Планируется прививать от COVID-19 и подростков, и детей 6+

Новости

Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов впервые с 23 августа 18:59
Новак: Влияние нового штамма на нефтяной рынок пока не ясно 18:48
В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону 17:54
Москва встала в 9-балльных пробках 17:50
Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей 17:48
Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы 17:39
Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера 17:24
Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
02.12.2021 19:40
Рубрика: Общество

Планируется прививать от COVID-19 и подростков, и детей 6+

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 начнут со второй половины декабря. Как сообщили в Минздраве, первая партия вакцины "Спутник М" готова и начнет поступать в гражданский оборот через 15 дней. В то же время в Минздраве готовятся разрешить испытать вариант вакцины, предназначенный для малышей в возрасте от шести лет.

"Концентрация вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет, скорее всего, будет в десять раз меньше, чем исходный препарат для взрослых", - пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: EPA
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"

Этот вариант вакцины, как отметил ученый, может получить название "Спутник 2М", однако это пока рабочая версия. В минздраве подтвердили, что документы на получение разрешения провести клинические исследования вакцины для маленьких получены и идет их экспертная оценка - обычно это занимает около месяца, но, как надеются в Центре Гамалеи, разрешение может быть получено и раньше.

"Разведение "Спутника V" для детей 5+ может быть или в пять, или в десять раз меньше, скорее всего, мы остановимся на концентрации, меньшей в десять раз", - уточнил Гинцбург.

Пока не уточнен порядок, как именно будут прививать детей - организуют ли коллективную вакцинацию в школах и старших группах детских садов, или все же прививки будут индивидуальными - в детских кабинетах поликлиник. При этом многие специалисты считают, что вакцинацию от COVID-19 нужно включать в нацкалендарь профилактических прививок.

Учитывая накал антипрививочных настроений в нашем обществе, вряд ли вакцинация детей начнется гладко. Даже в дисциплинированном Израиле, например, объявляя о прививках для малышей старше 5 лет, обсуждения экспертов сделали открытыми, а для родителей организовали разъяснения на трех языках - идише, русском и английском.

"Подростки болеют COVID-19 активно и часто довольно тяжело: и с температурой 39-40, и с полным букетом постковида. Особенно это касается тех, у кого есть какие-либо фоновые заболевания. Какие могут быть риски? Я их не вижу, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, глава "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Сегодня уже в 12-13-14 лет подростки вполне сформировавшиеся люди, и по габаритам, и половая система уже сформирована. Поэтому здесь видится только польза. Тем более что доза для подростковой вакцины по сравнению со взрослой меньше в пять раз. В этом смысле планы по применению детской вакцины, имеющей еще меньшую дозировку, тоже представляются логичным и обдуманным шагом, который принесет только пользу. Иммунная система у здоровых детей активна, она реагирует полноценным антительным ответом даже на невысокую дозу".

"Что сказать сомневающимся? Нет пророка в своем отечестве - давайте посмотрим на всех остальных. Англичане прививают, американцы прививают, Израиль уже с 5 лет начал прививать. Неужели они своих детей будут подвергать излишним рискам? Нет, конечно. Поэтому позиция некоторых наших родителей "не дам на своем чадушке экспериментировать" - как минимум не самая обдуманная и мудрая", - заключил Поздняков.

Тем временем

Срок действия сертификатов о перенесенном коронавирусе теперь составляет один год с момента выздоровления. Об этом сообщил помощник главы минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, все новые документы оформляются на год, а у ранее выданных сертификатов продляют срок. Техническая процедура будет завершена в ближайшее время, сертификаты переболевших продлятся автоматически. "Все необходимые решения приняты", - заявил Кузнецов (цитата по РИА Новости). Ранее переболевшие получали сертификаты на полгода, но этот срок решено было увеличить, поскольку только 0,74% заболевших от общего числа являются повторными пациентами.

Подготовила Евгения Думанская

А как у них

Итальянское агентство по лекарственным препаратам (AIFA) настоятельно рекомендует вакцинацию от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет. Эту идею полностью поддержало местное общество педиатров.

Фото: iStock
В ЕС расширили показания для вакцинации против COVID-19 детей 5-11 лет

Решение итальянского регулятора последовало ровно через неделю после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) дало добро на вакцинацию этой категории населения. AIFA мотивирует свою позицию тем, что в последнее время активно мутирующий вирус стал наносить удар по детям, которые до недавнего времени не входили в зону риска. Согласно последней статистике, 6 малышей из тысячи оказываются сегодня на больничной койке. В среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech будет доступна для вакцинации детей на территории Евросоюза с 13 декабря. Ожидается, что на Апеннинах этот препарат начнут использовать с 20 чисел декабря. Речь идет о двух дозах Pfizer, которые будут вводиться с разницей в три недели. Детская доза будет содержать треть от той, что вводят взрослым. Исследования наглядно продемонстрировали, что такой подход будет иметь наиболее положительный эффект. Решение о вакцинации будут принимать родители по согласованию с педиатрами. Она не будет носить обязательный характер.

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"