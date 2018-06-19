Капитан "Спартака": Закрываться - это не по-глушаковски
Непопадание капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в состав сборной на домашний чемпионат мира стало настоящий сенсацией. В последние годы полузащитник зарекомендовал себя как один из лидеров "красно-белых", выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Прошел, по сути, ведь подготовительный период к ЧМ-2018. Но в последний момент остался вне национальной команды. Несмотря на это, Глушаков внимательно следит за событиями турнира, посещает матчи, комментирует их на телевидении. Своими ощущениями от старта ЧМ Денис поделился с корреспондетом "РГ".
Ожидания от чемпионата мира совпадают с реальностью?
Денис Глушаков: Конечно. Все идет хорошо, атмосфера как на стадионах, так и в городах - супер. Я побывал в Сочи на матче Португалии с Испанией. Это был настоящий праздник.
А если говорить непосредственно о футболе, что по первым дням запомнилось больше всего?
Денис Глушаков: Непредсказуемые результаты. Но мы за это и любим футбол. Если бы всегда побеждали только сильнейшие, не было бы такого интереса к игре.
Вам не кажется, что столько сенсаций связаны еще и с усталостью звезд после изнурительного сезона?
Денис Глушаков: Трудно сказать. Я ведь не знаю, как они готовились к чемпионату мира. Но я уверен, что звезды отлично понимают, что их ждет. Здесь еще важна психология. Да и любые другие нюансы. На таких форумах никаких мелочей не бывает.
Как вам сборная Аргентины, которую так много ругают после невзрачной игры с Исландией?
Денис Глушаков: Их очень много критикуют. Я бы не сказал, что с исландцами они сыграли так убого, как об этом все говорят. Против Аргентины почти любая команда выходит с одной целью - отбиваться. Встают десять человек назад и все.
Слишком сильная зависимость от Лионеля Месси не идет аргентинцам во вред?
Денис Глушаков: Месси - уникум, гений. Все мы знаем, что он может провернуть какой-нибудь фокус, сделать что-то нестандартное. Не могу сказать, во вред идет зависимость от него или нет. Судя по "Барселоне", не очень. Но со сборной пока как-то не складывается.
В отличие от Криштиану Роналду, который в 33 года делает на чемпионате мира хет-трик в первом же матче.
Денис Глушаков: Роналду - космос. Это большой профессионал. Понятно, что в мире есть Месси с Роналду и все остальные. Хотя даже у них бывают плохие дни. Вспоминаю, как в 2010 году на чемпионате мира Месси выглядел не так ярко, как все привыкли. И у Криштиану был какой-то момент, когда не перло. Но они суперзвезды. Таких больше нет.
Кто ближе всего к ним? Неймар?
Денис Глушаков: Не только он. Я бы еще Салаха назвал. Человек же не просто так наколотил столько голов в прошлом сезоне.
Увольнение тренера за день до старта чемпионата мира пошло на пользу испанцам?
Денис Глушаков: Мне кажется, такой опытной команде по плечу справиться с любыми сложностями. И это показал матч с Португалией. Испанцы вполне могли и выиграть, но у португальцев есть Роналду. Фернандо Йерро - хороший выбор. У него столько опыта, человек играл за "Реал". Он авторитет. Думаю, все у Испании будет хорошо.
Одной из самых ярких команд старта ЧМ многие называют Мексику. Вы играли против нее на Кубке конфедераций в прошлом году. Чем они запомнились?
Денис Глушаков: Очень агрессивные. Глаза горят, носятся по всему полю, да еще и техничные. Если поймают кураж - не остановить. Честно говоря, не понимаю, почему они никак не могут выйти хотя бы в четвертьфинал чемпионата мира. Может, сейчас прорвет. У них очень сильное поколение, много талантливой молодежи. Я бы вообще назвал Мексику "темной лошадкой" чемпионата мира.
Бразильцы не разочаровали в матче со Швейцарией?
Денис Глушаков: Это лишь первая игра. Может даже хорошо для них, что не победили. Теперь соберутся с мыслями. А так, Бразилия - топовая сборная. Однозначно один из фаворитов.
За кого еще, кроме России, болеете на чемпионате мира?
Денис Глушаков: За Аргентину. Вернее, персонально за Месси. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Человек всего добился на клубном уровне, а со сборной так не везет. Такой футболист как Месси должен выиграть главный футбольный трофей.
Что думаете о системе видеоповторов?
Денис Глушаков: Мне кажется, она нужна. Все мы хотим, чтобы повсюду было больше справедливости. Видеоповторы помогают принимать правильные решения. Думаю, и нашему чемпионату эта система не помешает. Турнир станет чище, будем меньше говорить о судействе, критиковать арбитров.
Несмотря на непопадание в сборную на ЧМ, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.
Денис Глушаков: Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски (смеется). Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше.
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