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Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года

Новости
    13.01.2022, 09:52
Текст:   Анастасия Николаева
Гильдия киноактеров Американской федерации теле- и радиохудожников (SAG-AFTRA) рассказала о номинациях на свою награду в 2022 году. По распределению SAG Awards судят о возможных победителях "Оскара".

Некоторые номинации выглядят так:

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

"Игра в кальмара"

"Наследники"

"Рассказ служанки"

"Утреннее шоу"

"Йеллоустоун"

Лучший актёрский состав в фильме:

"Белфаст"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

"Дом Gucci"

"Король Ричард"

"Не смотрите наверх"

Лучшая женская роль в фильме:

Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй"

Леди Гага за "Дом Gucci";

Николь Кидман за "Быть Рикардо"

Дженнифер Хадсон за "Респект"

Оливия Колман за "Незнакомую дочь"

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Чон Хо Ён за "Игру в кальмара";

Дженнифер Энистон за "Утреннее шоу"

Элизабет Мосс за "Рассказ служанки"

Сара Снук за "Наследников"

Риз Уизерспун за "Утреннее шоу"

Лучшая мужская роль в фильме:

Хавьер Бардем за "Быть Рикардо"

Дензел Вашингтон за "Трагедию Макбета"

Эндрю Гарфилд за "Тик-тик… БУМ!"

Бенедикт Камбербэтч за "Власть пса"

Уилл Смит за "Короля Ричарда"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Джереми Стронг за "Наследников"

Ли Чжон Джэ за "Игру в кальмара"

Киран Калкин за "Наследников"

Брайан Кокс за "Наследников"

Билли Крудап за "Утреннее шоу"

Лучшая женская роль второго плана:

Катрина Балф за "Белфаст"

Кейт Бланшетт за "Аллею кошмаров"

Кирстен Данст за "Власть пса"

Ариана ДеБос за "Вестсайдскую историю"

Рут Негга за "Идентичность"

Лучшая мужская роль второго плана:

Бен Аффлек за "Нежный бар"

Трой Коцур за "CODA: Ребенок глухих родителей"

Брэдли Купер за "Лакричную пиццу"

Джаред Лето за "Дом Gucci"

Коди Смит-Макфи за "Власть пса".

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