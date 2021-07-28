Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Задать вопрос
Новости проекта
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Вирусолог оценил перспективы испытаний "Спутник Лайт" и AstraZeneca 10:16
Названа группа россиян, наиболее подверженная риску тромбозов при COVID-19 08:27
В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году 05:11
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода 27.07.2021
Собянин: В Москве число выявленных больных коронавирусом сократилось на 27% 26.07.2021
Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса 26.07.2021
Иммунолог: 30-40% пациентов не смогут полностью оправиться от COVID-19 26.07.2021
Эпидемиолог оценил риск распространения "гамма"-штамма в России 23.07.2021
Мясников сравнил эффективность "Спутника V" с западными вакцинами 23.07.2021
Мурашко оценил риск подхватить COVID-19 из-за кондиционера 23.07.2021
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян 23.07.2021
Минздрав: Итоговые данные испытаний "Спутника V" подготовят к октябрю 23.07.2021
Роспотребнадзор предупредил о последствиях острой фазы COVID-19 23.07.2021
Врач предупредила о потере веса после тяжелой формы COVID-19 23.07.2021
Врач: Переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо пройти диспансеризацию 23.07.2021
"Вектор" заявил о единичных случаях заражения "гамма"-штаммом COVID-19 22.07.2021
В России зарегистрировали тест, выявляющий штаммы от "альфы" до "дельты" 22.07.2021
Врач рассказал, как создать "безопасный кокон" от COVID-19 в семье 22.07.2021
Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего 22.07.2021
Перенесших COVID-19 в легкой форме предупредили об опасном последствии 22.07.2021
"Вектор": Вакцинация - серьезное оружие против новых штаммов COVID-19 22.07.2021
Вирусолог оценил сообщения о пользе полыни при лечении COVID-19 21.07.2021
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 21.07.2021
Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 21.07.2021
Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации 21.07.2021
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 20.07.2021
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса 20.07.2021
Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома 20.07.2021
Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" 20.07.2021
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса 20.07.2021
ФАС рассказала о результатах проверки по ценам на ПЦР-тесты 19.07.2021
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19 19.07.2021
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку 19.07.2021
Новосибирский вирусолог назвал новые симптомы коронавируса 19.07.2021
Минздрав рекомендовал отказаться от бани и алкоголя в день прививки 19.07.2021
Мурашко рекомендовал привиться до осени 19.07.2021
Мурашко рассказал о новой особенности коронавируса 19.07.2021
Минздрав: Скорость поражения легких при COVID-19 удвоилась 19.07.2021
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 16.07.2021
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16.07.2021
Американские ученые нашли "суперантитело" против коронавируса 16.07.2021
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 16.07.2021
Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм 16.07.2021
Роспотребнадзор назвал регионы с максимальным ростом случаев COVID-19 16.07.2021
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели 16.07.2021
Мурашко: Более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются в России от COVID-19 16.07.2021
В Роспотребнадзоре назвали главную особенность COVID-19 16.07.2021
Ученые определили "срок жизни" антител после легкой формы COVID-19 15.07.2021
Врач назвал сроки восстановления пациентов с COVID-19 после ИВЛ 15.07.2021
В Минздраве рассказали, что делать при плохом самочувствии после прививки 14.07.2021
Глава Минздрава рассказал о порядке получения медотвода от вакцинации 14.07.2021
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 14.07.2021
Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России 14.07.2021
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19 14.07.2021
Инфекционист оценил риск заразиться несколькими штаммами COVID-19 сразу 14.07.2021
РФПИ ответил на сообщения СМИ о проблемах с одобрением "Спутника V" в ЕС 13.07.2021
Глава центра ФМБА назвал особенность третьей волны COVID-19 13.07.2021
Роспотребнадзор назвал число привитых от коронавируса россиян 13.07.2021
Росздравнадзор оценил безопасность препаратов от COVID-19 13.07.2021
Названы последствия заражения сразу двумя штаммами COVID-19 13.07.2021
Роспотребнадзор оценил риск заражения сразу двумя штаммами COVID-19 13.07.2021
В ВОЗ заявили об опасности смешивания разных вакцин от коронавируса 13.07.2021
Работников зоопарков обяжут привиться от гриппа 13.07.2021
Врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19 12.07.2021
ВОЗ оценила опасность "дельта"-штамма COVID-19 12.07.2021
Роспотребнадзор разработал порядок проведения мероприятий в регионах 12.07.2021
Ученый дал совет не желающим вакцинироваться и носить маски 12.07.2021
РФПИ: Одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших COVID 12.07.2021
Названы два основания для медотвода от вакцинации против COVID-19 12.07.2021
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации 11.07.2021
Ученый РАН призвал россиян забыть о "чипировании" и вакцинироваться 11.07.2021
Ученый объяснил, от чего зависит тяжесть COVID-19 11.07.2021
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной 09.07.2021
Ученый назвал один из основных симптомов дельта-штамма COVID-19 09.07.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда беременным лучше проводить вакцинацию 09.07.2021
Названа самая уязвимая для "дельта"-штамма COVID-19 группа людей 09.07.2021
Эпидемиолог: Привитым с нулевыми титрами антител стоит выбрать другую вакцину 09.07.2021
Попова: Вакцинированные не распространяют коронавирус 09.07.2021
Попова ответила на сообщения о заболевших COVID-19 во второй-третий раз 09.07.2021
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян 09.07.2021
Собянин: В Москве от COVID-19 прививаются около 110 тысяч человек в день 09.07.2021
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 08.07.2021
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 08.07.2021
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 08.07.2021
Ученый рассказал, что может остановить пандемию COVID-19 в России 08.07.2021
Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19 08.07.2021
Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта" 07.07.2021
Врачи фиксируют случаи заражения COVID-19 в третий раз 07.07.2021
Роспотребнадзор разработал рекомендации по COVID-19 для регионов 07.07.2021
Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта" 07.07.2021
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 06.07.2021
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная 06.07.2021
Появились подробности об испытаниях вакцины "Спутник V" на подростках 06.07.2021
Когда можно привиться от гриппа после вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 06.07.2021
В Минздраве объяснили, почему надо носить маску после прививки от COVID-19 06.07.2021
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 06.07.2021
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках 05.07.2021
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV 05.07.2021
Мантуров: В российских регионах достаточно вакцин от коронавируса 05.07.2021
Переболевших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование 05.07.2021
Врач заявил о способности COVID-19 "маскироваться" под сезонную инфекцию 04.07.2021
Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от COVID-19 04.07.2021
Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 у вакцинированных 03.07.2021
Вирусолог рассказал, в чем особенность "дельта"-штамма COVID-19 02.07.2021
Власти Москвы оценили перспективы локдауна 02.07.2021
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 01.07.2021
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 01.07.2021
В Москве запустили сервис для отчета о вакцинации от коронавируса 01.07.2021
Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 01.07.2021
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 30.06.2021
Голикова: Россия находится в неблагоприятной эпидситуации 29.06.2021
Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 29.06.2021
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 29.06.2021
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 29.06.2021
В Минздраве оценили эффективность всех российских вакцин от коронавируса 29.06.2021
В "Векторе" рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19 29.06.2021
Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз вакцины "КовиВак" 29.06.2021
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 28.06.2021
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 28.06.2021
Вакцину от COVID-19 получили 23 миллиона россиян 28.06.2021
Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 28.06.2021
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов 28.06.2021
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 28.06.2021
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России 28.06.2021
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 27.06.2021
В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности 26.06.2021
В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 26.06.2021
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител 26.06.2021
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 24.06.2021
Инфекционист пояснил, как жара влияет на самочувствие сделавших прививку 24.06.2021
На какие кафе в Москве не распространяется система QR-кодов 24.06.2021
Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19 24.06.2021
Попова сообщила о росте темпов вакцинации россиян 24.06.2021
Попова рассказала об опасности индийского штамма COVID-19 24.06.2021
Минздрав сравнил число осложнений после COVID-19 и гриппа 23.06.2021
Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19 23.06.2021
Мурашко заявил, что беременные тоже тяжело болеют коронавирусом 23.06.2021
Голикова заявила, что в России нет нового индийского штамма вируса 23.06.2021
Центр "Вектор" ответил на сообщения о "московском" штамме COVID-19 23.06.2021
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 22.06.2021
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 22.06.2021
Власти Москвы заявили о взрывном росте коронавируса летом 22.06.2021
Хрипун: Ревакцинация нужна переболевшим и привитым от коронавируса через полгода 22.06.2021
Центр Гамалеи сообщил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 у молодежи 22.06.2021
Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19 22.06.2021
В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 21.06.2021
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации 21.06.2021
Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19 21.06.2021
Ученые заявили о способности COVID-19 менять клетки крови 21.06.2021
Эксперт озвучил прогноз по выходу России на плато по COVID-19 21.06.2021
Эпидемиолог рассказала, как спастись от новых штаммов COVID-19 20.06.2021
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса 20.06.2021
Беременные женщины смогут привиться "Спутником V" на следующей неделе 20.06.2021
Гинцбург объяснил опасность индийского штамма коронавируса 20.06.2021
В РФПИ предостерегают от развития эпидситуации в России по индийскому сценарию 20.06.2021
Гинцбург назвал фактор, препятствующий появлению антител к коронавирусу 20.06.2021
Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет 20.06.2021
Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару 20.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 19.06.2021
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18.06.2021
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19 18.06.2021
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 18.06.2021
Собянин рассказал, когда в Москве привьют от COVID-19 мигрантов 18.06.2021
Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму 18.06.2021
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 17.06.2021
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 17.06.2021
Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 17.06.2021
"Вектор" рассказал, сколько сохраняются антитела у привитых "ЭпиВакКороной" 17.06.2021
Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 17.06.2021
Инфекционист объяснил важность проведения вакцинации в нерастянутые сроки 17.06.2021
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 17.06.2021
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 16.06.2021
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 16.06.2021
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 15.06.2021
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 15.06.2021
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15.06.2021
РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин 15.06.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 15.06.2021
Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 15.06.2021
Роспотребнадзор: Одолеть пандемию COVID-19 поможет только вакцинация 15.06.2021
Столичные власти вновь рекомендуют москвичам перейти на удаленку 12.06.2021
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 11.06.2021
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.06.2021
В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 11.06.2021
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 10.06.2021
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 08.06.2021
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 08.06.2021
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 08.06.2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 05.06.2021
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 05.06.2021
Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС 04.06.2021
В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V" 04.06.2021
Общество
28.07.2021 20:00
Текст: Ирина Штерман
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)

Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников

С начала массовой вакцинации от COVID прошло полгода, а споры "прививаться - не прививаться" не утихают. Они порождают страхи, которые не дают людям решиться на вакцинацию. Попробуем их развеять.

Ответить на самые распространенные аргументы антипрививочников "РГ" попросила врачей-клиницистов: главврача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева и его заместителя по медчасти Инессу Борищук.

Если б мы знали!

Среди противников прививок очень много заявлений: вот такой-то привился и заболел. Не работает вакцина!

Владимир Хабудаев: Вывод некорректен. Во-первых, прививка вовсе не гарантирует, что вы не заболеете. Она защищает от тяжелых форм, от летальных исходов, которых COVID дает немалое количество. Кто-то вообще не заболевает.

Могу вам себя в пример привести: две недели назад я был вынужден уйти на самоизоляцию, потому что провел полтора часа буквально нос в нос с заболевшим. Вчера пришел отрицательный ПЦР. Конечно, антипрививочники скажут, что все это пропаганда и мне заплатили Пусть! Но мне важнее, что я в строю. И что привитые люди перенесут ковид относительно легко и не окажутся у нас.

Но вообще-то никакая вакцина не защищает на 100%.

Фото: Владимир Аносов
Каковы темпы вакцинации в разных регионах России

Владимир Хабудаев: Конечно! Мы видим детей с коклюшем и дифтерией, привитых АКДС, бывают корь и скарлатина. Но заболевание протекает в легкой форме. И в инструкциях об этом черным по белому написано. Кстати, примерно 15 процентов получивших прививку не вырабатывают антител. Отсутствие иммунного ответа обычно связывают с иммунодефицитом.

Инесса Борищук: Пока нет достаточной статистики, сколько привитых заболело. Но могу сказать, опираясь на собственные наблюдения: их единицы.

Зато тех, кто "откладывал на потом, думал, сомневался", полные палаты и реанимации. Спрашиваю их: "Почему не прививались?" Ответ классический: "Если б мы знали!".

А чего, дорогие мои, вы не знали? Что ковид существует? Что люди болеют, и тяжело, что много смертей. Невыносимо смотреть на тех, кто потерял близких. Думали, обойдется. Не обошлось. И с этим жить? Знать, что ты мог уберечь родного человека и не уберег?

Момент истины

Может вакцина спровоцировать болезнь? В соцсетях пишут: заболели через три дня после второго компонента.

Инесса Борищук: Если клинические проявления начались на третий день после вакцинации, значит, инфицирование произошло раньше, то есть между первой и второй дозой.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса

А иммунитет формируется лишь спустя 45 дней после введения первого компонента. И в этот период человек все еще уязвим. И должен помнить о мерах безопасности - носить маску в людных местах, мыть руки. Но многие считают: если они "укололись", то всё! Все ограничения сняты. Это не так.

Плюс после прививки - любой! - некоторое время требуется соблюдать щадящий режим. Избегать стресса, исключить прием лекарств, подавляющих иммунитет. Исключить перегрузки. Речь не только об изнурительных тренировках или тяжелой физической работе. Жаркая баня или сауна, купание в ледяной воде, обильная трапеза с возлияниями и танцы до утра - это тоже перегрузка.

Второй раз страшнее

Многие считают, что у них хороший иммунитет и они не заболеют. А значит, нет смысла прививаться.

Инесса Борищук: А кто и как измерял этот иммунитет? Понимаете, есть эволюционный механизм, и смысл его в том, что выживает и оставляет потомство сильнейший. Что было раньше? Высокая рождаемость и высокая смертность. Из ста заболевших оспой выживал один - вот у него иммунитет.

Но человечество сумело обойти главный закон природы. У нас есть вакцины, есть антибиотики. НоВокруг нас огромное количество людей с низким иммунитетом. И в этой ситуации надеяться на свой организм, по меньшей мере, наивно.

Еще один довод против прививки - первый раз переболел бессимптомно или очень легко, поэтому и во второй будет то же самое.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19

Владимир Хабудаев: Если человек переболел легко, это, на самом деле, ничего не говорит о состоянии его здоровья. Скорее всего, просто была маленькая доза вируса, и организм справился. Не факт, что во второй раз повезет так же.

Мы наблюдаем совершенно иную картину: люди, заболевающие повторно, переносят болезнь очень тяжело, есть и летальные случаи. Вот вам свежий пример: Наша Татьяна Павловна (врач Инфекционки. - Авт.) в первый раз болезни почти не заметила. В ноябре прошлого года получила положительный тест, ушла на самоизоляцию, но при этом чувствовала себя нормально - машину дров переколола. Такая вот крепкая женщина, ни разу в жизни больничный не брала. А во второй раз мы ее чуть не потеряли - тяжелое течение, реанимация. Поэтому - лучше не рисковать.

Нет лекарства от ковида

Но ведь есть лекарства! Многие на них очень надеются - принял таблетку, и все пройдет.

Инесса Борищук: Действительно, арсенал антибиотиков очень серьезен. Но вирусы - это другое. И у нас крайне мало препаратов прямого противовирусного действия. Надо об этом помнить.

Владимир Хабудаев: Еще нужно помнить, что нам очень мало известно об отдаленных последствиях коронавируса. То, что мы наблюдаем внушает тревогу.

Можно ли считать альтернативой прививке укрепление неспецифического иммунитета?

Инесса Борищук: Думать о том, что ты ешь и пьешь, сколько спишь и чем дышишь, безусловно, полезно и правильно. Закаливание и спорт - тоже очень нужные вещи. Но если человек за всю жизнь ни разу не болел простудой и гриппом, это совсем не значит, что он не заболеет коронавирусом. И сегодня, когда у нас есть вакцина, не воспользоваться этим шансом глупо.

Если человек ни разу не болел простудой, это не значит, что его минует ковид. Врачи объяснили, почему даже с сильным иммунитетом надо прививаться

Владимир Хабудаев: Коронавирус - это не болезнь слабого иммунитета, скорее наоборот: сильный иммунный ответ обусловливает тяжелое течение заболевания. Иммунная система убивает вирус - но вместе с ним и весь организм.

Ключевой вопрос

О бесплодии и пандемии

Пожалуй, самый распространенный аргумент против прививки - вакцина от ковида появилась в рекордно короткие сроки, она не изучена, могут быть тяжелые последствия.

Владимир Хабудаев: Знаете, семь лет назад, когда появилась вакцина от Эболы, тоже были такие разговоры. Ее, кстати, сделали в России за те же полтора года. И благодаря этой вакцине и противоэпидемическим мероприятиям вспышка Эболы была локализована.

Фото: iStock
Ученые считают, что последствия COVID-19 для мозга сравнимы с инсультом

Говорят, вакцина от ковида может вызывать бесплодие.

Инесса Борищук: На самом деле, прививка как раз помогает сохранить репродуктивную функцию. Коронавирус поражает все органы, не только легкие. Добавьте сюда побочные эффекты от лекарственных препаратов - многие обладают тератогенными свойствами.

Этот вопрос, безусловно, нуждается в изучении, но очевидно, что прививка позволяет избежать таких рисков.

А как быть с беременностью? Меня уже несколько раз спрашивали: "Что делать? Сделала прививку и узнала, что в положении?"

Инесса Борищук: Вообще-то наступление беременности в наше время - это управляемый процесс. И логика разумного человека должна быть такая: вакцинация при беременности не показана, значит, нужно сделать прививку заранее. Но на практике картина, конечно, иная. К контрацепции у людей отношение тоже неоднозначное.

Владимир Хабудаев: К прививке существуют абсолютные противопоказания - их перечень есть в инструкции. Это тяжелые аллергические реакции и непереносимость компонентов вакцины. Есть относительные противопоказания. Беременность - относительное. Тут надо смотреть на соотношение риск - польза.

А людям пожилым и тем, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, прививка не нанесет вреда?

Владимир Хабудаев: Группам риска надо прививаться в первую очередь. В рекомендациях об этом совершенно четко написано.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Попова: Коронавирус стал мутировать быстрее

Еще говорят, что во время пика эпидемии вакцинацию нельзя проводить.

Владимир Хабудаев: Есть вакцинация рутинная, а есть экстренная. Спорить, что лучше и правильнее, бессмысленно - у нас сегодня просто нет выбора.

Пока мы не достигнем иммунной прослойки в 80 процентов, ковид будет накрывать нас своими волнами. За индийским штаммом появится еще какой-нибудь. Единственный шанс остановить эпидемию - массовая вакцинация. Я бы, если честно, сейчас поголовно всех прививал. Потом будет достаточно ревакцинации раз в год.

Но вирус мутирует. Будет ли эффективна вакцина для новых штаммов?

Владимир Хабудаев: Скорее всего, ситуация будет такая же, как с вакциной от гриппа. Как только регистрируются первые случаи заболевания, биоматериал сразу же идет в Институт гриппа, где ученые определяют, какой из штаммов активен нынче. И разрабатывают соответствующую вакцину.

Прямая речь

Услышьте нас, пожалуйста!

Инесса Борищук, заместитель главного врача по медицинской части Иркутской областной инфекционной больницы:

- Точку в этой бессмысленной дискуссии - делать прививку или нет - как правило, ставит больничная койка. На ней рано или поздно оказывается "диванный эксперт".

Есть еще вариант трагического исхода: это выдача свидетельства о смерти кого-то из родных или близких, кого противник вакцинации отговорил от прививки. Понимаете, это очень страшно: смотреть, как пациенты уходят, и понимать, что ты ничего не можешь сделать.

Я врач и верю в науку, медицину. У нас сегодня есть возможность предупредить болезнь, которая унесла множество жизней. И я не хочу больше терять людей, которые могли бы еще жить, любить, творить, растить детей, нянчить внуков. К чему спорить? Нам доступны современные медицинские технологии. Осталось победить мракобесие в головах.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2021  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»