"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" составил топ-20 фильмов и сериалов 2021 года, которые зрители посмотрели в течение четырех недель после премьеры на сервисе.
Он выглядит так:
1. "Лига справедливости" Зака Снайдера
3. "Майор Гром: Чумной Доктор"
6. "Пищеблок"
8. "Топи"
9. "Огонь"
11. "Беспринципные"
12. "Душа"
13. "Круэлла"
14. "Кощей. Начало"
15. "Том и Джерри"
16. "Я не шучу"
17. "Довод"
19. "Настя, соберись!"
20. "Поступь хаоса"
Кроме того, сервис вывел несколько особых номинаций. Из-за 25 миллионов часов просмотра зрителями сериал "Сверхъестественное" стал таймкиллером года. Самым пересматриваемым названа первая часть культовой франшизы "Властелин колец: Братство кольца", от которого немного отстают две части "Холодного сердца". Известна и самая просматриваемая серия в ситкомах - серия 7 из 4 сезона "Теории большого взрыва" ("Месть Индианы Джонса").
В 2021 году Алису на "Яндекс.Станции" чаще всего просили включить детский мультсериал "Щенячий патруль".