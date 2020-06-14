Идем на поправку. Именно так губернатор Подмосковья Андрей Воробьев охарактеризовал ситуацию в подведомственном ему регионе. Коронавирус сдает позиции, новостные рейтинги все чаще делают другие темы. Однако масочный режим не отменен, и экономические потери от пандемии до конца не подсчитаны. Как долго жителям придется носить маски? Как теперь будет работать экономика? Какие расходы бюджета придется сократить в этом году? На эти и другие вопросы глава области ответил "Российской газете".

Андрей Юрьевич, идем на поправку - это значит, что болезнь окончательно ушла?

Андрей Воробьев: К сожалению, она еще никуда не ушла и по-прежнему маячит на горизонте. Но главное, что абсолютное большинство жителей области понимают: важно делать все, чтобы не вернуться назад, а для этого каждый должен беречь себя и близких. Если этого не делать - и особенно если не заботиться о людях старшего поколения, о родителях, дедушках, бабушках, - беда вернется. Вот этот посыл мы старались донести до всех, и, думаю, нам удалось.

Если говорить о цифрах, то за весь период диагноз COVID-19 был подтвержден почти у 50 тысяч человек. Из них 16,5 тысячи выздоровели, 678 - ушли из жизни. И мы не устанем повторять: спасибо врачам, они настоящие герои. Только благодаря их усилиям, самоотдаче, иногда 12-часовым сменам распространение болезни удалось сдержать.

На время пандемии вы приглашали врачей из других регионов. Кто-то из них решил остаться работать в Подмосковье?

Андрей Воробьев: Мы стараемся очень внимательно относиться ко всем врачам - и к тем, кто у нас работал раньше, и к тем, кто приехал во время пандемии. За это время к нам приехали порядка 200 врачей - из Москвы и Красноярска, Санкт-Петербурга и Ярославля. Я попросил главных врачей больниц уделить внимание каждому, поговорить о том, чем мы можем помочь, какие условия необходимы.

Если останутся все - мы будем только рады. Пока о желании продолжить работу в Московской области заявили 25 врачей. Немного, но ведь у каждого свои жизненные планы - у кого-то пожилые родители остались в регионе, кто-то любит свою малую родину и хочет добиться признания там.

Хочу также сказать спасибо руководителям регионов, откуда к нам приехали медики, за то, что помогли, вошли в наше сложное положение и не стали вводить никаких нелепых запретов.

Больных становится меньше, и область начинает сворачивать инфекционные койки. А что будет с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые закупались под пандемию? Наверняка в таком количестве они в обычной жизни не нужны.

Андрей Воробьев: Нет, нам все нужно. Подмосковье - второй по числу жителей регион в стране, и мы предварительно рассчитали так, чтобы потом аппараты ИВЛ можно было использовать в реанимациях. Более того, мы дополнительно закупили 15 передвижных аппаратов компьютерной томографии и еще докупаем 10 стационарных. Все это оборудование, а также кровати, системы подачи кислорода пригодятся для нового, более качественного оказания медицинских услуг в Подмосковье.

Мы сокращаем инфекционные койки, но держим ухо востро. В резерве остается порядка 14 тысяч коек, в том числе 963 с ИВЛ. Это на случай ухудшения эпидемиологической обстановки или возможной второй волны вируса, которую прогнозируют некоторые эксперты.

Мы не устанем повторять: спасибо врачам, они настоящие герои. Только благодаря их усилиям и самоотдаче распространение болезни удалось сдержать

В Москве говорят, что масочный режим может затянуться до осени. А что в Подмосковье?

Андрей Воробьев: Я вообще думаю, что маски станут частью нашей культуры и элементом гардероба - как салфетки, галстук или носовой платок. Мировая практика показывает, что в метро, в тех местах, где пространства мало, лучше маску носить. Не только для защиты от коронавируса, а чтобы в принципе не схватить никакую заразу. Конечно, есть и те, которые на 100% уверены в своем здоровье. Я, например, будучи студентом, зимой ходил без шапки. У нас в Красноярске была такая мода, тем самым показывали друг другу, какие мы крутые и здоровые. Правда, мама мне говорила, что это не демонстрация здоровья, а недостаток чего-то другого. Точно так же и с масками - их лучше носить, так безопаснее.

