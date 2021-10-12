Где и как вводят новые антикоронавирусные меры

Почему уровень вакцинации растет, но и заболеваемость ковидом не падает
Сергей Александрович, возьмем для примера Ямал. Там сегодня привито уже 175 тысяч человек,более 50 тысяч переболели, примерно столько же перенесли ковид бессимптомно. И это при том что население всего региона чуть больше 500 тысяч. Казалось бы, если провести арифметическое сложение, коллективный иммунитет должен быть у 80% взрослых жителей региона. А заболеваемость за месяц там снова выросла на 10 процентов. В чем причина?
Сергей Токарев: Не нужно возлагать избыточных надежд на коллективный иммунитет. Все дело в том, что ни прививка, ни перенесенное заболевание не дают пожизненной 100% защиты от коронавируса. Ученые мира пришли к однозначному выводу: через три месяца после прививки или болезни титр защитных антител уменьшается примерно в три раза, а через полгода - в десять раз. Пока в нашей стране повторно вакцинировались всего два миллиона человек. А еще десятки миллионов не прошли и первую часть вакцинации. Если бы мы полгода назад привили всех за довольно короткое время, а сегодня начали активно вакцинировать повторно, вот тогда могли говорить о мощной защите и действительно высоком уровне коллективного иммунитета. А пока корректнее говорить только о доле иммунизированных. Линия защиты от ковида пока такая, что все равно что мы бы выступили с вилами и граблями против пушек и танков, причем без защитных касок, то есть респираторов и масок.
Нужно помнить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода, но не может служить защитой от заражения. Привитые могут попадать в стационары, но они крайне редко умирают (!), вот что важно.
Получается, мы даже приблизительно не сможем сказать, какой сейчас уровень коллективного иммунитета?
Сергей Токарев: Эти рассуждения сейчас абсолютно бесполезны. Выяснить это можно, только если провести тотальный скрининг антител у всего населения. Но во-первых, это очень дорогостоящее исследование, а во-вторых, на пике волны не имеющее большого смысла, потому что число больных постоянно меняется. Сейчас человек здоров, а уже через несколько часов может заболеть.
А как же клеточная память, о которой так много говорили ученые?
Сергей Токарев: Она работает, но не успевает за репликацией, размножением "дельта"-штамма вируса. Пока наши клетки памяти наработают необходимый титр антител, дело может зайти слишком далеко. Именно поэтому и нужно встречать врага с поднятым мечом и опущенным забралом. То есть привитыми и в маске или респираторе.
Некоторые регионы еще несколько месяцев назад объявили себя ковид-фри зонами. Это дало эффект?
Сергей Токарев: На Ямале чуть ли не с начала пандемии стали делать ПЦР-тесты всем с ОРВИ и гриппом. Сегодня этот регион лидер в России по тестированию, там сделали уже два миллиона тестов, то есть по сути уже по четыре теста на каждого жителя. Это позволяет не только выявлять зараженных на максимально ранних сроках, но и оперативно начинать их лечить. Сейчас в Москве приняли аналогичное решение, и это абсолютно правильно, потому что "дельта" умело маскируется под сезонные простуды.
В очередном регионе страны, в Свердловской области вводят QR-коды. Рестораторы, владельцы фитнес-центров взмолились, не уничтожайте бизнес. Как сделать, чтобы и экономику не губить, и с ковидом бороться?
Сергей Токарев: Мне прислали фото очереди возле прививочных пунктов в Калининграде, в этом городе тоже недавно ввели QR-коды. А еще недавно у прививочных пунктов не было людей. Альтернативой этому может быть только локдаун с жесткими нефармацевтическими мерами, больше пока ничего не придумали. Вывод: будем массово прививаться и соблюдать меры профилактики - меньше будут страдать фитнес-центры, кафе и прочий бизнес.
К слову, точно так же летом многих мотивировала поставить прививку возможность поехать отдыхать за границу.
Иногда звучат предложения делать прививку раз в три месяца, для надежности.
Сергей Токарев: Это все-таки уже перебор. В таком случае может возникнуть истощение иммунной системы - явление периферической толерантности В-клеток, что тоже опасно. Оптимальный срок в сегодняшней ситуации - полгода.
В Латвии объявлено ЧП со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений
Ограничения в первую очередь коснутся не привитых от коронавируса жителей республики. Им разрешено будет посещать только магазины первой необходимости, аптеки, магазины оптики и кормов для животных, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. При этом владельцы упомянутых организаций обязаны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на посетителя.
Лица без ковид-сертификата могут собираться на частные мероприятия в помещениях в количестве до 10 человек, на открытом воздухе - до 20 человек. Невакцинированным теперь фактически невозможно посещать культурные мероприятия и церкви, так как организаторы мероприятий обязаны следить за тем, чтобы в одном и том же помещении не было других лиц. "Невакцинированным разрешено пользоваться общественным транспортом и получать хозяйственные услуги в местах оказания почтовых услуг, если на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади. Люди без ковид-сертификата в заведениях общественного питания могут покупать еду только навынос", - отмечается в публикации.
Во время действия чрезвычайного положения в Латвии для большинства работников вводится удаленный режим работы. Заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа. Школы будут работать в очном формате с соблюдением ранее принятых антиковидных норм.
Австралийские власти после почти четырех месяцев жесткого локдауна ослабили коронавирусные ограничения в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс - но только для полностью вакцинированных жителей. Для региона, где более 70 процентов жителей уже получили две дозы вакцины, наступил "День свободы". Например, теперь в одном доме могут собираться 10 привитых австралийцев, а на улице - 30. Невакцинированным же разрешено собираться дома только в составе двух человек. До 100 привитых гостей теперь можно приглашать на свадьбы и похороны, и только по пять и по десять непривитых соответственно.
Вновь заработали магазины товаров не первой необходимости, куда разрешено запускать по одному посетителю на четыре квадратных метра. С аналогичными ограничениями откроются спортивные залы, а также парикмахерские, салоны красоты и тату - при условии, что в одном помещении будет не более пяти клиентов. Снова откроют свои двери церкви и другие религиозные заведения, но также с правилами социальной дистанции. Петь в помещении пока по-прежнему запрещено, однако на вакцинированных исполнителей это не распространяется.
В Новой Зеландии власти пригрозили лишить работы непривитых представителей некоторых профессий. Главным образом, это касается учителей, сотрудников школ, контактирующих с учениками, докторов, медсестер и прочий медперсонал.
Во Франции, где сотрудников сферы здравоохранения обязали привиться еще несколько недель назад, власти ищут способы заставить сделать это и других людей. С 15 октября для всех невакцинированных граждан анализы на коронавирус станут платными. ПЦР-тесты будут по 44 евро за штуку, если их делают в лаборатории, и по 25 евро - если в аптеке. Самостоятельные тесты будут по 5,2 евро. Кстати, анализы на коронавирус для немедицинских целей станут платными и в Германии. Скорее всего, экспресс-тесты будут стоить от 12 до 50 евро, а ПЦР-тесты - от 44 до 100 евро, пишет издание The Local.
Италия первой в Евросоюзе обязала всех работающих людей завести коронавирусный паспорт. В нем содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании либо о своевременно сделанном ПЦР-тесте. Это коснется всех, кто "выполняет трудовую деятельность" в частном секторе и всех госслужащих, пишет The Local. Уклонистов хотят штрафовать на сумму от 600 до 1500 евро, а начальство, которое не будет проверять соответствующие "зеленые пропуска" у своих подчиненных, на тысячу евро.
Кроме того, если сотрудник госсектора не предъявит коронавирусный паспорт, то последующие пять дней в его личном деле будут значиться как несанкционированные прогулы. После пятого дня его отстранят от работы без сохранения зарплаты, пока он не принесет документ о сделанной прививке. Работников же частного сектора сразу лишат зарплаты и будут помечать как отсутствующих. Новые правила, которые начнут действовать с 15 октября, коснутся, по некоторым оценкам, 18 миллионов итальянцев.
В Британии разговоры о коронавирусных паспортах идут уже давно, но ввести их решился пока только Уэльс. По указу местных властей, без пропуска, который содержит информацию либо о вакцинации, либо об отрицательном тесте на COVID-19, отныне нельзя посещать ночные клубы, мероприятия в закрытых помещениях на более 500 человек, мероприятия на открытом воздухе на более четырех тысяч человек и любые мероприятия на более десяти тысяч человек, в том числе спортивные. В Шотландии для допуска в подобные места требуется в обязательном порядке сертификат о прививке, передает BBC.
