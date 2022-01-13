Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года

Некоторые номинации выглядят так:
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
Лучший актёрский состав в фильме:
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
Лучшая женская роль в фильме:
Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй"
Леди Гага за "Дом Gucci";
Николь Кидман за "Быть Рикардо"
Дженнифер Хадсон за "Респект"
Оливия Колман за "Незнакомую дочь"
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Чон Хо Ён за "Игру в кальмара";
Дженнифер Энистон за "Утреннее шоу"
Элизабет Мосс за "Рассказ служанки"
Сара Снук за "Наследников"
Риз Уизерспун за "Утреннее шоу"
Лучшая мужская роль в фильме:
Хавьер Бардем за "Быть Рикардо"
Дензел Вашингтон за "Трагедию Макбета"
Эндрю Гарфилд за "Тик-тик… БУМ!"
Бенедикт Камбербэтч за "Власть пса"
Уилл Смит за "Короля Ричарда"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Джереми Стронг за "Наследников"
Ли Чжон Джэ за "Игру в кальмара"
Киран Калкин за "Наследников"
Брайан Кокс за "Наследников"
Билли Крудап за "Утреннее шоу"
Лучшая женская роль второго плана:
Катрина Балф за "Белфаст"
Кейт Бланшетт за "Аллею кошмаров"
Кирстен Данст за "Власть пса"
Ариана ДеБос за "Вестсайдскую историю"
Рут Негга за "Идентичность"
Лучшая мужская роль второго плана:
Бен Аффлек за "Нежный бар"
Трой Коцур за "CODA: Ребенок глухих родителей"
Брэдли Купер за "Лакричную пиццу"
Джаред Лето за "Дом Gucci"
Коди Смит-Макфи за "Власть пса".