Два с лишним месяца все мы жили в самоизоляции, по сути - в интернете. Это как-то подтолкнуло развитие электронных сервисов области?

Андрей Воробьев: Московский регион - лидер цифровизации. Президент, который был у нас в центре управления регионом и очень активно поддержал внедрение цифры в государственное управление, всегда напоминает нам, что власть должна быть комфортной для тех, кто к ней обращается. А цифра - это не просто удобство, это экономия времени, сил, денег. Прежде всего во время режима самоизоляции мы запустили онлайн-консультации врачей для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, а также для жителей, находящихся на карантине. Чтобы сохранить здоровье будущих мам и малышей, открыли телемедицинские консультации для беременных.

В период пандемии особенно сложно пришлось бизнесу. Чтобы упростить жизнь тем, кто арендует помещения, заявку на отсрочку по арендной плате принимаем в электронном виде. Мы также перешли на новый формат контрольно-надзорной деятельности - например, при выдаче лицензии на продажу алкоголя проверка проводится с использованием средств аудио-, фото- и видеофиксации. Хорошая практика, экономит много сил - и, скорее всего, мы будем внедрять ее уже на постоянной основе.

А еще мы запустили новую систему на Яндекс.Картах. Это индекс соблюдения санитарного режима на стройплощадках Подмосковья. Аналогов этому сервису в России пока нет. С его помощью и жители, и руководители органов местного самоуправления могут следить за тем, как соблюдаются правила COVID-безопасности на стройках своего муниципалитета.

Почему при таком развитии цифровых систем, область не будет принимать участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию?

Андрей Воробьев: Голосование по поправкам в Конституцию - событие историческое. Поправки закрепят целостность нашей страны и социальные гарантии граждан. Важно, чтобы все прошло без сбоев. Технически мы к электронному голосованию полностью готовы. Но электронное голосование - система новая, она только проходит обкатку. Поэтому эксперты приняли решение тестировать ее на двух регионах, в которых общее число избирателей не превышает 10 миллионов. Понятно, что Москва и Подмосковье вместе под этот критерий не подходят. Мы не сторонники ставить эксперименты, тем более в такой важный момент. Что называется, не уверен - не обгоняй. Всему свое время, очевидно, что и у нас когда-то будет такая система.

Многие эксперты считают, что жизнь после пандемии прежней не будет. Как, на ваш взгляд, изменится экономика Подмосковья?

Андрей Воробьев: Будет непросто. Шрамы на экономике останутся. Наша задача прежде всего уделить внимание и проявить заботу о предприятиях, где работает много людей. Конечно, не досчитаемся налогов, но важно поддержать людей.

Хотя есть отрасли, которые даже в таких условиях показывают рост. Например, онлайн-торговля. Сейчас каждая четвертая покупка в Подмосковье совершается через интернет. Это удобно и безопасно. Если в конце марта суточный оборот всех операторов интернет-торговли в Московской области составлял 129 миллионов рублей, то в начале июня - уже 1,7 миллиарда. Рост, как видите, в 10 раз. А в некоторые дни этот показатель достигал и 3 миллиардов рублей. Еще на 60% за эти месяцы выросла розничная торговля продовольствием. К началу снятия ограничений ее оборот составил 3,3 миллиарда рублей. По этому показателю мы даже опередили Москву. Что, впрочем, понятно - период самоизоляции многие жители столицы провели за городом.

Весна оказалась не только карантинной, но и очень дождливой - многие дачные участки пришлось спасать от потопа. Фото: Константин Семенец

Вы назвали предполагаемые затраты, которые Московская область понесла в борьбе с COVID-19 - 40 миллиардов рублей. При таких затратах придется секвестировать какие-то статьи расходов. Какие?

Андрей Воробьев: Бюджет Московской области, как и многих других регионов, сейчас испытывает колоссальную нагрузку. Расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И даже несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов.

