Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации препарата "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Время регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний - ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части", - цитирует его ТАСС.

Дмитриев выразил надежду, что процесс регистрации вакцины не будет политизирован.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств. Представители данных организаций уже приезжали в Россию, чтобы проверить площадки, где производится препарат.

Согласно последним исследованиям, эффективность "Спутника V" составляет 97,6%.