но свой выбор наша редакция остановила на юнгианских "Кошмарах" Энтони Скотта Бёрнса. Странные научные опыты по изучению сонного паралича оборачивается лютой психоделической жутью, атмосфера неумолимо сгущается, главную роль играет чудесная молодая актриса, визуальный стиль при крайне скромном бюджете достоин наивысшей похвалы, музыка нешуточно берёт за живое, сюжет нетривиален. Штучная работа - и почаще бы так.

Альтернативный хоррор года

"Агнец"

И всё-таки нельзя обойти вниманием "Агнца", как ни крути. Исландское кино умеет удивлять, это все давно прекрасно знают. Но в этом году суровые ребята с далёкого северного острова постарались особенно, сняв сумасшедше красивый фолк-хоррор про девочку с овечьей головой. Настолько неспешный, что даже слоубёрнером не назовёшь, "Агнец" почти сразу завораживает своей притчевой интонацией и невероятной картинкой, чтобы в конце столкнуть многочисленные библейские аллюзии с жестоким языческим хаосом.

Мелодрама года

"Раскопки"

Славный, предельно живописный британский фильм как бы по мотивам реальных событий, но с прицелом скорее на метафизические, нежели на исторические категории. Незадолго до начала Второй мировой землекоп-энтузиаст находит посреди холмов старинного поместья уникальные англосаксонские захоронения, что в корне меняет не только его собственную судьбу, но и судьбы всех, кто в самом поместье обитает. Здесь и предвоенная экзистенциальная тревога, и радость археологического открытия, и хрупкое соприкосновение времён - настоящего с прошлым, прошлого с будущим. Кинематографическая поэзия "Раскопок" ближе всего к экспериментам Терренса Малика, только здесь всё в хорошем смысле попроще. Плюс топовый каст, возглавляемый Рэйфом Файнсом.

Мультфильм года

"Лука"

Снимай Федерико Феллини мультики для Pixar, у него наверняка получилось бы нечто подобное. Сочный колорит итальянской провинции, гротескные персонажи вроде однорукого рыбака, парад пёстрых сновидений, магический реализм - премилое зрелище, вдохновлённое шедеврами великого аппенинского классика. В содержательном плане - пиксаровский золотой стандарт; главная мировая студия трёхмерной анимации снова поднимает свои привычные темы - как то: инаковость, дружба, взаимовыручка, умение находить компромиссы. И снова умудряется сделать это так, что сердце то вдруг весело запоёт, то замрёт от детского восторга, то - ближе к финальным титрам - меланхолически дрогнет.

Мюзикл года

"Вестсайдская история"

Жанр, который многие - и небезосновательно - считают морально устаревшим, тем не менее в той или иной форме регулярно объявляется на больших экранах, будь то анимационные детские радости вроде диснеевских сказок и дилогии "Зверопой" или бесчеловечные постмодернистские опыты над зрителями вроде "Аннетт". Стивен Спилберг, впервые за свою славную карьеру решивший сделать музыкальное кино, пошёл другим путём: взял всем хорошо известную бродвейскую постановку, уже имеющую классическую экранизацию, и осовременил её. Нет, отнюдь не "повесточкой", как это сейчас обычно делается, а чисто художественными инструментами - избавившись от старомодной театральщины, при этом сохранив яркую энергетику произведения. В прокате новая "Вестсайдская история" провалилась - всё-таки мюзикл в принципе сейчас способен заинтересовать далеко не всех, но критики почти единогласно выразили свой восторг, и без крупных наград лента наверняка не останется.

Экранизация года

"Власть пса"

Обязательный участник всех итоговых рейтингов - неторопливая драма оскароносной Джейн Кэмпион по книге Томаса Сэвиджа. Многие уже успели сравнить фильм с "Горбатой горой", повесив на него ярлык "гей-вестерна", но The Power of the Dog - вещь значительно более тонкая и вместе с тем значительно более широкая по смыслу. Она затрагивает смену эпох, вскрывает парадоксы человеческой психики, изучает второе дно ковбойской героики, приглашает к дискуссии (максимально деликатной) о гендерных ролях - и вообще полна всяческих нюансов. Ключевой аттракцион, разумеется, - Бенедикт Камбербэтч в роли сколь смешной, столь же страшной. Джесси Племонс с Кирстен Данст, впрочем, не так уж сильно отстают. Бонусом - ироничные отсылки к "Искателям" и классный саундтрек Джонни Гринвуда.

