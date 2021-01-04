Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

В программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Пациенты должны получать лечение даже при повышенной нагрузке на больницы и поликлиники.

"Как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную", - заверили в правительстве.

В первом квартале этого года продолжится схема платежей из фондов ОМС в размере до 100 процентов среднемесячного финансирования медорганизаций вне зависимости от объема оказанной помощи - чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату сотрудникам. Такой порядок действует с начала мая 2020 года.

Программа обсуждалась на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в конце декабря.