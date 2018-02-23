"Узнай, за что твой дед не получил медаль!" - обратились мы к читателям "Российской газеты" и пользователям нашего сайта три года назад. И в такой же, как сегодня, День защитника Отечества - 23 февраля 2015 года - открыли совместно со специалистами Центрального архива и Главного управления кадров Минобороны России поисковый проект "Звезды Победы".

Исходная база на 8208 фронтовиков, чьи боевые награды на тот момент оставались неврученными, к этому дню, стараниями партнеров в ЦАМО и ГУК, увеличилась в восемь раз. И теперь в общедоступной базе на сайте "РГ" открыты для поиска подтвержденные сведения о 65 843 таких орденах и медалях.

За три года нашими подсказками и практическими рекомендациями воспользовались тысячи россиян. В сотни семей, к детям фронтовиков (а с прошлого года - и ко внукам), пришли и продолжают приходить удостоверения к отцовским орденам и дедовым медалям.

Есть и более дорогой результат. Спустя 70 лет после войны общими усилиями сотрудников военных комиссариатов, Центрального архива и Главного управления кадров Минобороны РФ при поддержке читателей и журналистов "Российской газеты" удалось найти среди участников Великой Отечественной войны 28 живых фронтовиков, которым не были вручены полагающиеся награды. И теперь в 27 случаях - Санкт-Петербург, Казань (два фронтовика), Шахты, Москва (шесть фронтовиков), Ростов (два фронтовика), Смоленск, Новосибирск (два фронтовика), Химки Московской области, Азов, Майкоп, Ессентуки, станица Кущевская и поселок Ахтырский Краснодарского края, Киров, Волгоград, Стерлитомак, Мелеуз (Республика Башкортостан), Калининград, Симферополь - эта несправедливость исправлена: 30 боевых орденов и медалей переданы их законным обладателям.

Смеем надеяться, что в самое короткое время получит орден Славы III степени и Виктор Васильевич Чинаров из поселка Успенское в Серебряно-Прудском районе Подмосковья. Подтверждение о его не врученной награде пришло к нам из ЦАМО только на этой неделе, о чем мы незамедлительно сообщили в семью фронтовика, в военкомат по месту жительства и в школу, что рядом с его домом…

Наш проект, которому всего три года, продолжится. Поэтому итогов мы не подводим, а лишь хотим напомнить имена своих героев и пожелать здоровья тем из них, кто и по сей день с нами.

2015 год

ГОРБУНОВ Василий Яковлевич (1926-2016) - орден Славы III степени. Награжден за отличие в боях при освобождении Белоруссии. 70-летие Победы встретил в Казани, где на торжественном собрании исполняющий обязанности президента Республики Татарстан вручил долгожданный орден фронтовику. А тем же летом в его родной деревне отремонтировали дом, который ветерану был родней и ближе, чем городская квартира дочери со всеми удобствами…

КИПА Иван Тихонович - орден Красной Звезды. Бывший танкист, живет в своем доме в городе Шахты Ростовской области. Рядом - сын и внуки. И вместе мы не оставляем надежду найти следы однополчан Ивана Кипы и собрать из их потомков "Бессмертный экипаж".

ВОРОБЬЕВ Николай Ефимович - медаль "За оборону Ленинграда". Еще до призыва в Действующую армию, подростком, работал на оборонном заводе в блокадном Ленинграде. Среди его военных наград не было медали "За оборону Ленинграда", а чиновники, когда он обратился по этому поводу, с порога заявили: "Не положено!". Фронтовика задело, и он, при поддержке "Российской газеты", прорвал бюрократическую блокаду.

СТОРОЖЕНКО Михаил Петрович - орден Славы III степени. Бывший пулеметчик, сержант, командир отделения. В Азове Ростовской области, перед 91-м днем рождения, получил ветеран затерявшийся орден. Свое приветствие фронтовику направил тогда и президент России Владимир Путин. Растроганный ветеран в тот же день позвонил в редакцию и стал благодарить, полагая, что это журналисты все организовали. Но мы не стали приписывать себе того, чего и впрямь не делали… А в канун 2018 года из Азова снова был звонок: от себя и всей семьи Михаил Петрович передавал новогодние поздравления и желал, чтобы свою работу мы продолжили.

