Производитель экспресс-тестов на COVID-19 рассказал об их достоинствах

Тестирование на COVID-19 приобретает в столице все более массовый характер, его можно пройти в 50 точках города: центрах "Мои документы", ТЦ и транспортно-пересадочных узлах. В 10 школах города экспресс-тест теперь обязательная процедура для каждого ученика каждые две недели. В связи с этим у москвичей возникает немало вопросов как о достоверности самого тестирования, так и его реальной пользе. "РГ" попросила ответить на них Анжея Жимбиева, гендиректора "Рапид Био", резидента Фонда "Сколково". Именно эта компания производит тесты, которые использует сейчас Москва.

Анжей, если взрослые сами решают, проходить им тестирование на коронавирус или нет, то за школьников уже все решено: экспресс-тест необходим. В школе его сделают для ребенка бесплатно - медработники, школьный персонал или кто- то из родителей, если захотят взять тест собственноручно. Взамен можно принести и справку о проведении теста ПЦР, но он, как известно, в лабораториях города делается уже за деньги. Такое решение принято в Москве департаментами здравоохранения и образования. Судя по родительским чатам, папы и мамы бурно дискутируют, а нужна ли эта процедура в принципе? Ведь дети часто болеют бессимптомно.

Анжей Жимбиев: Москва не первой в мире взялась за проведение экспресс-тестирования. Первой была Южная Корея, причем, еще год тому назад, в разгар пандемии. Потом ее опыт переняли США, где уже с прошлого года экспресс-тест на коронавирус стало можно купить в любой аптеке или магазине и сделать его самостоятельно.

Активно тестируют свое население и в Европе: Австрия, Германия. В Великобритании, например, наборы по семь тестов в течение полугода рассылали по почте бесплатно всем желающим. Вывод, который сделан во всех странах, один и тот же. Экспресс-тестирование, для которого никуда не нужно идти - ни в поликлинику, ни в лабораторию, а иметь возможность провести его дома, на работе, в общественных местах, очень важно. Оно помогает поймать опасную болезнь на самом раннем этапе и не допустить ее дальнейшего распространения. Для этого требуется изолировать конкретного пациента, а не отправлять поголовно класс или предприятие на удаленку. Кроме того, это позволяет существенно снизить нагрузку на здравоохранение, так как болезнь, которую выявили быстро, переносится большинством людей значительно легче.

Но ведь речь о детях, родители волнуются: насколько безопасен тест? Не повредят ли ребенку что-нибудь при его взятии? Тем более, что брать эти тесты разрешено не только медикам, но и школьным работникам?

Анжей Жимбиев: Тест-система никак не вмешивается в организм человека. Материал из носа берется очень мягким стерильным зондом, который можно скрутить даже в спираль. Повредить им ничего невозможно, даже если очень стараться. И вообще, применение тестов в быту не только для иностранцев, но и россиян давно уже дело привычное. Тест на беременность, тест на глюкозу для диабетиков… Кого этим удивишь в наше время? Скоро таким же обычным станет и тест на коронавирус.

Не нарушит ли массовое тестирование учебного процесса в школах?

Анжей Жимбиев: Тест отнимает 10-15 минут у класса один раз в две недели. Думаю, что это небольшая плата за то, чтобы дети могли каждый день ходить в школу и полноценно учиться. У меня самого двое детей и я знаю, что такое работа и уроки во время удаленки в небольшой квартире.

Насколько достоверны ваши тесты? И вообще, чем они отличаются от тестов ПЦР? Тем, что делаются быстрее?

Анжей Жимбиев: Основное преимущество действительно в скорости - десять минут и результат готов, а ПЦР делается не менее суток. Они разные и чисто технически. ПЦР - это золотой стандарт диагностики COVID-19, определяет ДНК коронавирусной инфекции. А экспресс-тест на антиген работает на определение белков, наличие самой субстанции вируса. На раннем этапе чувствительность у них примерно одинаковая. По качеству наши экспресс-тесты соответствуют своим аналогам, произведенным в Корее, США, а в Европе даже сертифицированы. Сейчас проходим сертификацию и в ВОЗ.

В аптеках зарубежные тесты стоят до 3 тысяч рублей, а ваши?

Анжей Жимбиев: С наценкой аптек - от 300 до 1 тысячи рублей.

Если Москва решит распространить экспресс-тестирование на все школы столицы, а в них учится примерно миллион детей, вы сможете обеспечить их тестами?

Анжей Жимбиев: Думаю, что да. Наращиваем производство, работает уже роботизированная линия. В ближайшее время поступит еще новое оборудование, которое поможет нам обеспечить тестами не только Москву, но и всю Россию. Мы и сейчас ведем поставки в большинство регионов страны.

Справка "РГ"

"Рапид Био" - небольшая компания, прежде занимавшаяся на базе Фонда "Сколково" тестами, которые помогают определить инсульт, черепно-мозговые и другие травмы. Во время пандемии занялись разработкой экспресс-тестов на коронавирус, а сейчас не только наращивают мощности по их производству, но и расширяют линейку тестов - на гепатит, грипп и другие заболевания.