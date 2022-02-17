Эпидемиолог Горелов: Специалисты пересматривают отношение к легкому течению "омикрона"

Заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", не относится к легким. Госпитализация не падает, она растет, не только потому, что этот штамм более заразен и поражает больше людей, но и потому, что статистика по тяжелым случаям примерно такая же, что и при заражении штаммами-предшественниками. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии. Это в раннем периоде после острой фазы инфекции - лонг-ковид, в дальнейшем - постковид ", - пояснил Александр Горелов.

Он отметил, что этому подвержены как взрослые, так и дети. В частности, по данным шведских ученых, симптомы постковида наблюдаются у каждого третьего ребенка.

"Причина уже понятна: ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем. И, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - пояснил Горелов.

Эксперт также подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой "шоковым", то есть часто поражаемым органом, является головной мозг. Неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего, переболевшего ковидом, включая и легкие формы.

"Сейчас выделен "букет" из наиболее часто встречающихся неврологических и психических проблем - их 16. Набор симптомов индивидуален - у кого-то наблюдается 4-5 признаков из этого перечня, у кого-то только 1-2, но они могут сохраняться на протяжении длительного времени. Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - подчеркнул Горелов.

К наиболее часто встречающимся признакам неврологических проявлений постковида относятся бессонница, тревожность, депрессия - на них жалуется от 15 до 20 процентов пациентов - такие данные опроса привел директор ВЦИОМ Кирилл Родин. В целом же, как показали исследования ВЦИОМ, эти и другие симптомы неврологических и когнитивных нарушений отметили 79% от общего числа опрошенных.

По словам Александра Горелова, в программу диспансеризации для постковидных пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Во многих случаях реабилитационная программа для таких больных составляется из общеукрепляющих мероприятий - лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, физиотерапии, а также при необходимости - медикаментозной терапии.