Для чего нужно тестирование на COVID-19

Какие бывают тесты?

Сейчас используют два типа тестов: диагностические и для определения антител в крови. Первый тип тестов определяет присутствие вируса в организме. То есть, проще говоря, инфицирован ли человек COVID-19. Таких тестов по стране сделано уже более миллиона.

Второй тип тестов - серологический, на наличие антител - нужен, чтобы понять, встречался ли с вирусом человек раньше, переболел ли он и есть ли у него иммунитет к COVID-19. Разработка этих тест-систем была закончена совсем недавно, а производство началось только с нынешней недели. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в первую очередь эти тесты начнут делать медикам, чтобы оценить, насколько их организм защищен от инфекции. Более отдаленная цель - провести широкое тестирование, чтобы иметь возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации.

Можно ли сдать тест самому?

Такая возможность появилась с конца марта в Москве, Подмосковье, Петербурге, некоторых других городах. Если до этого тесты выполняли только лаборатории Роспотребнадзора, то теперь подключены частные лаборатории и клиники. Они выполняют анализы всем желающим на коммерческой основе.

Зачем нужен такой тест?

В коммерческую лабораторию обращаются люди, у которых нет симптомов болезни (потому что в противном случае они идут к врачу и, если есть показания, тест им проведут бесплатно). Специалисты отзываются о таком тестировании по-разному: одни говорят, что если симптомов нет, то тест, скорее всего, покажет отрицательный результат, и большого смысла в этом нет. Ведь человек может заразиться и после тестирования. Другое мнение: люди должны иметь возможность сделать тест по своему желанию - это их право. К тому же COVID-19 может протекать бессимптомно, и, не сделав тест, человек просто не узнает, что он заразен для окружающих.

Где сделать и сколько это стоит?

О новом анализе заявили несколько крупных сетевых лабораторий.

"Гемотест" выполняет тесты в Москве и Подмосковье. С начала этой недели услуга подорожала до 2400 руб. Лаборатория "Хеликс" имеет отделения в Петербурге и Москве. Тест здесь можно сдать за 1900 руб., курьер приезжает прямо на дом. В лаборатории персонифицированной медицины LabQuest сдать анализ можно как в офисе, так и вызвать лаборанта на дом. Здесь используют тест-системы четырех российских разработчиков, и их заявленная точность более высокая по сравнению с первой тест-системой, разработанной еще в январе. Выполнение анализа в офисе стоит 3000 рублей, плюс 395 рублей надо заплатить за забор мазка. В случае выезда курьера на дом - доплата 2000 рублей.

Как узнать о тестировании в вашем регионе?

Лаборатории, организовавшие тестирование на COVID-19, обязательно контактируют с Роспотребнадзором и получают от него разрешение. Поэтому информацию о медучреждениях, выполняющих тесты без назначения врача, можно получить в региональном подразделении федеральной службы. "Сегодня исследования проводятся во всех регионах, более чем в 200 лабораториях государственных и 22 частных", - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.