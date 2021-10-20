Производитель экспресс-тестов на COVID-19 рассказал об их достоинствах

Анжей, если взрослые сами решают, проходить им тестирование на коронавирус или нет, то за школьников уже все решено: экспресс-тест необходим. В школе его сделают для ребенка бесплатно - медработники, школьный персонал или кто- то из родителей, если захотят взять тест собственноручно. Взамен можно принести и справку о проведении теста ПЦР, но он, как известно, в лабораториях города делается уже за деньги. Такое решение принято в Москве департаментами здравоохранения и образования. Судя по родительским чатам, папы и мамы бурно дискутируют, а нужна ли эта процедура в принципе? Ведь дети часто болеют бессимптомно.
Анжей Жимбиев: Москва не первой в мире взялась за проведение экспресс-тестирования. Первой была Южная Корея, причем, еще год тому назад, в разгар пандемии. Потом ее опыт переняли США, где уже с прошлого года экспресс-тест на коронавирус стало можно купить в любой аптеке или магазине и сделать его самостоятельно.
Активно тестируют свое население и в Европе: Австрия, Германия. В Великобритании, например, наборы по семь тестов в течение полугода рассылали по почте бесплатно всем желающим. Вывод, который сделан во всех странах, один и тот же. Экспресс-тестирование, для которого никуда не нужно идти - ни в поликлинику, ни в лабораторию, а иметь возможность провести его дома, на работе, в общественных местах, очень важно. Оно помогает поймать опасную болезнь на самом раннем этапе и не допустить ее дальнейшего распространения. Для этого требуется изолировать конкретного пациента, а не отправлять поголовно класс или предприятие на удаленку. Кроме того, это позволяет существенно снизить нагрузку на здравоохранение, так как болезнь, которую выявили быстро, переносится большинством людей значительно легче.
Но ведь речь о детях, родители волнуются: насколько безопасен тест? Не повредят ли ребенку что-нибудь при его взятии? Тем более, что брать эти тесты разрешено не только медикам, но и школьным работникам?
Анжей Жимбиев: Тест-система никак не вмешивается в организм человека. Материал из носа берется очень мягким стерильным зондом, который можно скрутить даже в спираль. Повредить им ничего невозможно, даже если очень стараться. И вообще, применение тестов в быту не только для иностранцев, но и россиян давно уже дело привычное. Тест на беременность, тест на глюкозу для диабетиков… Кого этим удивишь в наше время? Скоро таким же обычным станет и тест на коронавирус.
Не нарушит ли массовое тестирование учебного процесса в школах?
Анжей Жимбиев: Тест отнимает 10-15 минут у класса один раз в две недели. Думаю, что это небольшая плата за то, чтобы дети могли каждый день ходить в школу и полноценно учиться. У меня самого двое детей и я знаю, что такое работа и уроки во время удаленки в небольшой квартире.
Насколько достоверны ваши тесты? И вообще, чем они отличаются от тестов ПЦР? Тем, что делаются быстрее?
Анжей Жимбиев: Основное преимущество действительно в скорости - десять минут и результат готов, а ПЦР делается не менее суток. Они разные и чисто технически. ПЦР - это золотой стандарт диагностики COVID-19, определяет ДНК коронавирусной инфекции. А экспресс-тест на антиген работает на определение белков, наличие самой субстанции вируса. На раннем этапе чувствительность у них примерно одинаковая. По качеству наши экспресс-тесты соответствуют своим аналогам, произведенным в Корее, США, а в Европе даже сертифицированы. Сейчас проходим сертификацию и в ВОЗ.
В аптеках зарубежные тесты стоят до 3 тысяч рублей, а ваши?
Анжей Жимбиев: С наценкой аптек - от 300 до 1 тысячи рублей.
Если Москва решит распространить экспресс-тестирование на все школы столицы, а в них учится примерно миллион детей, вы сможете обеспечить их тестами?
Анжей Жимбиев: Думаю, что да. Наращиваем производство, работает уже роботизированная линия. В ближайшее время поступит еще новое оборудование, которое поможет нам обеспечить тестами не только Москву, но и всю Россию. Мы и сейчас ведем поставки в большинство регионов страны.
Справка "РГ"
"Рапид Био" - небольшая компания, прежде занимавшаяся на базе Фонда "Сколково" тестами, которые помогают определить инсульт, черепно-мозговые и другие травмы. Во время пандемии занялись разработкой экспресс-тестов на коронавирус, а сейчас не только наращивают мощности по их производству, но и расширяют линейку тестов - на гепатит, грипп и другие заболевания.