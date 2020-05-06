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10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 09:39
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали правила, с которыми придется жить и после эпидемии

Текст: Ирина Невинная
Чем вызван скачок заболеваемости COVID-19 после, казалось бы, стабилизации? Какие правила нужно соблюдать сейчас и после окончания эпидемии? В Минздраве аккумулировали наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с эпидемией. На них ответила главный инфекционист ведомства, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

На фоне первых появившемся оптимистичных прогнозов прошедшей недели и даже заявлений о выходе на "плато" с чем вы связываете новый скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Елена Малинникова: Сегодня проводится в разы больше тестов на коронавирусную инфекцию, чем было несколько недель назад. Рост числа проведенных тестов неизбежно покажет рост числа инфицированных. Если не проводить тесты, то мы будем видеть и иметь только явные случаи заболевания: средней тяжести и тяжелые. Легкие и бессимптомные случаи таким образом вообще не попадут в статистику. И усугубят распространение инфекции. В России стали активнее использовать диагностику по всей территории, а не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

При этом большая часть выявленных - это легкие и бессимптомные формы. Суточный прирост по России в целом составляет 7,9 процента. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51 процент легких случаев, 38 процентов - средней тяжести и 11 процентов тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимы для здравоохранения страны

На фоне усталости от режима самоизоляции граждане стали все больше его нарушать. Чем это чревато в случае, если такие действия примут массовый характер?

Елена Малинникова: Нельзя уподобляться капризным детям, которые ноют "не хочу, не буду". Сегодня от каждого гражданина требуется быть социально ответственным. Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность - заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости. Можно будет выйти из самоизоляции (карантина) быстрее и с меньшими потерями и вернуться к обычной жизни. Это мнение основано на объективной реальности, мнении специалистов.

Если говорить конкретно о вашем медицинском профиле, то какие советы вы можете дать гражданам?

Елена Малинникова: Самый главный совет - если заболели - обращайтесь к врачу! Не выходите из дома (даже в аптеку) и по телефону свяжитесь с врачом. Критично оценивайте свое самочувствие, не ждите когда будет либо лучше или хуже. Не занимайтесь самолечением! При первых симптомах ОРЗ постарайтесь самоизолироваться (в отдельную комнату, наденьте маску). В квартире или доме заболевшего должна проводиться влажная ежедневная уборка, проветривание помещения не реже 4-х раз в сутки, по возможности обеззараживание воздуха. Все контактные в доме должны самоизолироваться и не выходить из дома.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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В случае, если ситуация пойдет по негативному сценарию, какие последствия для пациентов, граждан и системы в целом можно ожидать?

Елена Малинникова: Строить прогнозы - самое неблагодарное занятие. В мире за несколько столетий прошло множество вспышек особо опасных заболеваний. Человечество научилось бороться с инфекцией. Огромная работа, которую проводит сегодня здравоохранение и вся страна - позволяет не сомневаться в конечном успехе. Не будем закрывать глаза на серьезность ситуации, но нужно сохранять оптимизм.

Несколько советов по профилактике коронавирусной инфекции? Какие правила нужно соблюдать сейчас и, возможно, после эпидемии?

Елена Малинникова: Во-первых, носите маски в общественных местах и местах общего пользования и избегайте тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе.

Второе. Не выезжайте в другие регионы без особой на это нужды. Не посещайте родственников, друзей, не контактируйте с лицами старше 65 лет, с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Третье. Тщательно мойте руки не менее минуты с обработкой мест под ногтями и между пальцами.

Четвертое. Хорошо термически обрабатывайте пищу и не пейте сырую воду.

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