ОШЛОКОВ Павел Аверьянович - орден Славы III степени. Отличился в боях против японских захватчиков в августе 1945-го, был тяжело ранен. Юбилей Победы встретил в Ессентуках. А неврученный орден в электронной базе данных обнаружила дочь фронтовика. "Это стало для отца и для нас самым ярким событием года", - отозвалась на телефонный звонок Ирина Павловна.

МИЛЮКОВА (в девичестве - АБАКУМОВА) Александра Гавриловна - орден Красной Звезды. В годы войны - военфельдшер, лейтенант медицинской службы. Орденом Красной Звезды награждена летом 1945 года, а узнала об этом только в 2015-м, хотя она человек активный, жила и работала в Москве, в Химках, а выйдя на пенсию, долгое время состояла в районном Совете ветеранов. Стараниями сотрудников районного военкомата и Военного комиссариата города Москвы награда была торжественно вручена Александре Гавриловне летом 2015 года.

ТХАГАПСОВА (в девичестве - АВАКУМОВА) Анна Михайловна - медаль "За отвагу". Была разведчицей в партизанском отряде Никифора Коляды - легендарного "Бати". И лично им представлена к награде весной 1942 года. Медаль с войны пришла к Анне Михайловне в город Майкоп, Республика Адыгея.

СУХИХ Анатолий Михайлович - медаль "За отвагу". На войне был связистом, много раз приходилось под огнем восстанавливать перебитый телефонный кабель. В один из таких моментов его ранило, попал в госпиталь. Медаль, которой он был награжден за боевые отличия, нашлась только теперь и пришла в поселок Ахтырский Краснодарского края, где фронтовик до выхода на пенсию работал школьным учителем. А вручили награду аккурат в день рождения супруги - Раисы Николаевны, которая преподавала русский язык и литературу в той же школе. "Такой вот получился подарок с войны", - подытожил глава семьи.

ПОПОВ Владимир Иванович - медаль "За отвагу". Ушел на фронт в 17 лет, как только узнал о гибели отца. Отважно воевал в артиллерийском полку, за что его дважды - в октябре и ноябре 1944 года - представили к медали "За отвагу". Обе награды нашлись уже после войны: одна - в 1983 году, а другая - только осенью 2015-го. В станице Кущевской Краснодарского края теперь есть дважды кавалер самой почитаемой солдатской медали.

ИВАНОВ Николай Степанович - медаль "За боевые заслуги". Участвовал в войне с Японией, автоматчик 138-го стрелкового полка. Был награжден в сентябре 45-го, а нашла солдата его боевая медаль только через 70 лет - в Ростове-на-Дону.

ЗУЕВ Петр Михайлович (1925 - 2015) - медаль "За боевые заслуги". Запоздалая награда с войны нашла его в Новосибирске и в буквальном смысле подняла с больничной койки. Петр Михайлович собрал остатки сил, вернулся домой, по-солдатски стоя выслушал наградной приказ, и медаль заняла почетное место на лацкане его пиджака. А за неделю до нового 2016 года из Новосибирска пришло печальное известие от племянницы Любови Подзолкиной: 90-летний Петр Михайлович Зуев скончался. Вышло так, что медаль "За боевые заслуги", которой 19-летний боец был награжден еще в 1945-м, смогли найти и вручить ему лишь за два месяца до смерти.

ПРИЧЕПА (в девичестве - КОСМАЧЕВА) Анна Савельевна - медаль "За боевые заслуги". Была в войну и санитаркой, и медсестрой, и поваром в госпитале - но это уже в 45-м, после Победы. О том времени если и вспоминает, то коротко и с болью: кровь, пот, слезы. Первые годы после возвращения в родной Смоленск восстанавливала порушенное войной. И потом была на виду, много лет работала техническим секретарем в Смоленском обкоме партии. Но найти ее, чтобы вручить награду, за 70 лет не смогли. Да и в том году, когда медаль-таки обнаружилась, ее вручение неоправданно затянули. К 25 сентября, когда в Смоленске отмечают День города и День освобождения Смоленщины, забрать в Москве уже оформленную награду не успели. Привезли через несколько дней и вручили "в домашней обстановке"…

