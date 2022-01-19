Как защитить себя и окружающих от "омикрона"

В Роспотребнадзоре дали следующие разъяснения и советы.

1. Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"?

При заражении штаммом "омикрон" сильнее всего беспокоят слабость и головная боль, гораздо реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы больше похожи на те, которые бывают при обычных сезонных ОРВИ - повышение температуры, насморк, боль в горле, кашель. Поэтому самостоятельно, без лабораторного исследования определить, что вы заразились именно этим вариантом коронавируса, невозможно. У некоторых пациентов, кстати, наоборот отмечают низкую температуру тела, а у детей часты высыпания на коже.

При этом, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора, большинство зараженных переносят инфекцию в легкой форме.

Однако особенность нового штамма еще и в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому к "омикрону" необходимо относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам: соблюдать все меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться за медпомощью. В США, кстати, из-за высокой заразности "омикрона" в некоторых штатах введено требование носить не маски, а респираторы.

2. Где самые высокие риски заразиться?

"Омикрон" передается воздушно-капельным путем - вирус выделяют больные люди во время кашля, чихания и даже просто разговора вместе с мельчайшими каплями слюны и слизи. Поэтому вероятность заразиться в помещениях, где много людей, самая высокая. По данным японских ученых, "омикрон" передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск заражения - от находящегося рядом человека с респираторными симптомами: кашлем, насморком, першением в горле.

Рекомендации по защите все те же: социальное дистанцирование, ношение респираторов и масок, частое мытье и дезинфекция рук - все это снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Также для уменьшения количества вирусов в воздухе важно регулярно проветривать помещение.

3. Какой инкубационный период у "омикрона"?

По сегодняшним данным, симптомы заболевания обычно начинают проявляться через 3-6 дней после заражения. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

4. Чем "омикрон" отличается от штамма "дельта"?

У "дельты" средняя продолжительность инкубационного периода - 4,4 дня. Для "омикрона" пока точной цифры нет. По предварительным расчетам, у южноафриканского варианта инкубационный период протекает примерно в течение 5 дней, но в разных группах населения он может отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран, считают эпидемиологи, указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с предыдущим штаммом.

5. Через какое время после заражения "омикроном" тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Как правило, тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения. При этом лечение не зависит от того, каким штаммом вызвано заболевание.