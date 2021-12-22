"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" составил топ-20 фильмов и сериалов 2021 года, которые зрители посмотрели в течение четырех недель после премьеры на сервисе.

Он выглядит так:

1. "Лига справедливости" Зака Снайдера

2. "Гнев человеческий"

3. "Майор Гром: Чумной Доктор"

4. "Конек-горбунок"

5. "Мажор. Фильм"

6. "Пищеблок"

7. "Рик и Морти"

8. "Топи"

9. "Огонь"

10. "Райя и последний дракон"

11. "Беспринципные"

12. "Душа"

13. "Круэлла"

14. "Кощей. Начало"

15. "Том и Джерри"

16. "Я не шучу"

17. "Довод"

18. "Проект "Анна Николаевна"

19. "Настя, соберись!"

20. "Поступь хаоса"

Кроме того, сервис вывел несколько особых номинаций. Из-за 25 миллионов часов просмотра зрителями сериал "Сверхъестественное" стал таймкиллером года. Самым пересматриваемым названа первая часть культовой франшизы "Властелин колец: Братство кольца", от которого немного отстают две части "Холодного сердца". Известна и самая просматриваемая серия в ситкомах - серия 7 из 4 сезона "Теории большого взрыва" ("Месть Индианы Джонса").

В 2021 году Алису на "Яндекс.Станции" чаще всего просили включить детский мультсериал "Щенячий патруль".