Байопик года

"Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Кстати, о Камбербэтче. Порой кажется, что биографический фильм как жанр давно изжил себя и превратился в унылые пересказы разной степени детальности страничек с "Википедии". Фильм о выдающемся художнике-кошатнике Луисе Уэйне, страдавшем шизофренией, не таков. Режиссёру Уиллу Шарпу и исполнителю главной роли Камбербэтчу удался на редкость трогательный фильм о гениальном чудаке, изящными психоделическими элементами передающий оттенки его безумия. "Кошачьи миры" вполне достойны встать в один ряд с великолепной лентой "Ван Гог. На пороге вечности", с которой у них немало общего.

Монофильм года

"Кислород"

Образец достаточно редкого поджанра - герметичный монотриллер, вольный ремейк "Погребённого заживо" с высокотехнологичной криокамерой вместо могилы. Женщина, которая не помнит даже собственного имени, заперта в смертельной ловушке: кислорода осталось на считанные десятки минут, капсулой управляет своевольный искусственный интеллект, из хитросплетения проводов вдруг выскакивают крысы - надо бы, надо бы, надо бы освободиться, но не могу, не могу, не могу, не могу. Самый удачный за долгое время фильм Александра Ажа с эффектным перфомансом Мелани Лоран (Шошанна Дрейфус, "Бесславные ублюдки"). Сентиментальные флешбеки немного не в кассу, пафосная концовка несколько вторична, однако всё это терпимые недостатки.

Мужской фильм года

"Мужские слёзы"

Новый фильм Клинта Иствуда - и этим, пожалуй, всё сказано. Объективно говоря, "Мужские слёзы" трудно поставить на один уровень с "Гран Торино" или хотя бы с "Наркокурьером" - здесь нет ровным счётом ничего, кроме стариковской лирики в форме практически бессобытийного, ленивого, распаренного на жарком мексиканском солнце роуд-муви. Харизматичный старый ковбой дремлет в закусочной, не слишком увлекательно беседует с мексиканским подростком у костра, пару раз делится житейскими мудростями. Но вправе ли кто-то требовать большего и не посчитать за счастье просто тот факт, что Иствуд в его-то годы продолжает снимать кино да к тому же сам в нём снимается, сохранив сияние глаз? Вы знаете правильный ответ.

Исповедь года

"Рука Бога"

Паоло Соррентино, как известно, может превратить в произведение искусства любой сюжет - от биографии отдельно взятого коррумпированного политика до псевдобайопика вымышленного Папы Римского. Вот и история его собственной жизни стала прекрасным фильмом - а ещё самым сентиментальным, трепетным и личным в портфолио итальянского эстета. Здесь он навещает родной Неаполь, вспоминает трагическую гибель родителей, признаётся в любви великому Диего Марадоне, проводит уже знакомые нам параллели между футболом и религией - короче сказать, создаёт персональную версию "Амаркорда", причём в каком-то смысле даже более пронзительную, чем сам "Амаркорд". Много смешного и грустного, много трогательного, много чувственного, очень много красивого. Соррентино в лучшем виде.

Нарциссизм года

"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

Поклонникам многочисленных талантов Уэса Андерсона лишний раз расписывать прелести его картин не нужно. Про "Французский вестник" скажем только одно - здесь главный эстет и визионер современного кино довёл свои творческие методы до абсолюта. Забавно, но некоторые именно это сочли главным недостатком новой изумительной трагикомедии Андерсона, сочтя её "уэсандерсоновость" чрезмерной. Мы же предлагаем не гундеть, а получать удовольствие вместе с автором.

Николас Кейдж года

"Свинья"

Все мы хорошо знаем, что такое "фильм с Николасом Кейджем", но до выхода "Свиньи" не все мы догадывались, что очередной "фильм с Николасом Кейджем" мог получиться таким. Синопсис (живущий в лесу собиратель трюфелей мстит похитителям любимой хрюшки!) обещал, казалось бы, дичайшую трэш-пародию на "Джона Уика", и тут действительно напрашиваются кое-какие вполне буквальные сравнения, однако по тону и морали картина оказалась совсем иной. Это меланхоличная, милая, уютная то ли драма, то ли трагикомедия о принятии себя, конфликтах поколений, дзен-философии и вкусной еде. Сплошная, словом, благодать - пусть и не лишённая тихих ноток фирменного кейджплотейшн-безумия. Которые, конечно, делают "Свинью" ещё симпатичнее.

