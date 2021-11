Киноитоги недели: фильмы мэтров, три интересных сериала, новые скандалы

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьеры недели: "Французский вестник" и "Последняя дуэль"

Новый фильм неисправимого перфекциониста Уэса Андерсона - квинтэссенция его творчества с безупречной картинкой, трогательным ретроградством и безумным кастом - кажется, проще перечислить звёзд первой величины, которых во "Французском вестнике" нет. Именно за это "Вестника" многие и критиковали - дескать, так много в нём характерных андерсоновских черт, что неизбежна передозировка - да ещё и современные тренды он, негодяй такой, имеет наглость игнорировать. Но для истинных поклонников режиссёра это, конечно, вовсе не недостатки, а настоящие именины сердца.

Фото: kinopoisk.ru

Ридли Скотт между тем отметился масштабным фильмом о средневековых нравах - деконструкторским, разумеется, как сейчас модно, в феминистском русле. Впечатление от остроумного и мастерски реализованного "расёмоновского" подхода с мощным актёрским составом - Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Кормер, Бен Аффлек - несколько портит чрезмерный дидактизм, но достоинства ленты всё равно существенны.

Более развёрнутые обзоры главных фильмов недели - в нашей регулярной рубрике "Что в кино".

Сериалы недели: "Беспринципные", "Ковбой Бибоп", "Великая"

В этот раз мы выбрали сразу три премьеры на любой вкус, которые объединяет легкая, нарочито несерьезная манера повествования.

Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон российского сериала "Беспринципные" о буднях отечественной элиты, сконцентрированной в районе Патриарших прудов, и желающих примкнуть к ней. Деревянко, Виторган, Дапкунайте, Колокольников, Акиньшина и иже с ними примерили старые роли, руководствуясь базовыми энергосберегающими технологиями. Ничто не способно изменить персонажей, которые становятся всё более картонными, а ситуации, в которые они попадают, всё менее правдоподобными. Впрочем, сериалу, как и раньше, можно многое простить за жизнеутверждающую воздушность и попытку утихомирить классовую ненависть (те же "Содержанки", кажется, её только разжигали и никакой воздушностью не пахли).

Фото: kinopoisk.ru

Одна из самых громких премьер Netflix этой осени - "Ковбой Бибоп", адаптация культового аниме с Джоном Чо в главной роли. Космический вестерн о приключениях бесстрашного авантюриста и его друзей в мире, где причудливым образом смешались прошлое и будущее, ретро - с киберпанком. Традиционный для Netflix мискаст уже не так режет глаз, как в "Ведьмаке" или "Тетради смерти". И на том спасибо. Стерильное игровое кино, сделанное с большим уважением к оригиналу, но значительно уступающее ему в эстетическом плане, и не привносящее в старую историю ничего принципиально нового. Фанатам аниме будет скучно и иногда горячо в филейной области. Тем, кто незнаком с оригиналом, сериал может показаться любопытным. И поголовно все будут умиляться умнейшему существу во Вселенной, заключенному в теле очаровательного корги.

И напоследок - сериал, который вовсе не хочется рекомендовать, однако и обойти вниманием, помня о резонансе, которым сопровождался первый сезон, не получится. Даже учитывая, что второй сезон "Великой" значительно менее трэшевый, чем предшествующий, тут, конечно, не стоит ждать исторической достоверности. Весь набор стереотипов и клише о России с пьяными медведями и воинственными балалайками на месте и сохраняют всю ту же - весьма хамскую - интонацию. Персонажей Эль Фаннинг и Николаса Холта пытаются сделать глубже и симпатичнее, а сценаристы наконец-то вспомнили про сюжет, немного отвлекшись от генерирования абсурдной дичи. С относительным успехом, но фанатская база наверняка воспримет на хузза.

Анонс недели: "Обитель зла: Раккун-Сити", "Энканто", "Купе номер 6"

На следующей неделе нас ждёт несколько крайне интригующих премьер.

Грядёт перезапуск культовой франшизы "Обитель зла", основанной на ещё более культовой серии игр. Ни Миллы Йовович, ни Пола У.С. Андерсона, зато заявленная близость к оригинальному игровому сюжету. Трейлер - здесь.

Новый диснеевский мультик "Энканто" про колумбийскую (diversity на месте) семью Мадригаль, в которой все обладают волшебными способностями. Все - кроме главной героини Мирабель. Которая, конечно, тоже особенная, даже "особеннее" всех остальных. Пестрая и визуально богатая, как и положено детскому продукту студии, сказка с немудрёной, но адекватной моралью. Трейлер - здесь.

Фото: kinopoisk.ru

Номинант на "Оскар" от Финляндии снят совместно с Россией и полон наших актёров, а заодно - развесистой клюквы. Где-то добродушной, где-то - не очень. К подобному восприятию нашей страны мы уже, в общем-то, привыкли, хотя его нерушимость уже давно изрядно утомляет. Но для ознакомления небесполезно. В главной мужской роли - Юра Борисов, трейлер - здесь.

Трейлер недели: "Человек-паук: Нет пути домой"

Тут, конечно, без вариантов - долгожданный второй трейлер фильма о дружелюбном соседе, чей выход не раз откладывался, таки увидел свет и набрал кучу просмотров, породил массу мемов и заставил гиков часами себя пересматривать в поисках подтверждений тех или иных теорий.

