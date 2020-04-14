Для чего нужно тестирование на COVID-19

Новости

СМИ: Надежда Бабкина в тяжелом состоянии из-за коронавируса 20:44
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США 20:41
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с "застрявшими" в США школьниками 20:27
Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней 20:24
В Крыму храмы закроют для посещения на Пасху 20:12
МВД Крыма разъяснило, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции 20:05
В МИД выясняют судьбу застрявших в США российских школьников 19:54
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
Саудовская Аравия подтвердила сокращение нефтедобычи 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 20:35
Рубрика: Общество

Из какого теста

Для чего нужно тестирование на COVID-19
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Про тестирование по поводу COVID-19 слышали все. Но далеко не все разобрались, какие бывают тесты и для чего они нужны. "РГ - Неделя" собрала самые злободневные вопросы.
Только что появившиеся тесты для определения уровня антител в первую очередь нужны медикам - чтобы оценить их защищенность. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Только что появившиеся тесты для определения уровня антител в первую очередь нужны медикам - чтобы оценить их защищенность. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Только что появившиеся тесты для определения уровня антител в первую очередь нужны медикам - чтобы оценить их защищенность. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Какие бывают тесты?

Сейчас используют два типа тестов: диагностические и для определения антител в крови. Первый тип тестов определяет присутствие вируса в организме. То есть, проще говоря, инфицирован ли человек COVID-19. Таких тестов по стране сделано уже более миллиона.

Фото: sobyanin.ru
Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней

Второй тип тестов - серологический, на наличие антител - нужен, чтобы понять, встречался ли с вирусом человек раньше, переболел ли он и есть ли у него иммунитет к COVID-19. Разработка этих тест-систем была закончена совсем недавно, а производство началось только с нынешней недели. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в первую очередь эти тесты начнут делать медикам, чтобы оценить, насколько их организм защищен от инфекции. Более отдаленная цель - провести широкое тестирование, чтобы иметь возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации.

Можно ли сдать тест самому?

Такая возможность появилась с конца марта в Москве, Подмосковье, Петербурге, некоторых других городах. Если до этого тесты выполняли только лаборатории Роспотребнадзора, то теперь подключены частные лаборатории и клиники. Они выполняют анализы всем желающим на коммерческой основе.

Зачем нужен такой тест?

В коммерческую лабораторию обращаются люди, у которых нет симптомов болезни (потому что в противном случае они идут к врачу и, если есть показания, тест им проведут бесплатно). Специалисты отзываются о таком тестировании по-разному: одни говорят, что если симптомов нет, то тест, скорее всего, покажет отрицательный результат, и большого смысла в этом нет. Ведь человек может заразиться и после тестирования. Другое мнение: люди должны иметь возможность сделать тест по своему желанию - это их право. К тому же COVID-19 может протекать бессимптомно, и, не сделав тест, человек просто не узнает, что он заразен для окружающих.

Где сделать и сколько это стоит?

О новом анализе заявили несколько крупных сетевых лабораторий.

Фото: iStock
Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания

"Гемотест" выполняет тесты в Москве и Подмосковье. С начала этой недели услуга подорожала до 2400 руб. Лаборатория "Хеликс" имеет отделения в Петербурге и Москве. Тест здесь можно сдать за 1900 руб., курьер приезжает прямо на дом. В лаборатории персонифицированной медицины LabQuest сдать анализ можно как в офисе, так и вызвать лаборанта на дом. Здесь используют тест-системы четырех российских разработчиков, и их заявленная точность более высокая по сравнению с первой тест-системой, разработанной еще в январе. Выполнение анализа в офисе стоит 3000 рублей, плюс 395 рублей надо заплатить за забор мазка. В случае выезда курьера на дом - доплата 2000 рублей.

Как узнать о тестировании в вашем регионе?

Лаборатории, организовавшие тестирование на COVID-19, обязательно контактируют с Роспотребнадзором и получают от него разрешение. Поэтому информацию о медучреждениях, выполняющих тесты без назначения врача, можно получить в региональном подразделении федеральной службы. "Сегодня исследования проводятся во всех регионах, более чем в 200 лабораториях государственных и 22 частных", - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Для более широкого тестирования к государственным лабораториям подключили также частные. Фото: РИА Новости
Общество Здоровье

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