Людям беспокоиться не о чем, социальные расходы секвестировать мы точно не будем. Все меры поддержки, выплаты, льготы жители получат в полном объеме. На чем будем экономить? На дорогостоящих проектах, капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки. Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества. Также сократим объем государственных закупок. Наша задача сейчас - обеспечить сбалансированность бюджета, сохранить устойчивость для дальнейшего развития.

Очень переживают обманутые дольщики. Боятся, что на решение их проблем денег не останется...

Андрей Воробьев: Обеспечить жильем людей, которые потеряли деньги и буквально остались на улице - это социальная задача. Как уже было сказано, по этим статьям сокращения не будет. У нас есть план на 2020 год - вручить ключи 15 500 обманутых дольщиков, и мы его выполняем. Половина из них, а конкретно 7751 человек, ключи уже получили.

Сейчас идет работа по самым проблемным домам, где нет инвестора. У нас 504 таких дома. По всем направлено ходатайство в наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он будет принимать решения: по каким домам вернуть дольщикам деньги, а по каким - достроить объекты. Там, где будет возврат, вопросом займется федеральный фонд. А стройка - наша прерогатива. В этом году федеральный фонд готов рассмотреть порядка 180 подмосковных домов. Мы на своем уровне заложили в бюджет 3 миллиарда рублей на проблемные долгострои. Важно, чтобы все дольщики понимали, что из-за кризиса их вопрос никто не собирается откладывать.

А как продвигается мусорная реформа?

Андрей Воробьев: 8 из 12 комплексов по переработке отходов открыты и набирают мощь. Благодаря поддержке президента, 7 лет назад нам удалось начать планомерную работу по закрытию городских свалок. Дополнительное ускорение придала "прямая линия". Вы помните, когда в Балашихе "Кучино" закрывали? Мягко скажем, это был хороший катализатор, который заставил нас мобилизоваться.

С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта. Полигоны, которые были в Серпухове, Можайске, Чехове, в Пушкинском районе - все сегодня рекультивируется. То есть не просто повесили замок на ворота, а выделены большие средства и полигоны засеиваются травой, там устанавливаются системы дегазации. Переработка мусора превращается в серьезную индустрию. Для нас это пока фантастика, а некоторые страны уже покупают мусор для энергии и вторичных материалов. И я уверен, что гранулы из полезных отходов, которые могут производить наши КПО, будут иметь еще и экспортный потенциал. Поэтому дальше идет уже строительство заводов по глубокой переработке - стекло, ПЭТ, металл - все это будет на вес золота.

Обеспечить жильем людей, которые потеряли деньги и буквально остались на улице - это социальная задача. Финансирование социальных расходов не сокращается

С началом лета в Подмосковье начинается череда дней городов. Может быть, с учетом финансовой ситуации и эпидемиологической обстановки стоит отменить такие праздники?

Андрей Воробьев: Все понимают, что сейчас еще не время для массовых мероприятий. Праздники, которые выпадают на первую половину лета, будут отменены. А дальше примем решение в зависимости от эпидемиологической ситуации. Если будем уверены, что это безопасно для жителей, - обязательно проведем. И независимо от обстоятельств нужно постараться создать в каждом городе праздничное настроение, достойно все оформить, благоустроить. Люди уже достаточно натерпелись и многое сделали, чтобы справиться с коронавирусом. Необходимо их поддержать, создать добрую, радостную атмосферу. Положительные эмоции - это то, что сейчас всем нам особенно нужно.

Будет ли Московская область проводить какие-то свои мероприятия 24 июня?

Андрей Воробьев: Да, обязательно. Московская область не может обойти стороной такое событие, как 75-летие Парада Победы. Центральные улицы городов будут празднично оформлены в память о легендарном Параде 1945 года. В населенных пунктах, где исторически располагаются воинские части, в наших городах воинской славы и воинской доблести пройдут торжественные парады "Победный марш". В них будут задействованы военные оркестры, военная техника, творческие коллективы. Все приготовления идут с учетом новых стандартов безопасности. Все будет организовано так, чтобы зрители могли рассредоточиться на дистанции 1,5-2 метра друг от друга. Мы постараемся, чтобы у всех остались самые теплые воспоминания об этом праздничном дне.

За время пандемии десятки подмосковных предприятий переквалифицировались на производство масок. Фото: Константин Семенец

Какой будет в этом году летняя оздоровительная кампания?

Андрей Воробьев: Ясно, что летняя кампания раньше 1 июля не начнется. Для этого нужно, чтобы Роспотребнадзор дал добро на открытие лагерей. Будем думать, что с этим делать, сейчас пока формируем реестр организаций для отдыха детей. И, скорее всего, в этом году кампания не выйдет за границы области, то есть бюджетных путевок в другие регионы не будет. В лагерях этим летом тоже должны быть особые правила безопасности.

Границы пока закрыты, и эксперты делают предположение, что поток туристов этим летом перераспределится в том числе и в сторону Подмосковья. Ваш прогноз на турсезон?

Андрей Воробьев: Не думаю, что жителям нашей большой страны стоит сильно переживать из-за временно закрытых границ. У нас своих мест для отдыха достаточно. По нашим прогнозам, в Подмосковье в летний сезон поток туристов может вырасти на 10-15%. Мы готовимся к сезону, делаем все, чтобы обеспечить условия - и в части сервиса, и в части санитарных правил. Не важно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь - все должно быть комфортно и безопасно, чтобы захотелось вернуться.

С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Переработка мусора превращается в серьезную индустрию

И напоследок - сезонный вопрос. Две недели дождей - и отдельные муниципалитеты области в буквальном смысле слова уплыли. Люди реально оказались отрезаны водой от цивилизации. Когда-то область победила огонь, обводнив торфяники. Что нужно сделать теперь, чтобы победить воду?

Андрей Воробьев: Весна в этом году не подарок. Людям и так приходится непросто, а тут еще и рекордные дожди. Удар стихии пришелся на 18 городских округов. Особенно пострадал частный сектор, дачные массивы. Причины подтопления разные. Где-то вышли реки из берегов, где-то не работали ливневки или просто не были рассчитаны на такой мощный поток воды. Я дал команду блоку ЖКХ вместе с дорожниками и муниципальными властями принять меры, чтобы даже такие рекордные ливни в последующем сильно не добавляли проблем.

Тем временем

С 15 июня для оплаты проезда в общественном транспорте разблокированы социальные карты жителей Московской области. Люди старше 65 лет, а также те, кто имеет инвалидность из-за хронических заболеваний, вновь могут расплатиться за проезд своей социальной картой. Общественный транспорт переходит на обычный, будний режим работы - до этого из-за отсутствия пассажиропотока многие рейсы работали по расписанию выходного дня.

При этом режим самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями по-прежнему сохраняется. То этим категориям граждан все так же рекомендовано не посещать без крайней необходимости общественные места.

Также с 15 июня в Подмосковье возобновляется плановая работа государственных стоматологических поликлиник. Записаться туда на прием можно через сайт госуслуг или по номеру телефона, который за время действия ограничительных мер наверняка выучили все жители области: 8(800)550-50-30. Работа зубоврачебных кабинетов будет осуществляться в соответствии с санитарными требованиями - на входе пациентам будут измерять температуру, после каждого посетителя помещение будет обработано дезинфицирующими средствами. Прийти в медучреждение можно только в маске и перчатках. Все эти правила действуют и в обычных поликлиниках, которые тоже вернулись к плановому режиму работы.

Возобновился прием в общеобразовательные организации и демонстрационные экзамены в колледжах. Приступили к работе музеи, фотоателье, автошколы, агентства по трудоустройству и подбору персонала, организации, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Многофункциональные центры вновь открыли запись на портале госуслуг - до этого записаться в МФЦ можно было только по телефону. Начались репетиции в подмосковных театры - правда, пока они все равно остаются закрытыми для зрителей.

А вот торговые центры в Подмосковье пока не открылись. Их посткарантинное возобновление работы отложено до 25 июня. Подмосковные власти объясняют это рекомендациями главного санитарного врача. Так что до открытия торговых центров придется подождать еще 10 дней, а пока в области работают только торговые площадки с отдельным входом, по площади не превышающие 400 квадратных метров. Но зато уже открылись летние веранды при стационарных заведениях общепита, где можно посидеть с семьей и друзьями на свежем воздухе.