Пара недели: Том Холланд и Зедея

И ещё о "Человеке-пауке". Том Холланд впервые публично подтвердил слухи, которые циркулировали с середины лета. Актер рассказал, что у них с Зендеей на съемочной площадке хита Marvel завязался роман. Он подчеркнул, что пара не хотела афишировать отношения, но от папарацци никуда не скрыться, и снимки, на которых Холланда и Зендею запечатлели целующимися, пришлось комментировать. Кто знает: возможно, Холланд просто приревновал подругу к главному секс-символу современности и партнеру Зендеи по "Дюне" Тимоти Шаламе и решил с помощью публичного признания послать тому предупреждение.

Расставание недели: Никита Ефремов и Мария Ивакова

Если история Холланда и Зендеи только начинается, то для отечественной звездной пары Никиты Ефремова и Марии Иваковой она подошла к концу. Их союз часто называли идеальным, умиляясь совместным фотографиям в Instagram. А в 2019 году журнал Glamour признал Ефремова и Ивакову "парой года". Какой-то конкретной причины расставания никто не озвучил, но ходят упорные слухи, что с самого начала отношений в них присутствовал "третий лишний" - персональный психотерапевт Ефремова. Впрочем, возможно, слухи обусловлены традиционным для России недоверием к психологам, на которых готовы списать все беды. В том числе и чей-то разрушенный роман

Скандал недели: юбилей "Гарри Поттера" без Джоан Роулинг

Автора "Гарри Поттера" всемирно известную писательницу Джоан Роулинг не пригласили к участию в съемках спецпроекта, посвященного двадцатилетию выхода на экраны "Философского камня". Премьера эпизода под названием "Возвращение в Хогвартс" состоится 1 января следующего года на HBO Max. Считается, что причина бойкота - "трансфобные" высказывания писательницы. В прошлом году она шутливо отреагировала в Twitter на публикацию, содержащую формулировку "люди, которые менструируют". Роулинг (вполне резонно) предположила, что для этого понятия существует более лаконичное и адекватное определение - женщины. Обидчивые меньшинства юмор не оценили и организовали в Сети травлю, к которой не постеснялись присоединиться молодые актёры из поттерианы, почти всем ей обязанные, и самые "прогрессивные" фанаты серии. Не помогло даже то, что на защиту Роулинг встало феминистическое сообщество и сыгравший Хагрида Робби Колтрейн. Впрочем, поборники "новой морали" еще не присвоили себе монополию на публичное высказывание. В интернете уже запустили флешмоб в поддержку писательницы. От продюсеров требуют вернуть Роулинг полагающуюся ей во франшизе роль - или же перестать зарабатывать на плодах её труда.

Харассмент недели: скелеты в шкафу Мэрилина Мэнсона и "токсичный" Джейк Джилленхол

Новые чудовищные подробности издевательств музыканта и актёра Мэрилина Мэнсона над бывшими подругами и коллегами. Журнал The Rolling Stones подробно рассказал о том, что музыкант десятилетиями избивал, пытал и насиловал девушек. В какой-то момент даже планировал убийство артистки, выступавшей в его шоу. Причем подробно описывал эти эпизоды в собственных песнях, но никто не воспринимал их всерьез, считая метафорой. Специально для садистских утех он оборудовал в своём особняке в Голливуде настоящую комнату пыток со звукоизоляцией, чтобы крики жертв не были слышны. На фоне скандала Мэнсон поспешил избавиться от дома, продав его за смешные по голливудским меркам 1,8 миллиона долларов. В полицию поступили обвинения против Мэнсона от более чем 30 женщин, но пока певца даже не думают задерживать. Отметим, что разоблачения шок-рокера начали звучать ранее. В числе первых Брайана Уорнера (настоящее имя Мэнсона) обвинили в неадекватном выражении чувств его бывшие - актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Августа Бьянко, модели Эшли Морган Смитлайн и другие. В этом свете забавно, что во время первой волны #metoo-движения Мэнсон поспешил выгнать из группы басиста Твигги Рамиреса сразу после обвинений того в изнасиловании.

На фоне жутких новостей о Мэнсоне чистым абсурдом выглядит травля актера Джейка Джилленхола. Певица Тейлор Свифт, с которой они когда-то встречались, выпустила песню All too Well, в которой поведала миру о том, насколько "токсичными" были эти отношения. Теперь интернет-воины "отменяют" Джилленхола, пренебрегавшего личной гигиеной и посмевшего не вернуть Свифт одолженный красный шарф.

Конфликт недели: Miramax против Квентина Тарантино

Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино. Некоторое время назад режиссер решил подзаработать на старом материале и собрался выставить на аукцион некоторые сцены из "Криминального чтива" в виде NFT токенов. В Miramax решили, что Тарантино не обладает коммерческими правами на них и отреагировали максимально жестко и агрессивно. Выглядит всё это как эдакий ироничныйй постскриптум к разрыву Тарантино с основателем и экс-главой Miramax Харви Вайнштейна.

Утраты недели: Игорь Савочкин, Нина Агапова, Валерий Гаркалин

На уходящей недели мы потеряли немало видных деятелей отечественного искусства.

Внезапным стало известие о кончине 58-летнего актёра, известного по "Дозорам" и массе других картин. На прошлой неделе он обратился в больницу с жалобой на боли в спине, а через несколько дней он умер. Причиной названы проблемы с печенью на фоне онкологического заболевания.

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Нина Агапова, сыгравшая более ста ролей на экранах, среди которых - фильмы Рязанова и Гайдая и многие другие известные картины, ушла из жизни в возрасте 95 лет.

От последствий коронавируса на 68-м году жизни скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин, звезда комедии "Ширли-мырли". В начале октября он был госпитализирован с коронавирусом. Все эти недели врачи боролись за его жизнь - увы, безуспешно: актёр умер от полиорганной недостаточности.