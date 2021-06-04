Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Новости проекта
В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V" 08:57
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом 01:37
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян 02.06.2021
В "Векторе" рассказали, как долго сохраняется иммунитет после "ЭпиВакКороны" 02.06.2021
Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 01.06.2021
Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных 28.05.2021
Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 28.05.2021
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19 28.05.2021
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян 27.05.2021
Прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны для окружающих 27.05.2021
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 27.05.2021
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 27.05.2021
Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени 25.05.2021
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом 24.05.2021
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 24.05.2021
Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Кемерова 24.05.2021
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 19.05.2021
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 19.05.2021
В Подмосковье к 23 мая планируют привить от COVID-19 миллион человек 16.05.2021
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса 15.05.2021
ВОЗ предупредила об опасности второго года пандемии COVID-19 14.05.2021
Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19 12.05.2021
Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз 11.05.2021
Путин призвал соблюдать масочный режим 10.05.2021
ВОЗ призвала временно отказаться от патентной защиты вакцин от COVID-19 07.05.2021
Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" 05.05.2021
В МИД РФ рассказали о вакцинировании россиян за рубежом 04.05.2021
В Роспотребнадзоре оценили шансы на пожизненный иммунитет после COVID-19 04.05.2021
Врач назвала простой способ восстановления организма после COVID-19 04.05.2021
Врач рассказала об опасности коронавируса для системы кровообращения 04.05.2021
Вернувшиеся в Россию туристы обязаны дважды сдать ПЦР-тест 03.05.2021
Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19 02.05.2021
Минздрав: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 02.05.2021
Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии 01.05.2021
Ужесточаются санитарные требования к возвращающимся из-за границы россиянам 01.05.2021
Роспотребнадзор: Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания 29.04.2021
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 28.04.2021
В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны" 28.04.2021
В Минздраве отчитались о росте зарплат медиков в 2020 году 27.04.2021
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 26.04.2021
Мурашко: В ковидных стационарах находятся почти 110 тысяч человек 26.04.2021
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом 23.04.2021
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 22.04.2021
Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 миллиона россиян 19.04.2021
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 16.04.2021
Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19 15.04.2021
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 11.04.2021
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 09.04.2021
В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет во всех флагманских центрах "Мои Документы" 09.04.2021
"Вектор" назвал сроки обновления "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19 08.04.2021
Мурашко: Лечение от COVID-19 в России проходят 347 тысяч пациентов 06.04.2021
В Москве завершился набор добровольцев исследования вакцины "Спутник Лайт" 05.04.2021
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19 04.04.2021
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа 02.04.2021
Гинцбург рассказал о передаче антител к COVID-19 от матери к ребенку 02.04.2021
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 01.04.2021
Голикова: Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения 31.03.2021
Путин предложил расширить программу реабилитации работников в санаториях 31.03.2021
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус 30.03.2021
Часть "коронавирусных" послаблений ЦБ завершится на этой неделе 28.03.2021
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 25.03.2021
Военные атташе из 50 стран и члены их семей привились "Спутником V" 14.03.2021
В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 09.03.2021
Ракова прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России 08.03.2021
Более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Москве 08.03.2021
Медведев поручит проработать вопрос об отсрочке уплаты налога на имущество 05.03.2021
Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19 04.03.2021
Путину доложили о работе над вакцинами от COVID-19 следующего поколения 01.03.2021
Разработчики "Спутник V" подали заявку на регистрацию "Спутник Лайт" 28.02.2021
Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса 26.02.2021
Мурашко предостерег регионы от ускоренного снятия ограничительных мер 25.02.2021
Центр им. Чумакова готовится производить в месяц 500 тысяч доз вакцины от COVID 20.02.2021
Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям 20.02.2021
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 15.02.2021
Оперштаб: Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 13.02.2021
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 10.02.2021
Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты 05.02.2021
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 03.02.2021
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 02.02.2021
Путин отметил рост объемов банковских кредитов 01.02.2021
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей для больных COVID-19 29.01.2021
Котяков: До конца года число безработных сократится на миллион 28.01.2021
Воробьев: Мы снимем ограничения по COVID, как только будет меньше 900 больных в сутки 28.01.2021
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 27.01.2021
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 27.01.2021
Ракова: В Москве свободна половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 25.01.2021
Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять 23.01.2021
В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме 23.01.2021
Более 640 тысяч социальных услуг оформили в Москве на горячей линии по COVID 22.01.2021
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V" 21.01.2021
В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы 21.01.2021
Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки 21.01.2021
Удаленку и домашний режим в Москве продлили для защиты горожан из групп риска 21.01.2021
Матвиенко: "Ковидные паспорта" в России не нужны 20.01.2021
Мурашко: Более 60 тыс. студентов участвуют в лечении больных коронавирусом 20.01.2021
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 20.01.2021
Минздрав утвердил правила вакцинации в регионах 19.01.2021
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве 19.01.2021
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 14.01.2021
Чернышенко: Единый номер 122 работает в праздничные дни без сбоев 04.01.2021
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 30.12.2020
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 29.12.2020
1 и 7 января вакцинация от коронавируса в Подмосковье вестись не будет 28.12.2020
В Подмосковье открыта запись на вакцинацию от коронавируса для жителей 60+ 28.12.2020
Попова: В России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу 23.12.2020
Вице-мэр Ракова: Москва продолжает реализовывать городские проекты в период пандемии 23.12.2020
Ракова: Ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность 23.12.2020
Мишустин сообщил о 60 млрд рублей на выплаты медработникам 22.12.2020
В AstraZeneca пояснили причины комбинированной вакцинации со "Спутником V" 21.12.2020
Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19 21.12.2020
Прививать от коронавируса будут пожилых людей и хронических больных 21.12.2020
Андрей Воробьев назвал потери Подмосковья от COVID-19 21.12.2020
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 18.12.2020
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма 18.12.2020
Путин: Решение об открытии границ примут врачи 17.12.2020
В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса 17.12.2020
Колл-центр Комплекса соцразвития Москвы обработал 1,6 миллиона вызовов 17.12.2020
Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки столичного бизнеса 16.12.2020
Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 16.12.2020
Собянин рассказал, когда столичные школьники вернутся к очному обучению 16.12.2020
Собянин оценил возможность сохранения ограничений по COVID-19 в 2021 году 16.12.2020
В Калининграде кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь 16.12.2020
ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19 16.12.2020
Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 15.12.2020
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 15.12.2020
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15.12.2020
Собянин утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим в пандемию в поликлиниках 15.12.2020
В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19 15.12.2020
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Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14.12.2020
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Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 14.12.2020
В Петербурге временно отменили очные занятия в кружках и секциях 14.12.2020
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Собянин назвал условие для ограничений по коронавирусу 13.12.2020
В подмосковных ресторанах необходима будет справка о прохождении теста на COVID 11.12.2020
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Власти: В Петербурге могут смягчить ограничения для рестораторов 11.12.2020
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Экономика
04.06.2021 10:04
Текст: Матвей Линник

Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации препарата "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Время регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний - ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части", - цитирует его ТАСС.

Дмитриев выразил надежду, что процесс регистрации вакцины не будет политизирован.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств. Представители данных организаций уже приезжали в Россию, чтобы проверить площадки, где производится препарат.

Согласно последним исследованиям, эффективность "Спутника V" составляет 97,6%.

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