Киноитоги недели: Эфрон играет, толкинисты злятся, Джоли судится с Питтом

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Жажда золота"

Фото: kinopoisk.ru

На фоне пустынной засухи в графике громких премьер на первый план символично вышла картина о выживании в пустыне. Тягучая, неспешная и скупая вариация на тему "любви к жизни" отличается от версии Джека Лондона тем, что здесь речь идет прежде всего о любви к деньгам. Метафора режиссера Энтони Хэйеса прозрачнее некуда: даже после апокалипсиса люди будут продолжать биться за презренный металл. Хотя эта борьба к апокалипсису и привела. Едва ли подобная мысль станет для кого-то откровением. Мир давно осознал, что участвует в крысиных бегах и смирился с этим, в расчете иногда урвать себе кусочек сыра. В случае не самой примечательной картины "Жажда золота" самый жирный кусок отхватил Зак Эфрон. Казалось бы, застрявший в амплуа недалекого красавчика актер прыгнул выше головы и доказал, что способен исполнить по-настоящему драматическую роль. Иногда - пользуясь лишь глазами. Обзор - здесь.

Анонс недели: "Освобождение: Огненная дуга"

Фото: kinopoisk.ru

Кажется, грядущий "Бэтмен" Мэтта Ривза зачистил поле премьер настолько основательно, что достойных новинок не нашлось не только на прошлой неделе, но и на неделе будущей. Зато появился прекрасный повод вспомнить классику (а кому-то и познакомиться с нею). В российских кинотеатрах на большом экране покажут отреставрированную версию легендарной картины 1968 года режиссера Юрия Озерова. Гениальная военная драма совместного советско-польско-немецко-итальянского производства с Михаилом Ульяновым в роли маршала Жукова - часть эпопеи из пяти картин, она посвящена грандиозному танковому сражению на Курской дуге. Остальное нужно видеть.

Сериал недели: "Удивительная миссис Мейзел" (4-й сезон)

Фото: kinopoisk.ru

Стендап кичится своей демократичностью. Дескать, может шутить кто угодно и на любую тему. При этом даже в наше время женщины на этой площадке - нечастые гости. Им выделяют собственные проекты, подчеркивая специфичность "женского юмора". Чего уж говорить об американском обществе 50-х годов прошлого века, когда в себе обнаружила юмористический талант образцовая домохозяйка Мириам Мейзел. Удивительно смешной и не пошлый сериал от Amazon не растерял задора за три сезона и к радости поклонников будет продлен на пятый сезон, который станет последним. "Золотой глобус", "Эмми", фееричный дуэт четы Палладино и множество очаровательных деталей времени и пасхалок, наподобие шрифта названия, выполненного в стиле титров к культовому реалити-шоу "Семейка Осборнов". Наслаждайтесь.

Трейлеры недели: "Властелин колец: Кольца власти" и "Доктор Стрэндж 2"

Писк бурундуков Чипа и Дейла потонул в белом шуме спойлеров ко второму Доктору Стрэнджу и в вое фанатов "Властелина колец", узревших тизер сериала от Amazon. Marvel едет по рельсам, уложенным в последнем "Человеке-пауке": ложные и правдивые утечки со съемок, бесчисленные камео и намеки на кроссоверы, безудержный и беспощадный фансервис - лишь бы о новых приключениях ряженого Камбербэтча не забыла верная армия гиков и примкнувших к ним.

И все-таки комиксу далеко до резонанса, вызванного коротким роликом "Колец власти". Волна хейта, поднявшаяся из-за мискаста (разумеется, с инклюзивной подоплекой) могла бы смыть Нуменор, о падении которого и пойдет речь в сериале. Выдающийся продюсер Александр Роднянский предложил всем недовольным перестать попросту распаляться и смириться с повесткой, поскольку она пришла всерьез и надолго. И слышится в этом дзен-совете эхо народной мудрости: если вас насилуют, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие.

