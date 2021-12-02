Планируется прививать от COVID-19 и подростков, и детей 6+

Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 начнут со второй половины декабря. Как сообщили в Минздраве, первая партия вакцины "Спутник М" готова и начнет поступать в гражданский оборот через 15 дней. В то же время в Минздраве готовятся разрешить испытать вариант вакцины, предназначенный для малышей в возрасте от шести лет.

"Концентрация вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет, скорее всего, будет в десять раз меньше, чем исходный препарат для взрослых", - пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Этот вариант вакцины, как отметил ученый, может получить название "Спутник 2М", однако это пока рабочая версия. В минздраве подтвердили, что документы на получение разрешения провести клинические исследования вакцины для маленьких получены и идет их экспертная оценка - обычно это занимает около месяца, но, как надеются в Центре Гамалеи, разрешение может быть получено и раньше.

"Разведение "Спутника V" для детей 5+ может быть или в пять, или в десять раз меньше, скорее всего, мы остановимся на концентрации, меньшей в десять раз", - уточнил Гинцбург.

Пока не уточнен порядок, как именно будут прививать детей - организуют ли коллективную вакцинацию в школах и старших группах детских садов, или все же прививки будут индивидуальными - в детских кабинетах поликлиник. При этом многие специалисты считают, что вакцинацию от COVID-19 нужно включать в нацкалендарь профилактических прививок.

Учитывая накал антипрививочных настроений в нашем обществе, вряд ли вакцинация детей начнется гладко. Даже в дисциплинированном Израиле, например, объявляя о прививках для малышей старше 5 лет, обсуждения экспертов сделали открытыми, а для родителей организовали разъяснения на трех языках - идише, русском и английском.

"Подростки болеют COVID-19 активно и часто довольно тяжело: и с температурой 39-40, и с полным букетом постковида. Особенно это касается тех, у кого есть какие-либо фоновые заболевания. Какие могут быть риски? Я их не вижу, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, глава "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Сегодня уже в 12-13-14 лет подростки вполне сформировавшиеся люди, и по габаритам, и половая система уже сформирована. Поэтому здесь видится только польза. Тем более что доза для подростковой вакцины по сравнению со взрослой меньше в пять раз. В этом смысле планы по применению детской вакцины, имеющей еще меньшую дозировку, тоже представляются логичным и обдуманным шагом, который принесет только пользу. Иммунная система у здоровых детей активна, она реагирует полноценным антительным ответом даже на невысокую дозу".

"Что сказать сомневающимся? Нет пророка в своем отечестве - давайте посмотрим на всех остальных. Англичане прививают, американцы прививают, Израиль уже с 5 лет начал прививать. Неужели они своих детей будут подвергать излишним рискам? Нет, конечно. Поэтому позиция некоторых наших родителей "не дам на своем чадушке экспериментировать" - как минимум не самая обдуманная и мудрая", - заключил Поздняков.

Тем временем

Срок действия сертификатов о перенесенном коронавирусе теперь составляет один год с момента выздоровления. Об этом сообщил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, все новые документы оформляются на год, а у ранее выданных сертификатов продляют срок. Техническая процедура будет завершена в ближайшее время, сертификаты переболевших продлятся автоматически. "Все необходимые решения приняты", - заявил Кузнецов (цитата по РИА Новости). Ранее переболевшие получали сертификаты на полгода, но этот срок решено было увеличить, поскольку только 0,74% заболевших от общего числа являются повторными пациентами.

Подготовила Евгения Думанская

А как у них

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (AIFA) настоятельно рекомендует вакцинацию от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эту идею полностью поддержало местное общество педиатров.

Решение итальянского регулятора последовало ровно через неделю после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) дало добро на вакцинацию этой категории населения. AIFA мотивирует свою позицию тем, что в последнее время активно мутирующий вирус стал наносить удар по детям, которые до недавнего времени не входили в зону риска. Согласно последней статистике, 6 малышей из тысячи оказываются сегодня на больничной койке. В среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech будет доступна для вакцинации детей на территории Евросоюза с 13 декабря. Ожидается, что на Апеннинах этот препарат начнут использовать с 20 чисел декабря. Речь идет о двух дозах Pfizer, которые будут вводиться с разницей в три недели. Детская доза будет содержать треть от той, что вводят взрослым. Исследования наглядно продемонстрировали, что такой подход будет иметь наиболее положительный эффект. Решение о вакцинации будут принимать родители по согласованию с педиатрами. Она не будет носить обязательный характер.

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим