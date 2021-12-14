Коронавирус у детей: какие симптомы и чем опасен

"Сейчас, в четвертую волну подъема заболеваемости, тяжелых случаев у детей в два с половиной раза больше, чем в третью волну, в начале лета, и в несколько раз больше, чем в первую и вторую волны", - приводил неутешительные данные в интервью "РГ" главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Наиболее подробный анализ симптоматики заболевания у детей привела группа ученых из Университета штата Алабама. Врачи изучали клинические данные 12 тысяч 306 детей из 33 больниц.

У четверти детей появлялись затрудненное дыхание, кашель, высокая температура. 18,8 процентов пациентов испытывали неспецифические симптомы болезни: чувство усталости, боли в мышцах и суставах, лихорадку, нарушение обоняния и вкуса. 16,5 процентов показали респираторные проявления инфекции, 13,9 процентов испытывали проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе боли, диарею и тошноту. У 8,1 процентов были высыпания на коже, у 4,8 процентов - сильные головные боли.

Представители Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) на протяжении года анализировали течение заболевания у 338 детей от 2 месяцев до 18 лет. Врачи отметили, что у многих проявлялась сыпь, похожая на аллергическую. В некоторых случаях были рвота или диарея, которые почти не встречаются у взрослых.

Врачи заметили, что COVID-19 протекает у детей "под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний".

В октябре аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что из-за нового штамма "дельта" больные стали чаще страдать расстройством желудочно-кишечного тракта, особенно это касается маленьких пациентов. Врач-педиатр Ирина Добрецова добавляет, что чем младше ребенок, тем тяжелее проявляются у него боли в животе и диарея.

Одним из самых ярких симптомов коронавируса для детей стали "ковидные пальцы". По словам врачей, пальцы рук и ног начинаются выглядеть как обмороженные: они отекают и краснеют, на них появляются пузырьки.

Есть определенные симптомы, при появлении которых ребенка надо срочно показать врачу и, возможно, госпитализировать. Если высокая температура держится более трех дней, появились одышка и сыпь, это сигнал того, что инфекция переходит в тяжелую форму, сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Врачи уверены: госпитализированных детей было бы значительно меньше, если бы родители вовремя проявили бдительность.

Не нужно отказываться от вызова врача и взятия мазков на инфекцию из-за страха оказаться на карантине. Первые 7-10 дней являются золотым временем для быстрой расправы над инфекцией и предупреждения опасных последствий.

Самый важный сигнал для обращения к врачу - это подтвержденный диагноз COVID-19 у людей из окружения ребенка, даже если сам ребенок выглядит здоровым. При первых симптомах инфекционного заболевания, вроде повышения температуры тела, слабости, насморке, кашле, стоит пройти диагностику. И тогда лечение не займет много времени, а опасные последствия не наступят.

Наиболее опасными еще в начале пандемии для детей были признаны риски мультисистемного воспалительного синдрома (МВС). Он возникает, в том числе, и у тех детей, кто переболел легко или бессимптомно. Врачи выяснили, что при МВС происходит замедленная гиперреакция иммунитета на коронавирус.

Через 1-6 недель после болезни, которую родители и ребенок могут и не заметить, вдруг поднимается температура выше 38,5, она почти не сбивается препаратами, начинаются лихорадка, интоксикация. Больше чем у половины детей появляется сыпь. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова у ребенка могут появиться конъюнктивит, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления. У трети пациентов были обнаружены миокардит и сердечная дисфункция. По данным ученых из США, некоторых пациентам в этом состоянии требовалась интенсивная терапия.

Из-за мутации вируса случаи МВС стали фиксировать в два раза чаще, в том числе и те, которые приводили к смерти . По словам американских исследователей, чаще всего синдром возникает у детей от 6 до 11 лет.

У детей стали появляться и постковидные осложнения. По словам кандидата медицинских наук Георгия Викулова, тревожными сигналами для родителей должны стать падение успеваемости, изменения в поведении, ухудшение умственных способностей. Все это указывает на то, что болезнь ударила по мозгу ребенка. Также ребенок может начать часто болеть респираторными заболеваниями, жаловаться на усталость и плохое самочувствие. "Ковидный хвост" у детей, как и у взрослых, ударяет по сердцу, легким, нервной системе.