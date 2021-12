В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года

По сложившейся традиции британское издание The Guardian подвело итог телепроектам 2021 года, опубликовав подборку из пятидесяти произведений, имеющих, по мнениюего обозревателей, особое значение. Как всегда, список получился неочевидным, что делает ознакомление с ним особо увлекательным занятием.

На пятидесятом месте - сериал "По-пацански" (Ladhood), далее следуют документальный фильм "Четыре часа в Капитолии" (Four Hours at the Capitol), сериал с Колином Фарреллом "Северные воды" (The North Water), финал US Open среди женщин, комедийная драма "Вместе" (Together) с Джеймсом МакЭвоем, франкоязычный нетфликсовский "Люпен" (Lupin) с Омаром Си, экранизация романа Нэнси Митфорд "В поисках любви" (The Pursuit of Love), "Бортпроводница" (The Flight Attendant), южнокорейский нетфликсовский хоррор "Зов ада" (Hellbound) и нуарный детектив, основанный на реальных событиях, произошедших в Швеции восьмидесятых, "Охота за убийцей" (The Hunt for a Killer).

Четвертую десятку замыкает очередной проект известного американского комика "Бо Бёрнэм: Дома" (Bo Burnham: Inside, Netflix), за ним следует "Поза" Райана Мерфи (Pose) о богемных нью-йоркцах восьмидесятых, удивительно обаятельная "Ферма Кларксона" (Clarkson's Farm), живописующая попытки Джереми заняться сельским хозяйством, документальный проект: "Блэр и Браун: Новая лейбористкая революция" (Blair and Brown: The New Labour Revolution), телешоу "Боги снукера" (Gods of Snooker), ситком "Материнство" (Motherhood), фэнтезийный комедийный сериал "Призраки" (Ghosts), сериал "Белая ворона" (Insecure) о жизни амбициозной афроамериканки в Лос-Анджелесе, британская версия немецкого "Чистильщика" под названием "Зачистка" (The Cleaner), в которой Грег Дэвис, сам адаптировавший сценарий, играет бедолагу Пола, чья задача - привести в порядок место преступления после того, как криминалисты сделали свою работу, "Незабытые" (Unforgotten) о преступлениях прошлого.

Ниже расположился "Мастер на все руки" (Master of None) Азиза Ансари о нью-йоркской жизни актера индийского происхождения, второй сезон шотландского нуарного сериала "Вина" (Guilt), сценарий к которой написал шотландский писатель Нил Форсайт, далее расположилась "Помощь" (Help) - ковидная драма с Джоди Комер и Стивеном Грэмом, британо-новозеландско-американская копродукция о творчестве самой великой островной группы The Beatles: Get Back от Питера Джексона, американские "Псы резервации" (Reservation Dogs) Тайки Вайтити о скучающей молодежи Оклахомы, "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building) со Стивом Мартином и Мартином Шортом о манхэттенском убийстве, сериал "Позвоните моему агенту" (Call My Agent!), "Дежурство" (Vigil) - шотландская драма на подлодке с Шоном Эвансом, очередной сезон искрометного сериала от столпов "Лиги Джентльменов" Риса Шерсмита и Стива Пембертона "Внутри девятого номера" (Inside no. 9), американский сериал "Уборщица. История матери-одиночки" (Maid).

Двадцатое место - у проекта Адама Кертиса "Не могу выбраться из головы" (Can't Get You Out of My Head), чуть выше находится вечнозеленый британский детективный сериал "По долгу службы" (Line of Duty), по-прежнему собирающий внушительную зрительскую аудиторию, затем - "Вернуться к жизни" (Back to Life) о женщине, вернувшейся в родной город после длительного тюремного заключения, комедия "Вверх дном" (This Way Up), один из самых необычный проектов марвеловской вселенной "Ванда/Вижн" (Wanda/Vision), "Мы - Lady Parts" (We are Lady Parts) о панк-группе девушек-мусульманок, покоряющих лондонскую музыкальную сцену, далее следует обласканный всеми "Тед Лассо" (Ted Lasso), "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad) о Коре - чернокожей рабыне, трудящейся на хлопковой плантации в Вирджинии в нечеловеческих условиях, "Восстание" (Uprising), принявшее эстафету у "Голоса перемен" и рассказывающее о преступлениях против выходцев из Африки, которые сотрясали Великобританию в восьмидесятые, и "Стас все сдаст" (Stath Lets Flats) Джейми Деметриу, в которой Стас по-прежнему пытается всем доказать, что из него выйдет вполне себе ушлый риелтор (в лучших традициях героев "Офиса").

Первую десятку замыкает абсурдистско-комедийный американский проект I Think You Should Leave with Tim Robinson, далее - британская комедия "Звездануться" (Starstruck) о неожиданной встрече и ее последствиях, далее - автобиографический сериал Софи Уиллан Alma"s Not Normal, которое, по ее словам, можно охарактеризовать в трех словах "детство героев "Трейнспоттинга", "Срок" (Time) с Шоном Бином и Стивеном Грэмом, "Как же хорошо" (Feel Good) о канадском комике-стендапере, проживающей в Лондоне, вездесущая "Игра в кальмара" (Squid Game), "Наследники" (Succession), "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown) с Кейт Уинслет, американский "Белый лотос" (The White Lotus) и, наконец, "Это грех" (It's a Sin) Рассела Т. Дэвиса с Олли Александером, одним из вероятных претендентов на роль нового, Четырнадцатого Доктора в "Докторе Кто".