Киноитоги недели: "Вальдо" в кино, "Коньки" в "Орлах", Питт в новостях

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Вальдо"

Фото: kinopoisk.ru

Тягучий детектив по роману Ховарда Майкла Гулда с элементами боевика, триллера и комедии. Лента грозилась стать одной из главных премьер зимы, учитывая брутальный звездный дует Мел Гибсон - Чарли Ханнэм, но получился крепкий середняк, иногда провисающий по темпу. Впрочем, у "Вальдо", как и у любого мало-мальски годного детектива не отнять главный козырь - интригу. А значит, вы обязательно досмотрите до конца, даже если временами будет клонить в сон.

Анонсы недели: "Падение Луны" и "Параллельные матери"

Фото: kinopoisk.ru

Если пессимистическая сатира про конец света "Не смотрите наверх" нагнала на вас тоску, на следующей неделе будет возможность упасть в объятья мастера старых добрых фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Подурачившись с мракобесной теорией полой Луны, классик выдал бодрую и местами напряженную (хоть и шаблонную) картину. Ну а на Холли Берри, Патрика Уилсона, Джона Брэдли, Стэнли Туччи, Майкла Пеньи и Дональда Сазерленда приятно смотреть, даже когда они ничем в кадре не заняты.

Фото: kinopoisk.ru

Для ценителей авторского кино главная премьера грядущей недели - новый фильм Педро Альмодовара, открывавший Венецианский кинофестиваль и принесший там же Пенелопе Крус приз за лучшую женскую роль. Маэстро Альмадовар вновь обратился к одной из самых личных для себя тем, которая красной нитью проходит через все его картины - материнства. На этот раз - сквозь призму истории двух испанок: разного возраста, опыта и социального положения. Но их объединяет одно - они стали матерями в один день, и с тех пор их судьбы неразрывно связаны.

Сериал недели: "Женщина в доме напротив девушки в окне", "Засланец из космоса"

Фото: kinopoisk.ru

После тучной на сериалы прошлой недели наступило небольшое затишье. И всё же на этом безрыбье можно разглядеть пару крупных щук. Проект с названием, в котором уже рассказана небольшая история, неизбежно вызывающий ассоциации с провальным творением Джо Райта (завязка практически идентична). Осталось узнать, удалось ли юморной Кристен Белл переиграть Эми Адамс с её звериной серьезностью.

Фото: kinopoisk.ru

Также встречаем второй сезон ироничного сериала о пришельце "Засланец из космоса", притворяющимся человеком и планирующим уничтожить Землю. По-прежнему ощущается влияние еще одного Райта - Эдгара: парадоксальный юмор, цинизм и мерцающая неполиткорректность, вкупе с очень специфической харизмой Алана Тьюдика, позволяют закрыть глаза на вялый и в основном скучный сюжет.

Трейлер недели: "Анчартед: На картах не значится"

Финальный ролик грядущего мегаблокбастера, от новостей, тизеров, сплетен и анонсов о котором можно скрыться разве что в необитаемых землях, скрытых от всего мира. Именно туда отправляются герои Тома Холланда и Марка Уолберга, чтобы найти сокровища. Долгожданное возвращение на большой экран жанра авантюрных приключений (убогий "Круиз по джунглям", разумеется, не в счет), основанное на культовой компьютерной игре.

Награда недели: "Золотые Орлы" для "Серебряных коньков"

Главный приз (и ещё пять статуэток рангом пониже) одной из самых авторитетных отечественных кинопремий достался исторической драме Михаила Локшина. Трогательная костюмированная история, основанная на книге Мэри Додж - продукт киношного интернационализма. Российский режиссер адаптировал текст американской писательницы, перенеся события из Нидерландов в Петербург конца XIX века. И после всего этого "Серебряные коньки" становятся первым российским фильмом, права на который выкупил Netflix и наградил своей фирменной плашкой Original.

Поступок недели: Брэд Питт и Джордж Клуни отказываются от денег

Щедрый жест голливудских небожителей - один из эпизодов войны между большим и малым экранами. В киноподразделении Apple задумали новое кино о киллерах экстра-класса. Планы - грандиозные. В режиссерское кресло пригласили Джона Уоттса, а на главные роли - Клуни и Питта, пообещав всем сказочные гонорары.

Разумеется, в кинотеатрах прокатывать фильм не планировали - это ведь прямая упущенная выгода для стриминга. Которую главные звезды картины решили компенсировать из собственного кармана - лишь бы у зрителей была возможность лицезреть своих кумиров на белом полотне кинозала, а не только на экране ноутбука. Возможно, в холиваре наконец-то найдут компромисс, но много ли отыщется таких щедрых богачей, как Питт и Клуни?

Пара недели: Брэд Питт и шведская певица Люкке Ли

Brad Pitt, Lykke Li just 'artsy friends' despite romance rumors: reporthttps://t.co/qqUyzwDUWw — Fox News (@FoxNews) January 28, 2022

Очевидно, Брэд Питт знает, что счастье не в деньгах, а в любви. Но как бы ни желали фанаты воссоединения Питта и Дженнифер Энистон, поиски идут в другом направлении. Распрощавшись с приверженкой отрытых отношений - моделью Николь Потуральски, и проиграв очередной суд по опеке над детьми Анджелине Джоли, Питт нашел утешение в объятиях шведской артистки Люкке Ли. Благо далеко ходить не надо - она живет в соседнем доме в Лос-Анджелесе. Впрочем, пока пара старается свои отношения не афишировать.

Конфликт недели: Динклэйдж против Disney

Фото: kinopoisk.ru

В сумбурном, частично анекдотическом и напрочь запутанном противостоянии сошлись выдающийся актер и заслуженный деятель Вестероса Питер Динклэйдж и корпоративный медиа-гигант. Разумеется, в Disney бы просто отмахнулись от артиста, возмутившегося экспериментами с цветом кожи Белоснежки в грядущей экранизации. Но есть одно "но" - карликовость Динклэйджа. На весах толерантности еще не определились, вес какого "меньшинства" значительнее - национального, гендерного или какой иной особенности. Поэтому, когда артист упрекнул компанию еще и в эксплуатации стереотипов о "маленьких людях", представители мышонка Микки от греха поспешили извиниться и выдать нелепицу о том, что они "поддерживают консультации с представителями сообщества карликов".

Утрата недели: Леонид Куравлёв

Самая ощутимая потеря настигла нас сегодня, в последний день недели. В возрасте 85 лет скончался народный артист РСФСР Леонид Вячеславович Куравлёв. В начале января 2022 года знаменитый и любимый миллионами актёр попал в больницу с подозрением на коронавирус. Оно не подтвердилось, и Куравлёв прошёл курс лечения от пневмонии. С ней удалось справиться, но у пациента было зафиксировано серьезное поражение мозга. Куравлёва перевели в хоспис, где он и скончался. Причиной смерти названа остановка сердца. По предварительным данным, актёра похоронят 1 февраля на Троекуровском кладбище.