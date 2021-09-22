В подмосковном Пущино разработают комбивакцину от COVID-19 и гриппа

В Пущино открылся R&D центр. Здесь будут заниматься ранними разработками молекул для создания лекарственных препаратов и вакцин. В портфеле первых разработок - комбивакцина, которая будет защищать от COVID-19 и гриппа.

Кроме того, уже началась работа над вакциной от опоясывающего лишая (Herpes Zoster) - ее делают людям старше 50 лет, в России пока нет отечественной прививки такого типа. Еще одно направление - разработка нескольких моноклональных антител. Сейчас это направление считается одним из самых перспективных в биофарме и бурно развивается. С помощью лекарств на основе моноклональных антител лечат тяжелые формы рака, аутоиммунные и другие сложные недуги.

"Создание оригинальных препаратов полностью отечественного производства - один из приоритетов развития фармацевтической промышленности. Центр ранних разработок "Нанолек" на базе Института биологического приборостроения РАН в Пущино - пример сотрудничества, необходимого для перехода фармацевтической промышленности на качественно новый уровень", - сказал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на церемонии открытия центра. Осн подчеркнул, что Минпромторг будет продолжать поддерживать и стимулировать прикладные научные разработки в фармацевтике и помогать доводить их до промышленного производства. Напомним, масштабирование вакцин от COVID-19, перевод их с лабораторного в промышленное производство ранее называли "узким горлышком". В рамках стратегии "Фарма-2030" будет поддерживаться создание новых лекарств и вакцин с нулевого цикла.

Создание вакцин и моноклональных антител для лечения онкологических заболеваний - эти направления соответствуют мировым трендам: около 80% научных работ в мире сейчас посвящены онкологическим заболеваниям, а в связи с пандемией большинство мировых лидеров фармы сфокусировались на разработках вакцинных препаратов. Перспективы последнего направления безграничны: ученым сейчас известны более 1000 малоизученных инфекций, угрожающих человеку, и от каждой из них можно сделать вакцину.

"В фармацевтике инвестиции в раннюю разработку являются крайне рискованными, - сказал глава фармкомпании Владимир Христенко. - Мы решились на создание собственного R&D-центра и разработку собственных лекарственных препаратов с нуля, только накопив серьезные компетенции в производстве и трансфере технологий. В прошлом году компания вошла в пятерку лидеров среди производителей вакцин для Национального календаря прививок".

Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа позволит снизить риски возникновения одновременных эпидемий этих двух инфекций. Клинические и эпидемиологические особенности коронавируса во многом схожи с гриппом, при этом обе инфекции тяжелее всего проявляются у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, поэтому специалисты говорят о возможности коинфекции (двойного заражения), что приведет к более тяжелому течению заболевания.

Разработчики рассказали "РГ" об особенностях вакцины: это будет рекомбинантная субъединичная (полипептидная) вакцина с адьювантом, усиливающим иммунный ответ. Препарат будет защищать от четырех актуальных штаммов гриппа и "дельта"-штамма коронавируса.

"Уникальное строение ковидного антигена, в сравнении с аналогичными разработками, должно обеспечить повышенный уровень нейтрализующих антител, усиленную персистенцию в крови и высокостабильную форму", - говорят в новом Центре.

Правда, в следующем сезоне этой вакциной привиться будет нельзя.

Ранняя разработка, по планам ученых, займет два года, а вывести вакцину на рынок планируется через 5 лет. "Однако по срокам для вакцины это не очень долго - обычный цикл создания вакцинных препаратов до пандемии составлял 7-10 лет, в пандемию вакцины быстро сделали те, у кого были готовые платформы. А мы работаем с нуля", - пояснили "РГ" в Центре.