Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards

Американская ассоциация Critics Choice объявила номинации в категории фильмов на 27-ю ежегодную премию Critics Choice Awards. "Не смотрите наверх", "Дюна", "Власть пса", "Белфаст", "Аллея кошмаров и "Вестсайдская история" представлены в большинстве категорий.

Победителей объявят 9 января 2021 года, в тот же день, когда состоится вручение "Золотых глобусов".

Неделей раньше, напомним, были названы номинанты в категории сериалов.

В категории "Лучший фильм" представлены:

"Белфаст"

CODA

"Не смотрите наверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Тик-так, бум!"

"Вестсайдская история"

Лучший актер:

Николас Кейдж - "Свинья"

Бенедикт Камбербэтч - "Власть пса"

Питер Динклэйдж - "Сирано"

Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум!"

Уилл Смит - "Король Ричард"

Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

Лучшая актриса:

Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фэй"

Оливия Колман - "Незнакомая дочь"

Леди Гага - "Дом Гуччи"

Алана Хаим - "Лакричная пицца"

Николь Кидман - "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт - "Спенсер"

Лучший актер второго плана:

Джейми Дорнан - "Белфаст"

Киран Хайндс - "Белфаст"

Трой Коцур - CODA

Джаред Лето - "Дом Гуччи"

Дж. К. Симмонс - "Быть Рикардо"

Коди Смит-Макфи - "Власть пса"

Лучшая актриса второго плана:

Катрина Балф - "Белфаст"

Ариана ДеБозе - "Вестсайдская история"

Энн Дауд - Mass

Кирстен Данст - "Власть пса"

Онжаню Эллис - "Король Ричард"

Рита Морено - "Вестсайдская история"

Лучший молодой актер/актриса:

Джуд Хилл - "Белфаст"

Купер Хоффман - "Лакричная пицца"

Эмилия Джонс - CODA

Вуди Норман - "Камон Камон"

Санийя Сидни - "Король Ричард"

Рэйчел Зеглер - "Вестсайдская история"

Лучший актерский состав:

"Белфаст"

"Не смотрите наверх"

"Тем больнее падать"

"Лакричная пицца"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"

Кеннет Брана - "Белфаст"

Джейн Кэмпион - "Власть пса"

Гильермо дель Торо - "Аллея кошмаров"

Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"

Дени Вильнев - "Дюна"

Лучший оригинальный сценарий:

"Лакричная пицца", Пол Томас Андерсон

"Король Ричард", Зак Бэйлин

"Белфаст", Кеннет Брана

"Не смотрите наверх", Адам Маккей, Дэвид Сирота

"Быть Рикардо", Аарон Соркин

Лучший адаптированный сценарий:

"Власть пса", Джейн Кэмпион

"Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол

CODA, Сиан Хедер

"Вестсайдская история", Тони Кушнер

"Дюна", Джон Спайхтс, Дени Вильнев, Эрик Рот

Лучшая операторская работа:

"Трагедия Макбета"

"Дюна"

"Вестсайдская история"

"Аллея кошмаров"

"Власть пса"

"Белфаст"

Лучший художник-постановщик:

"Белфаст".

"Аллея кошмаров"

"Французский вестник"

"Вестсайдская история"

"Дюна"

Лучший монтаж:

"Вестсайдская история"

"Белфаст"

"Лакричная пицца"

"Власть пса"

"Дюна"

Лучший дизайн костюмов:

"Круэлла"

"Аллея кошмаров"

"Вестсайдская история"

"Дюна"

"Дом Гуччи"

Лучший грим и прически:

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тэмми Фэй"

"Дом Гуччи"

"Аллея кошмаров"

Лучшие визуальные эффекты:

"Дюна"

"Матрица: Воскрешение"

"Аллея кошмаров"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

Лучшая комедия:

"Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"

"Не смотрите наверх"

"Главный герой"

"Французский вестник"

"Лакричная пицца"

Лучший анимационный фильм:

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

Лучший иностранный фильм:

"Герой"

"Садись за руль моей машины"

"Побег"

"Рука Бога"

"Худший человек на свете"

Лучшая песня:

Be Alive из "Короля Ричарда"

Dos Oruguitas из "Энканто"

Guns Go Bang из "Тем больнее падать"

Just Look Up из "Не смотрите наверх"

No Time to Die из "Не время умирать"

Лучший саундтрек:

"Не смотрите наверх", Николас Бриттелл

"Власть пса", Джонни Гринвуд

"Спенсер", Джонни Гринвуд

"Аллея кошмаров", Натан Джонсон

"Дюна", Ханс Циммер.