А вот в Дании власти, напротив, окончательно отказались от карантинных мер. В этой скандинавской стране последним "пало" правило, предписывающее иметь при себе справку о прививке, чтобы попасть в ночные клубы и прочие развлекательные заведения. Решение об отказе от этой нормы было принято после того, как от коронавируса привились более 80 процентов датчан старше 12 лет.
И все же людей по-прежнему просят носить маски в аэропортах, на приеме у врача, при сдаче анализов и в больницах. Кроме того, сохраняется рекомендация о соблюдении социальной дистанции.
Российские регионы ужесточили антиковидный режим
- Другого выхода у нас просто нет. Статистика показывает: смертность растет. К сожалению, умирают не только взрослые, но и молодые люди, - объяснил введение дополнительных ограничений президент Татарстана Рустам Минниханов.
Республика стала еще одним регионом, где появились QR-коды. Теперь без них невозможно с 11 октября попасть в торговые центы, спортивные арены, кинотеатры, выставки. Посетить без сертификата о вакцинации можно только продуктовые магазины, общественный транспорт, банки, аптеки, отделения почты, библиотеки, бани, прачечные и парикмахерские.
Другое ограничение - татарстанцев старше 65 лет, которые не сделали прививку, отправили на самоизоляцию. Об усилении антиковидного режима в республике объявили еще седьмого октября, уже на следующий день в мобильных пунктах выстроились очереди из желающих сделать прививку. Прирост числа вакцинированных за одни сутки составил 10300 человек.
Вынуждены ввести QR-коды и соседней Башкирии, где ситуация с каждым днем ухудшается. Сертификат о вакцинации нужен, чтобы попасть в музеи, концертные залы, дома культуры. Без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста не получится даже купить билеты даже на междугородние автобусы. С 18 октября те же ограничение начнут действовать в салонах красоты, фитнесс-клубах, банях, а также в кафе и ресторанах с 50 и более посадочными местами.
Власти регионов просят жителей и бизнес с пониманием относиться к новым ограничительным мерам. Даже если они кому-то приносят неудобства. Например, владельцы пермских фитнесс-клубов заявили, что ужесточение антивковидного режима может привести банкротству. "Количество посетителей уменьшилось больше чем в два раза, - рассказал "РГ" директор одного из клубов. - Нам приходится возвращать деньги". А сами любители спорта вовсе не сетуют. "Потерпим. Главное - безопасность" - говорят они.
Ради безопасности в регионах закрывают детские игровые площадки в торговых центрах, ограничивают работу кафе и фастфудов (только на вынос), отправляют школьников и студентов на дистанционное обучения. Например, на дистант перевели учащихся самарских школ - с 6 по 10 классы. Пока "домашний" режим ввели на две недели. И его продлят, если эпидемиологическая ситуация станет еще хуже.
Воронежские школы с 12 октября тоже ушли на дистант. Каникулы у ребят наступят раньше обычного и продлятся с 25 октября по 3 ноября. Переходят на удаленный режим и сотрудники организаций, которые занимаются образовательными программами. Работодателям так же перевести на "удаленку" или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети учатся в начальной школе.
Удаленный режим работы теперь вводится в Крыму - для сотрудников старше 65 лет. Причем, эта норма не касается медицинских учреждений. На "дистант" переходят и работники государственных структур и органов местного самоуправления. Стремительный рост числа заболевших вынуждают власти Крыма вводить другие ограничения. Например, до декабря отменяется льготный бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей старше 65 лет. Исключение - работники больниц и поликлиник. А с 23 часов до 8:00 полностью запрещены любые коммерческие пассажирские перевозки с использованием моторных лодок, катеров и маломерных судов.
Но самой масштабной мерой становится обязательная вакцинация отдельных категорий жителей. С 11 октября ее ввели еще несколько регионов. Среди них - Приморье, ЕАО, Ростовская область. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяной Детковской, ежедневно в Приморье выявляются более 200 новых случаев заболевания, при этом темпы вакцинации остаются низкими. И это не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Список тех, кто обязан сделать прививку, обширен. Это работники сферы услуг, образования, здравоохранения, соцащиты, транспорта, культуры. Должны вакцинироваться и сотрудники детских игровых комнат, развлекательных центров. Требование об обязательной вакцинации относится и к чиновникам.
