Регионы из "темно-красной" зоны не подтвердили свой рост по COVID-19

Представители Минздрава Республики Марий Эл не согласны с тем, что регион находится в так называемой "темно-красной зоне" по динамике заболеваемости коронавирусом. Аналогичная реакция была и на Чукотке.

Вчера РИА Новости, со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, сообщило о распространенности COVID-19 в России.

Регионы были разбиты на четыре цветовые группы в зависимости от динамики прироста заболевших. В "темно-красных" (тяжелых), по версии эксперта, показатель распространения ковида составляет 1,2-1,4. В эту категорию попали Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий АО.

Корреспонденты "Российской газеты" решили проверить ситуацию в этих регионах и узнать, как они справляются с наплывом новых больных.

Марий Эл: не та зона

В Минздраве Республики Марий Эл соглашаются, что прирост больных есть. Но не такой большой. Например, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), темп роста заболеваемости COVID-19 за неделю с 16 по 23 октября составил 7 процентов. В среднем по Приволжскому федеральному округу этот показатель составляет 8 процентов. А неделей раньше, с 10 по 16 октября, прирост был 5 процентов.

Заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Бастракова уточняет, что для оценки ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор использует и другие показатели. Например, средний темп прироста заболеваемости за неделю. За последнюю неделю он составил 0,95 процента. По итогам предыдущей недели он составлял 1,10 процента. То есть можно говорить, что темпы прироста даже немного снизились. Между тем в целом по России этот показатель составляет 1,13 процента.

Есть еще один показатель - суммарный коэффициент заболеваемости, который считается на 100 тысяч населения. В республике он составляет 851,6. Если Марий Эл ранжировать по этому показателю среди всех российских регионов, то республика займет 48-е место. "О каком усилении динамики заболеваемости можно говорить?" - задает вопрос Татьяна Бастракова.

Сидите дома

Расслабляться нельзя. И это в Марий Эл прекрасно понимают. Глава региона Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности до 15 ноября. Не допускается проведение спортивных, культурных, досуговых и развлекательных массовых мероприятий.

Гражданам рекомендуется не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими людьми. И принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома, особенно тем, кто старше 65 лет и у кого есть хронические болезни.

Представители регионального Минздрава подчеркивают, что сделано это было не из-за всплеска заболеваемости, а, напротив, чтобы его предотвратить.

Чукотка: протестировали 80 процентов

Лидерство Чукотки по росту Covid-19 можно считать весьма условным, считают в регионе. И тоже приводят статистику.

В течение нескольких дней, начиная с 17 октября, здесь вообще не фиксировали случаи инфицирования. Потом стали выявлять по одному - два в сутки. И лишь вчера в день выхода публикации про карту, 24 октября, произошел "взрывной" рост - шесть человек. Но по одному дню судить о попадании в "темно-красную зону" невозможно.

Ситуация, считают в автономном округе, относительно спокойная. С начала пандемии зафиксировано 230 случаев коронавируса, двое заболевших умерли. При этом здесь очень хорошо налажено тестирование на вирус. По словам губернатора Романа Копина, при населении около 50 тысяч человек проведено 40,5 тысячи тестов. Это 81 процент! Второй результат по России по числу тестов на 100 тысяч населения. Все транзитные пассажиры также проходят тестирование в аэропорту Анадыря. Глава региона отметил, что в округе создан достаточный запас средств защиты и лекарств.

Ненецкий АО: плюс восемь

Что касается Ненецкого автономного округа, то на 24 октября здесь 415 человек заболевших. Новых случаев - 8. Регион вместе с Чукоткой и Чечней входит в тройку с самым маленьким суточным приростом заболевших. Тем не менее, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции вновь вводится режим обязательной 14-дневной самоизоляции для всех граждан, прибывающих в регион с территорий других субъектов. Обязательно использование средств индивидуальной защиты.

Как прокомментировал губернатор НАО Юрий Бездудный, в регионе делают ставку на тестирование. На сегодня удалось мобилизовать все мощности медицинских организаций для проведения исследований. Норма по стране составляет 150 тестов на 100 тысяч человек населения. В округе этот показатель выше. И предусмотрена возможность увеличить количество тестов.

Как пояснили в профильном региональном ведомстве, ПЦР-исследование бесплатно проводят в обязательном порядке пациентам с диагнозом "пневмония", тем, кто вернулся из-за границы и имеет признаки ОРВИ. А еще тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19, медицинским работникам и людям старше 65 лет с признаками ОРВИ.

Бурятия: кривая пошла в гору

В Бурятии действительно кривая инфицирования с середины октября резко поползла вверх. При населении менее миллиона человек в республике сейчас ежесуточно фиксируется более 200 новых случаев COVID-19.

В штабе отмечают, что большинство заболевших связывают заражение с посещением торговых центров, магазинов, кафе. А также проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, игнорирование антисептиков.

Горожане все чаще требуют приостановить деятельность кафе и ресторанов. Но пока местные власти ограничиваются тем, что регулярно проверяют такие заведения на соблюдение санитарных норм и правил.

Обратились к вице-премьеру

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева помочь ускорить процедуру лицензирования фармацевтического производства и регистрации медицинского кислорода на территории республики. А также поставки необходимых лекарственных препаратов.

Юрий Трутнев поручил Минздраву России ускорить эти процедуры. И отметил, что в регионе очень мало компьютерных томографов - всего пять. Вице-премьер пообещал, что даст поручение Минздраву.

Псков: с 23:00 рестораны не работают

В Псковской области за последние дни зафиксирован большой всплеск - больше трети суточного прироста дали два очага: в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкодиспансере. На их счету 36 человек. Власти поясняют, что именно такие вспышки и влияют на рост статистики в целом.

Большинство заболевших находятся под домашним наблюдением. И, как сообщила на селекторном совещании председатель комитета по здравоохранению региона Марина Геращенко, в области нет пациентов на ИВЛ.

В регионе 7121 заболевший, прирост за сутки - 110 человек, выздоровели - 18, умерли - 68 пациентов. Летальность - 0,99 процента, восстановление - 64,4. В "лидерах" города Псков и Великие Луки. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, на Псковщине продлили ограничительные мероприятия до 30 ноября.

Но есть и послабления. С 26 октября разрешены массовые мероприятия в период с шести утра до 23 часов. Нос 23 часов до шести утра предприятия общественного питания не должны оказывать услуги, кроме доставки на дом. В ночной период разрешена деятельность пунктов общественного питания на вокзалах, автостанциях, территориях аэропорта и автозаправочных станциях.

Севастополь: больше коек для больных

В 450-тысячном Севастополе ежедневно выявляют более 50 новых больных COVID-19. В весеннюю волну фиксировали от нуля до восьми случаев в сутки. И сейчас болеют в основном местные жители.

В начале сентября в Севастополе получали до 10 новых больных, а к концу - уже около 20. Но настоящий рост пришелся на октябрь. Каждую неделю число больных увеличивалось в 1,3 раза. Если в середине октября прибавлялось по 30-35 случаев в сутки, то в последние дни - по 55-58.

К середине октября в городе переполнились больницы. По словам ответственного за медицину вице-губернатора Александра Кулагина, из 610 коек, предназначенных для лечения COVID-19, было занято 623.

Но стоит отметить, что людей, которые переносили коронавирус в легкой форме без симптомов, все равно принудительно отправляли в больницы. В результате они заняли до половины коек в больницах. Но с 19 октября принято решение оставлять их дома под присмотром врачей районных поликлиник. Они не должны покидать свои дома, пока не получат отрицательные тесты на COVID-19.

Чтобы остановить распространение вируса, власти города с 17 октября ввели запрет на проведение любых массовых мероприятий. Отменены спектакли, кино, групповые экскурсии. Регистрацию браков проводят с участием только 15 человек.

Предпринимателей обязали отказывать клиентам без масок, не продавать товары, не пускать в общественный транспорт. Несоблюдение карается штрафом. Отели должны принимать постояльцев только после предъявления отрицательного теста на COVID-19.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город готовится к пессимистичному сценарию распространения вируса и поэтому увеличивает количество мест в больницах. "Скорее всего, в этом состоянии нам придется жить до марта следующего года, - не исключает Михаил Развожаев. - По динамике видно, что увеличивается количество больных, которые переносят COVID-19 в средней и тяжелой форме. Поэтому мы должны готовиться, а не ждать, когда все само рассосется".

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