КАТКОВ Павел Васильевич - медаль "За оборону Кавказа". В годы войны - стрелок 6-й гвардейской бригады и 151-й стрелковой дивизии, получил тяжелое пулевое ранение руки, демобилизован в ноябре 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета от 1 мая 1944 года награжден медалью "За оборону Кавказа". Стараниями сотрудников Военного комиссариата города Москвы и райвоенкомата награда найдена и вручена 7 мая 2015 года на торжественном собрании в Доме правительства Москвы на Новом Арбате.

АЛЕКСЕЕВА Ольга Дмитриевна - медали "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В годы войны была техником вооружения в 110-м гвардейском штурмовом авиаполку - готовила Ил-2 к вылету на боевое задание: заряжала авиационные пушки и пулеметы, вдвоем с напарницей подвешивала на крылья бомбы и ракеты. Летом 45-го женщин из полка демобилизовали первыми, а вместо полагавшихся им в тот момент медалей выдали подтверждающие справки. В военкомате, куда встала на учет ефрейтор Алексеева, бумаги со временем затерялись. Но в год 70-летия Победы Ольга Дмитриевна решила "идти до победного". Благодаря ее настойчивости подтверждающие документы были найдены в Центральном архиве Министерства обороны. А 5 декабря 2015 года, на торжественном собрании ветеранов в годовщину первых побед под Москвой, Ольге Дмитриевне Алексеевой вручили все три полагающиеся награды.

ДОЛГОПОЛОВА (в девичестве - КОЗЛОВА) Зинаида Ивановна - медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После окончания в 1942 году Коломенского медицинского училища была операционной сестрой в эвакуационном госпитале ЭГ- 4844 Западного фронта, а с февраля 44-го по декабрь 45-го - в ЭГ-671 третьего Белорусского фонта. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", которую она своевременно не получила, вручена 7 мая 2015 года в Доме правительства Москвы на Новом Арбате.

2016 год

ПОДОЛЬСКАЯ (Березина) Зинаида Николаевна - медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Была санитаркой 232 военно-санитарного поезда. Семьдесят три года прошло - целая жизнь, а сандружинница Зина Березина все еще помнит первый рейс санитарного поезда, с которым она отправилась на свою войну. И вокзал Казанский, и даже путь N 1, с которого их провожали. В шестом вагоне ее напарницей была Потапова Маша, а старшей медсестрой - Лидия Ломакина. Трех цифр, что обязательно имел в своем наименовании военно-санитарный поезд, память не сохранила, а вот как звали комиссара Зинаида Николаевна вспомнила - капитан Николай Козырев. В конечном счете это и помогло отыскать подтверждающие документы.

ЧЕРНЕЦКИЙ Оскар Евгеньевич - медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Профессор Ростовского государственного медицинского университета Оскар Чернецкий дождался этой награды только в 92 года, хотя звание ветерана войны оформил еще в 2005-м, но никакими льготами не пользовался.

СУСЛОВ Александр Павлович - орден Славы III степени. "Мы и подумать не могли, что по соседству с нами живет такой скромный человек: 70 лет знал, что награжден орденом, но даже не рассказывал об этом" - так отреагировали жители города Мелеуз в Башкортостане на известие о вручении

90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Александру Павловичу Суслову ордена Славы III степени.

ПЛОТНИКОВ Николай Федотович - орден Красного Знамени. Ошибка в наградном листе задержала награду на 70 лет. К тому дню Николай Федотович Плотников мог передвигаться только с чужой помощью. Но на торжественную церемонию в музее-заповеднике "Сталинградская битва" явился при всем параде. Там и вручили герою орден Красного Знамени - весьма редкую для красноармейца пехотного полка награду, которая ждала этого часа 71 год.