Власти Челябинской области до последнего откладывали введение таких экстренных мер, разъясняя, что прививка - единственный способ обезопаситься. В итоге решение о вакцинации приняли санитарные врачи - ведь заболеваемость ковидом с начала осени выросла на 30 процентов. Теперь прививка станет "пропуском" для работы в образовательных и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, банках, МФО и МФЦ, предприятиях сферы услуг, транспорта, ЖКХ и соцзащиты.
- В наших лечебных учреждениях заполнены все койки, и 94 процента госпитализированных - это непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация - это своевременная мера, если мы хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений, - прокомментировал решение врачей глава региона Алексей Текслер.
Калининградская область тоже решилась на обязательную вакцинацию. Кроме чиновников, работников торговли, общепита прививку обязаны сделать работники жилищно-коммунальной, туристической и строительной сфер, частных охранных предприятий, детских развлекательных учреждений, курьеры, перевозчики, специалисты по дезинфекции, организаторы массовых спортивных мероприятий. О важности вакцинации говорит статистика. Как отмечает завотделением анестезиологии и реанимации Центральной городской клинической больницы Марина Ткачева, более 90 процентов госпитализированных пациентов ковидных стационаров - непривитые люди.
- Спрашиваю 66-летнего пациента, почему не прививались, - рассказывает Марина Ткачева. - Отвечает: "Не хотел". А сейчас у него легкие поражены на 80 процентов, и он находится на кислороде…
Остается сложной ситуация с ковидом в Москве. "Вирус снова перешел в наступление", - написал в своем телеграмм-канале главный врач больницы N 40 Денис Проценко. Рассказывая, что происходит в клинике, первой в стране встретившей пандемию, он сообщает: "Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных". Подтверждают эти выводы и данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом: за последние две недели заболеваемость в Москве выросла в полтора раза
По мнению Дениса Проценко при той непредсказуемости в поведении опасного вируса, которую наблюдает сейчас мир, единственный выход в борьбе с ним - это ранняя диагностика заболевания, которая может помочь оперативно прервать цепочки заражений. Именно на это делают ставку и столичные власти. С 1 октября в городе был введен новый алгоритм ведения больных с ОРВИ. Чтобы не пропустить под его маской коронавирус, всем таким пациентам сейчас делается экспресс-тест. А начиная с этой недели, его бесплатно может сделать и каждый желающий.
Свободное тестирование организовано в 10 флагманских центрах "Мои документы" и крупных торговых центрах. "Каждый из этих пунктов может протестировать порядка 200 человек, а все вместе - 4 тысячи горожан в сутки, в месяц до миллиона", - рассказали "РГ" в пресс- службе департамента здравоохранения Москвы.
При необходимости число пунктов экспресс-тестирования город готов увеличить вдвое. "В условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения, - объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это так же позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса".
В мэрии надеются, что с помощью экспресс-теста можно мягко и в то же время эффективно остановить распространение COVID-19. В свою очередь это позволит отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни и в то же время не наносить вреда экономике столицы.
Во властных структурах продолжают обсуждать, как побудить население к более активной вакцинации. По законодательству после внесения вакцинации против коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок решения о введении обязательных прививок в группах риска принимают главные государственные санитарные врачи регионов совместно с губернаторами, и почти повсеместно сейчас ужесточают ограничительные меры, надеясь, что удастся избежать тотального локдауна.
При этом раздается все больше голосов в пользу проведения обязательных прививок против COVID-19. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести штрафные санкции за отказ от вакцинации, особенно для граждан группы высокого риска. "Считаю, можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он назвал сумму в 5 тыс. руб. "адекватной", если учесть, что лечение одного больного в COVID-стационаре обходится в 200 тыс. руб., а с учетом косвенного ущерба - ближе к 500 тыс. руб., считает эксперт.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков откомментировал предложение ввести штрафы и жесткие меры. Он пояснил, что регионы действуют, принимая решения об ограничениях, в зависимости от резервного количества койко-мест в стационарах. При этом во многих регионах больницы переполнены, количество резервных коек стремительно сокращается, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает. "Главная задача - идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения увеличения количества заболевших и обеспечением условий, чтобы экономика могла дальше работать и люди могли зарабатывать деньги", - заключил Песков.
"Сделано главное - для граждан созданы все условия, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - сказал он, признав, что "уровень вакцинации у нас непозволимо маленький. Отсюда такая большая смертность". Песков подчеркнул: "Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни - это прививка".
Подготовила Ирина Невинная