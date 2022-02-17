Эпидемиолог Горелов: Специалисты пересматривают отношение к легкому течению "омикрона"

Новости

Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку 12:18
Названа самая дорогая улица Москвы 11:59
По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений 11:47
Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ 11:44
Корветы Балтийского флота вернулись из похода в Атлантику 11:29
Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров 11:26
Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке 11:23
Британия собирается отменить "золотые" визы 11:21
У сериала "Настоящий детектив" будет четвертый сезон 11:12
Лукашенко посетил маневры "Союзная решимость-2022" 11:11
Фигурное катание: Женщины, произвольная программа. Онлайн 11:11
В Мурманской области отменили проверку QR-кодов в кино, общепите и ТРЦ 11:02
Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые "Союзы" из французской Гвианы 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Чернышенко объявил о продлении программы создания кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Хуснуллин: Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 12:13
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: Специалисты пересматривают отношение к легкому течению "омикрона"

Текст: Ирина Невинная
Заболевание коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон", не относится к легким. Госпитализация не падает, она растет, не только потому, что этот штамм более заразен и поражает больше людей, но и потому, что статистика по тяжелым случаям примерно такая же, что и при заражении штаммами-предшественниками. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

"Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии. Это в раннем периоде после острой фазы инфекции - лонг-ковид, в дальнейшем - постковид ", - пояснил Александр Горелов.

Он отметил, что этому подвержены как взрослые, так и дети. В частности, по данным шведских ученых, симптомы постковида наблюдаются у каждого третьего ребенка.

"Причина уже понятна: ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем. И, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - пояснил Горелов.

Эксперт также подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой "шоковым", то есть часто поражаемым органом, является головной мозг. Неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего, переболевшего ковидом, включая и легкие формы.

Фото: Reuters
Как не ошибиться при лечении "омикрона" дома

"Сейчас выделен "букет" из наиболее часто встречающихся неврологических и психических проблем - их 16. Набор симптомов индивидуален - у кого-то наблюдается 4-5 признаков из этого перечня, у кого-то только 1-2, но они могут сохраняться на протяжении длительного времени. Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - подчеркнул Горелов.

К наиболее часто встречающимся признакам неврологических проявлений постковида относятся бессонница, тревожность, депрессия - на них жалуется от 15 до 20 процентов пациентов - такие данные опроса привел директор ВЦИОМ Кирилл Родин. В целом же, как показали исследования ВЦИОМ, эти и другие симптомы неврологических и когнитивных нарушений отметили 79% от общего числа опрошенных.

По словам Александра Горелова, в программу диспансеризации для постковидных пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Во многих случаях реабилитационная программа для таких больных составляется из общеукрепляющих мероприятий - лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, физиотерапии, а также при необходимости - медикаментозной терапии.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей