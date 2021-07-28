Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников

С начала массовой вакцинации от COVID прошло полгода, а споры "прививаться - не прививаться" не утихают. Они порождают страхи, которые не дают людям решиться на вакцинацию. Попробуем их развеять.

Ответить на самые распространенные аргументы антипрививочников "РГ" попросила врачей-клиницистов: главврача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева и его заместителя по медчасти Инессу Борищук.

Если б мы знали!

Среди противников прививок очень много заявлений: вот такой-то привился и заболел. Не работает вакцина!

Владимир Хабудаев: Вывод некорректен. Во-первых, прививка вовсе не гарантирует, что вы не заболеете. Она защищает от тяжелых форм, от летальных исходов, которых COVID дает немалое количество. Кто-то вообще не заболевает.

Могу вам себя в пример привести: две недели назад я был вынужден уйти на самоизоляцию, потому что провел полтора часа буквально нос в нос с заболевшим. Вчера пришел отрицательный ПЦР. Конечно, антипрививочники скажут, что все это пропаганда и мне заплатили Пусть! Но мне важнее, что я в строю. И что привитые люди перенесут ковид относительно легко и не окажутся у нас.

Но вообще-то никакая вакцина не защищает на 100%.

Владимир Хабудаев: Конечно! Мы видим детей с коклюшем и дифтерией, привитых АКДС, бывают корь и скарлатина. Но заболевание протекает в легкой форме. И в инструкциях об этом черным по белому написано. Кстати, примерно 15 процентов получивших прививку не вырабатывают антител. Отсутствие иммунного ответа обычно связывают с иммунодефицитом.

Инесса Борищук: Пока нет достаточной статистики, сколько привитых заболело. Но могу сказать, опираясь на собственные наблюдения: их единицы.

Зато тех, кто "откладывал на потом, думал, сомневался", полные палаты и реанимации. Спрашиваю их: "Почему не прививались?" Ответ классический: "Если б мы знали!".

А чего, дорогие мои, вы не знали? Что ковид существует? Что люди болеют, и тяжело, что много смертей. Невыносимо смотреть на тех, кто потерял близких. Думали, обойдется. Не обошлось. И с этим жить? Знать, что ты мог уберечь родного человека и не уберег?

Момент истины

Может вакцина спровоцировать болезнь? В соцсетях пишут: заболели через три дня после второго компонента.

Инесса Борищук: Если клинические проявления начались на третий день после вакцинации, значит, инфицирование произошло раньше, то есть между первой и второй дозой.

А иммунитет формируется лишь спустя 45 дней после введения первого компонента. И в этот период человек все еще уязвим. И должен помнить о мерах безопасности - носить маску в людных местах, мыть руки. Но многие считают: если они "укололись", то всё! Все ограничения сняты. Это не так.

Плюс после прививки - любой! - некоторое время требуется соблюдать щадящий режим. Избегать стресса, исключить прием лекарств, подавляющих иммунитет. Исключить перегрузки. Речь не только об изнурительных тренировках или тяжелой физической работе. Жаркая баня или сауна, купание в ледяной воде, обильная трапеза с возлияниями и танцы до утра - это тоже перегрузка.

Второй раз страшнее

Многие считают, что у них хороший иммунитет и они не заболеют. А значит, нет смысла прививаться.

Инесса Борищук: А кто и как измерял этот иммунитет? Понимаете, есть эволюционный механизм, и смысл его в том, что выживает и оставляет потомство сильнейший. Что было раньше? Высокая рождаемость и высокая смертность. Из ста заболевших оспой выживал один - вот у него иммунитет.

Но человечество сумело обойти главный закон природы. У нас есть вакцины, есть антибиотики. НоВокруг нас огромное количество людей с низким иммунитетом. И в этой ситуации надеяться на свой организм, по меньшей мере, наивно.

Еще один довод против прививки - первый раз переболел бессимптомно или очень легко, поэтому и во второй будет то же самое.

Владимир Хабудаев: Если человек переболел легко, это, на самом деле, ничего не говорит о состоянии его здоровья. Скорее всего, просто была маленькая доза вируса, и организм справился. Не факт, что во второй раз повезет так же.

Мы наблюдаем совершенно иную картину: люди, заболевающие повторно, переносят болезнь очень тяжело, есть и летальные случаи. Вот вам свежий пример: Наша Татьяна Павловна (врач Инфекционки. - Авт.) в первый раз болезни почти не заметила. В ноябре прошлого года получила положительный тест, ушла на самоизоляцию, но при этом чувствовала себя нормально - машину дров переколола. Такая вот крепкая женщина, ни разу в жизни больничный не брала. А во второй раз мы ее чуть не потеряли - тяжелое течение, реанимация. Поэтому - лучше не рисковать.

Нет лекарства от ковида

Но ведь есть лекарства! Многие на них очень надеются - принял таблетку, и все пройдет.

Инесса Борищук: Действительно, арсенал антибиотиков очень серьезен. Но вирусы - это другое. И у нас крайне мало препаратов прямого противовирусного действия. Надо об этом помнить.

Владимир Хабудаев: Еще нужно помнить, что нам очень мало известно об отдаленных последствиях коронавируса. То, что мы наблюдаем внушает тревогу.

Можно ли считать альтернативой прививке укрепление неспецифического иммунитета?

Инесса Борищук: Думать о том, что ты ешь и пьешь, сколько спишь и чем дышишь, безусловно, полезно и правильно. Закаливание и спорт - тоже очень нужные вещи. Но если человек за всю жизнь ни разу не болел простудой и гриппом, это совсем не значит, что он не заболеет коронавирусом. И сегодня, когда у нас есть вакцина, не воспользоваться этим шансом глупо.

Если человек ни разу не болел простудой, это не значит, что его минует ковид. Врачи объяснили, почему даже с сильным иммунитетом надо прививаться

Владимир Хабудаев: Коронавирус - это не болезнь слабого иммунитета, скорее наоборот: сильный иммунный ответ обусловливает тяжелое течение заболевания. Иммунная система убивает вирус - но вместе с ним и весь организм.

Ключевой вопрос

О бесплодии и пандемии

Пожалуй, самый распространенный аргумент против прививки - вакцина от ковида появилась в рекордно короткие сроки, она не изучена, могут быть тяжелые последствия.

Владимир Хабудаев: Знаете, семь лет назад, когда появилась вакцина от Эболы, тоже были такие разговоры. Ее, кстати, сделали в России за те же полтора года. И благодаря этой вакцине и противоэпидемическим мероприятиям вспышка Эболы была локализована.

Говорят, вакцина от ковида может вызывать бесплодие.

Инесса Борищук: На самом деле, прививка как раз помогает сохранить репродуктивную функцию. Коронавирус поражает все органы, не только легкие. Добавьте сюда побочные эффекты от лекарственных препаратов - многие обладают тератогенными свойствами.

Этот вопрос, безусловно, нуждается в изучении, но очевидно, что прививка позволяет избежать таких рисков.

А как быть с беременностью? Меня уже несколько раз спрашивали: "Что делать? Сделала прививку и узнала, что в положении?"

Инесса Борищук: Вообще-то наступление беременности в наше время - это управляемый процесс. И логика разумного человека должна быть такая: вакцинация при беременности не показана, значит, нужно сделать прививку заранее. Но на практике картина, конечно, иная. К контрацепции у людей отношение тоже неоднозначное.

Владимир Хабудаев: К прививке существуют абсолютные противопоказания - их перечень есть в инструкции. Это тяжелые аллергические реакции и непереносимость компонентов вакцины. Есть относительные противопоказания. Беременность - относительное. Тут надо смотреть на соотношение риск - польза.

А людям пожилым и тем, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, прививка не нанесет вреда?

Владимир Хабудаев: Группам риска надо прививаться в первую очередь. В рекомендациях об этом совершенно четко написано.

Еще говорят, что во время пика эпидемии вакцинацию нельзя проводить.

Владимир Хабудаев: Есть вакцинация рутинная, а есть экстренная. Спорить, что лучше и правильнее, бессмысленно - у нас сегодня просто нет выбора.

Пока мы не достигнем иммунной прослойки в 80 процентов, ковид будет накрывать нас своими волнами. За индийским штаммом появится еще какой-нибудь. Единственный шанс остановить эпидемию - массовая вакцинация. Я бы, если честно, сейчас поголовно всех прививал. Потом будет достаточно ревакцинации раз в год.

Но вирус мутирует. Будет ли эффективна вакцина для новых штаммов?

Владимир Хабудаев: Скорее всего, ситуация будет такая же, как с вакциной от гриппа. Как только регистрируются первые случаи заболевания, биоматериал сразу же идет в Институт гриппа, где ученые определяют, какой из штаммов активен нынче. И разрабатывают соответствующую вакцину.

Прямая речь

Услышьте нас, пожалуйста!

Инесса Борищук, заместитель главного врача по медицинской части Иркутской областной инфекционной больницы:

- Точку в этой бессмысленной дискуссии - делать прививку или нет - как правило, ставит больничная койка. На ней рано или поздно оказывается "диванный эксперт".

Есть еще вариант трагического исхода: это выдача свидетельства о смерти кого-то из родных или близких, кого противник вакцинации отговорил от прививки. Понимаете, это очень страшно: смотреть, как пациенты уходят, и понимать, что ты ничего не можешь сделать.

Я врач и верю в науку, медицину. У нас сегодня есть возможность предупредить болезнь, которая унесла множество жизней. И я не хочу больше терять людей, которые могли бы еще жить, любить, творить, растить детей, нянчить внуков. К чему спорить? Нам доступны современные медицинские технологии. Осталось победить мракобесие в головах.