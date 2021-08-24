Как сочетаются разные прививки

На прошлой неделе в регионы отправили первую партию вакцин против гриппа - раньше, чем обычно, чтобы у людей была возможность спокойно сделать прививку и от коронавируса, и от гриппа еще до наступления сезона простуд. Как сочетать эти прививки и вообще стоит ли защищаться от гриппа, которого в прошлом году почти не было? Читателям "РГ" - Недели ответила наш постоянный эксперт, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В прошлом сезоне обошлось без гриппа, но это не значит, что он не придет на этот раз. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Так ли уж важно сделать прививку от гриппа? Прошлой зимой им почти не болели.

Наталья Пшеничная: Да, в сезоне 2020-2021 гг. в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. Такая же ситуация была и в других странах - эпидемии гриппа не было, наблюдалась либо спорадическая заболеваемость, либо небольшие локальные вспышки.

Тем не менее в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции вакцинация от гриппа по-прежнему остается актуальной, это подтверждают ведущие международные и российские эксперты. Благодаря ежегодной вакцинации в последние годы в России удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, мы это отчетливо прослеживали в течение нескольких лет. Вакцинация от гриппа также позволила снизить и нагрузку на систему здравоохранения, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания, нуждающихся в стационарном лечении. Конечно, во время пандемии мы стали активнее использовать неспецифические профилактические меры против SARS-CoV-2 - социальное дистанцирование, масочный режим, гигиену рук, дистанционную работу и обучение, и это положительно сказалось и на распространении гриппа, и прочих ОРВИ - произошло снижение циркуляции вирусов гриппа среди населения.

Тем не менее, без всякого сомнения, вакцинация от гриппа остается актуальной как никогда.

Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Во-вторых, по клинической картине две эти вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до момента, когда будет получено лабораторное подтверждение диагноза. Понятно, что это может быть опасно, особенно для людей с сопутствующей патологией. Так что сейчас важно не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлом эпидемическом сезоне, это вовсе не означает, что он не придет и в этом.

Как сочетать две прививки: от COVID-19 и гриппа? Многие сейчас делают первую прививку от "короны", а некоторым уже пришла пора ревакцинироваться.

Наталья Пшеничная: Правило простое: привиться от гриппа рекомендуется по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Также можно сначала сделать прививку от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19.

Говорят, что нужно прививаться от COVID-19 всем, независимо от возраста. Вот, например, студентам минобрнауки рекомендует вакцинироваться до начала учебного года, и даже вроде решено, что без прививки придется учиться удаленно. Почему так подталкивают к вакцинации, если у молодых болезнь протекает нетяжело? Тем более, зачем прививаться переболевшим?

Наталья Пшеничная: Есть данные исследований, что у переболевших антитела к коронавирусу сохраняются на высоком уровне три-четыре месяца, а потом постепенно снижаются, иммунная защита ослабевает. После вакцины высокий титр антител держится минимум полгода. Поэтому лучше вакцинироваться, это дает более длительную и надежную защиту. У тех, кто переболел легко, период циркуляции антител на высоком уровне обычно еще короче, поэтому и защита у них более кратковременная.

Что касается прививки для молодежи, я не буду сейчас говорить о социальной ответственности, о том, что надо думать о защищенности тех, кто рядом - о родителях, бабушках-дедушках, хотя это очень важно. Но ведь даже легкая форма COVID-19 может закончиться постковидным синдромом. На нарушение памяти, способность воспроизводить и анализировать информацию, ухудшение внимания и другие когнитивные проблемы жалуются даже молодые пациенты.

И ведь мы еще далеко не все знаем об отдаленных последствиях этой инфекции. Знаем, что она вызывает гипоксию, от которой страдают не только легкие, но и центральная нервная система, легкие, сердце, почки, одним словом, весь организм. Как это аукнется для человека в будущем - нам еще предстоит увидеть и изучить. Поэтому не стоит рисковать, если есть возможность защититься от заражения и не болеть, однозначно лучше не болеть.

Велик ли риск появления штамма-мутанта, который "обойдет" вакцину?

Наталья Пшеничная: Да, вероятность такая существует, что в конце концов появится мутация, которая так изменит свойства коронавируса, что против этого нового штамма вакцина будет неэффективна. К сожалению, чем дольше вирус циркулирует в популяции, тем больше он мутирует и тем больше возможностей для появления такой мутации. Пока из-за медленных темпов вакцинации остается большое количество незащищенных, восприимчивых к вирусу людей, он будет продолжать изменяться - это аксиома.

И за рубежом, и у нас описаны примеры, когда человек заражался двумя штаммами коронавируса сразу - и это еще одна возможность для мутаций

Особенно важно защищать людей из группы риска, которые в случае заражения болеют длительно и тяжело, и то, что вирус в их организме находится долго, дополнительно поддерживает эту возможность появления новых мутаций.

К слову, и за рубежом, и у нас описаны примеры, когда человек заражался двумя штаммами коронавируса сразу. И такие случаи - еще одна возможность для возникновения новых вариаций. В организме больного эти два штамма могли активно обмениваться генетической информацией, и это могло привести к возникновению нового штамма с измененным геномом. Может быть, измененным настолько, что он способен прорвать иммунную защиту, и тогда придется пересматривать состав вакцин. Пока, к счастью, такой необходимости нет.

"Спутник Лайт" для 60+

Вакцину "Спутник Лайт" разрешили применять для 60-летних и старше. При этом в Минздраве России уточнили, что по-прежнему тем, кто не болел COVID-19 и прививается впервые, надо делать "Спутник V" - он сформирует полноценный иммунный ответ. А "лайтовая" версия вакцины оптимальна для вакцинации после болезни, ревакцинации и применения у пациентов со снижением функции иммунной системы.

В инструкции к "Спутнику Лайт" также указывается, что с учетом рекомендаций ВОЗ для достижения уровня коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против ковида по эпидемическим показаниям спустя полгода после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации. "Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев в возрасте старше 18 лет. Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует гуморальный иммунный ответ. На 28-й день сероконверсия обнаружена у 96,88% здоровых добровольцев", - говорится в документе.

Передышка до сентября?

В понедельник в России было зафиксировано 19 454 новых случая заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с 23 июня, когда было выявлено 17 594 заболевших. Тем не менее многие эксперты настроены не слишком оптимистично: до конца эпидемии еще надо дожить, а в сентябре-октябре, скорее всего, нас ждет новый рост заболеваемости. Почему?

Врач-инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков высказал мнение радио Sputnik, что нынешнее снижение числа заболевших - это только временная передышка.

"Прогнозировать ситуацию очень тяжело. У нас сохраняется огромная прослойка восприимчивого к коронавирусной инфекции населения, то есть не иммунизированная прослойка. После окончания отпускного периода, когда начнется процесс обучения в школах и институтах, скорее всего, эта прослойка начнет заражаться коронавирусной инфекцией. С вероятностью больше 90% мы в середине или конце сентября получим рост заболеваемости", - предположил Евгений Тимаков.

Подготовила Ирина Невинная