СЫРАЕВ Фатхул - орден Красной Звезды. Сержант Сыраев свое обещание сдержал - Красной Звезды дождался и принял на грудь.Орден за отличие в боях при освобождении Белоруссии 91-летнему фронтовику Фатхулу Сыраеву вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. С тех пор, как ветеран войны узнал, что нашлась его неврученная боевая награда, он жил в ожидании этого дня.

СКОРОХОД Борис Федосеевич - орден Славы III степени. Наградили отважного красноармейца в двадцать лет - за отвагу в боях весной 45-го. А орден на лацкане его пиджака заблестел, когда ветерану-фронтовику перевалило за девяносто. Найти приказ и собрать подтверждающие документы помогла внучка. Награду торжественно вручили во дворце культуры Стерлитамака.

ПОПОВ Николай Васильевич - медаль "За отвагу". В приказе от 22 января 1945 года, написанном от руки, говорится, что помощник командира взвода 9-й стрелковой роты 1191-го стрелкового Выборгского полка 358-й Ленинградской стрелковой дивизии Попов Николай Васильевич представлен к медали "За отвагу" - за то, что при прорыве немецкой обороны 13 января 1945 года действовал смело и мужественно. А получал свою солдатскую награду Николай Васильевич Попов в 91 год, став к тому времени почетным жителем Кирова и основателем одного из первых в городе коммерческих банков.

2017 год

ПЫЗИН Петр Алексеевич - орден Красной Звезды. Приказ об этом награждении был подписан в мае 45-го. Но эта фронтовая награда шла с войны больше семидесяти лет. И кто знает - дошла бы, не случись фронтовику на склоне лет переехать из Донецкой области в Калининград…

КОРОЛЕВ Василий Иванович - два ордена Красной Звезды фронтовик получил в один день. Вместе с награжденным этого события долго и с надеждой ждали его близкие.

ШИРИНЯ Кирилл Кириллович - орден Отечественной войны II степени. Эту награду 96-летнему фронтовику вручил министр обороны России Сергей Шойгу. "За прошедшие 70 лет, - сказал в ответном слове ветеран, - награда стала в 70 раз дороже". А в годовщину Сталинградской битвы Кирилл Кириллович Шириня был гостем "Российской газеты" и с завидным терпением отвечал на многочисленные вопросы коллег-журналистов.

2018 год

БРАТУШЕВ Степан Васильевич - медаль "За боевые заслуги". Награду жителю Симферополя вручили в начале января, что совпало с днем рождения фронтовика. А до этого, пока Крым был под украинской юрисдикцией, помочь ветерану в поиске и оформлении нужных бумаг никто не хотел…

О боевых наградах, пришедших к живым фронтовикам, в проекте "Звезды Победы" рассказали журналисты "Российской газеты" Светлана Брайловская (Казань), Вера Черенева (Санкт-Петербург), Елена Мелихова и Лариса Ионова (Ростов-на-Дону), Наталья Решетникова и Нина Рузанова (Новосибирск), Дмитрий Раичев (Смоленск), Татьяна Павловская (Краснодар), Елена Брежицкая (Ставрополь), Андрей Андреев (Киров), Роман Мерзляков (Волгоград), Гульназ Данилова (Уфа), Ульяна Вылегжанина (Калининград), Михаил Сухарев (Ставрополь), Илья Изотов (Симферополь).

Лица героев, которых осталось совсем мало, и сами эти волнующие моменты живой, уходящей от нас истории запечатлели коллеги фотокорреспонденты Аркадий Колыбалов, Александр Корольков, Сергей Куксин, Сергей Михеев, Михаил Синицын.

Яркие, выразительные снимки героя-фронтовика Ивана Тихоновича Кипы из города Шахты оставил на память его семье и всем нам фотокорреспондент Виктор Погонцев. Самого Виктора Филипповича - нашего коллеги, экстра-профессионала и замечательного человека, в конце 2015 года не стало.

Добрую память о нем и об ушедших ветеранах-фронтовиках мы сохраним, а общее дело продолжим.

P. S.

Что делать и куда общаться, если вы обнаружили в нашей базе сведения о неврученной награде известного вам фронтовика? Или - нашли своего отца, деда, близкого родственника?

Порядок действий в типичных случаях

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