Триумф недели: "Золотой медведь" для фильма "Трэп"

Фото: youtube.com

Лучшей короткометражкой Берлинского кинофестиваля признана картина "Трэп" россиянки Анастасии Вебер. Особую пикантность успеху придаёт тот факт, что "Трэп" - это дипломная работа Вебер, по сути - дебют в кинематографе. Впрочем, на вундеркинда уже успели обрушиться с упреками: дескать, спекулирует на неприглядных сторонах жизни в России, мажет черно-серой краской действительность в расчете не лавры "Левиафана" и на потребу европейскому жюри, у которого есть некий политический запрос. Словом, в неровностях физиономии опять виновато зеркало.

Новаторство недели: зрительское голосование на "Оскаре"

Фото: kinopoisk.ru

На церемонии, которую в духе времени проведут три женщины (вот вам и репрезентативность), произойдет историческое событие. Впервые самую вожделенную в мире статуэтку присуждать будут зрители. Голосовать можно на сайте Академии или в Twitter. Картина даже не обязана быть в списке номинантов. Заигрывание с публикой выходит на новый уровень, с края которого уже можно заглянуть в пропасть. Престиж премии десятилетиями держался на авторитете пресловутых академиков. Ну а теперь почувствовать себя академиком может любой человек с выходом в интернет. Вот только какова ценность подобных "Оскаров"?

Инициатива сходу грозит превратиться в фарс: сообщается, что сейчас больше всего голосов набрала "Золушка" - та самая, где Билли Портер играет фею и рейтинги которой ниже плинтуса. То есть речь, очевидно идёт о массированной акции толстого троллинга.

Дичь недели: "Приключения" Валерия Николаева

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Некогда всеми любимый и обласканный славой "Буржуй" давно исчез с экранов из-за проблем с алкоголем. Накопив силы и вернув водительские права, отобранные за многократные нарушения, актер ворвался в новостное пространство. Увы, не в светскую хронику, а в криминальные сводки. Словно в дурацкой трагикомедии он сначала попался пьяным за рулем, в СИЗО подрался с сокамерником, заявив, что тот облил его кипятком, и потребовал 10 миллионов рублей компенсации. Впрочем, никаких ожогов и даже следов на теле Николаева не обнаружили. Лучшего аргумента, чем начать лаять на сотрудников полиции, актер не нашел. Теперь он проходит принудительное лечение в психиатрической лечебнице с диагнозом "биполярное расстройство".

Судебные тяжбы недели: семья Хатчинс против Болдуина, Питт против Джоли

Ты можешь быть тысячу раз прав, но какой в этом толк, если семья Галины Хатчинс требует денег? Алек Болдуин давно перестал лить слезы на камеру по убитому оператору, вернулся к работе, убедил полицию и журналистов, что его вины в трагедии нет. Но муж погибшей, которому на похоронах Болдуин бросался на грудь, считает иначе. И требует финансовой компенсации от всех организаторов съемок, где царил полный бардак. Возможно, Болдуин чересчур поспешно вернулся к нормальной жизни, спровоцировав иск от вдовца Хатчинс, и теперь заплатит за свою беспечность долларом.

Питту и Джоли судиться не впервой. Очевидно, бывшие супруги никак не могут отпустить друг друга и подсознательно ищут повод напомнить о себе. На этот раз в центре скандала оказалась совместно купленная винодельня. Джоли решила от своей доли избавиться. Питт заявил, что вложил в этот бизнес всю душу и не намерен продавать его абы кому. Разумеется, не обошлось без "русского следа". Долю Джоли выкупил российский миллиардер Юрий Шефлер. Разбираться во всей этой катавасии теперь будет суд.

Утраты недели: Геннадий Юхтин и Борис Невзоров

На этой неделе не стало двух великих российских актеров. Оба скончались из-за последствий коронавируса. Во вторник народного артиста России Геннадия Юхтина, всем известного по ролям в "Весне на Заречной улице" и "Балладе о солдате", госпитализировали в тяжелом состоянии. Через три дня он умер. Ему было 89 лет.

И в этот же день, ровно через месяц после своего 72-летия, скончался народный артист России Борис Невзоров. Помимо ролей в кино ("Маршал революции", "Каменская", "Дурак"), он долгие годы "служил" в различных театрах. С 2005-го - в Малом театре в Москве.